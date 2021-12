Crítica: 'Succession' 3x09 - 'All the Bells Say', pactos con el diablo en un espectacular final de temporada. S&M HBO Max

Seguirán llegando los estrenos de la semana en las plataformas, pero no nos engañemos, con el final de la tercera temporada de Succession se acaba la única razón que teníamos para esperar los lunes. Al menos, le decimos adiós a los Roy totalmente satisfechos, porque el cierre de esta entrega no ha decepcionado. Si aún no habéis visto el espectacular y sorprendente episodio 3x09 de la serie estrella de HBO Max, seguid leyendo bajo vuestra propia responsabilidad, porque ya sabéis que aquí venimos a hablar con spoilers.

Quejas porque las almohadas italianas son muy duras. Posibilidades de entrar a la realeza de Luxemburgo si palman dos hemofílicos. Un "¡qué coño!" como respuesta a una propuesta de matrimonio. Raíz de maca para hacer una metralleta de espermatozoides. Pactos con el diablo porque las almas son aburridas. Y un golpe de estado que nosotros hemos imaginado varias veces y otros han soñado desde que tenían cuatro años... All the Bells Say nos dejó todo lo que esperamos de la serie y uno de los mejores episodios del año.

Las movidas de GoJo lo revolucionaron todo.

Cuando parecía que Lukas Matsson solo estaba mareando la perdiz para sacar el máximo rendimiento de la fusión con GoJo, el sueco "Hans Christian Anderfuck" realizó una oferta que Roman descartó inmediatamente por imposible, pero ante la cual su padre se mostró mucho más abierto de lo que se podía esperar. Después de todo, no se hace una pila de miles de millones que sirva de colchón para una pila aún mayor si no se tiene visión de negocio. Y Logan, tal como demostró este episodio, carece de muchas cosas que los "putos verduleros", como él nos llamaría, valoramos en una persona con una escala moral mínimamente ajustada, pero de conocimientos y tácticas de cómo amasar una fortuna tiene de sobra.

Las especulaciones sobre la vida y muerte de Kendall en la escena de la piscina del episodio anterior terminaron finalmente en un punto medio. La serie, efectivamente, no iba a matar a uno de sus protagonistas entre un episodio y otro porque ese no es su estilo. Después de todo, la verdadera maldición de los Roy es que no pueden escapar de la familia, pero la imagen de Kendall renunciando a la vida sí fue algo más que una metáfora de su estado mental y emocional.

"No soy una buena persona. Maté a un chaval" -Kendall

Expresando afecto de la única y limitada forma que conocen.

En un suelo de tierra, al lado de contenedores de basura y bajo el sol caliente, Kendall se rompió cuando la imagen de los trabajadores de la boda le recuerdan, inevitablemente, el peso de su culpa. A pesar de la incapacidad para gestionar sentimientos y emociones que los caracteriza, Roman y Shiv reaccionaron de la mejor forma que saben y nos dejan una escena potente, con gestos incómodos pero cargados de afecto, porque no han visto mejores ejemplos en su familia. Sin embargo, hay poco espacio para la terapia, porque Shiv confirma lo que sospechaban sobre la venta de Waystar y hay que pasar a otra cosa.

"Aunque me den arcadas, y siempre quiero mataros y acabará fatal, creo que... ¡puaj! podemos formar un buen equipo" -Roman

Entonces, ocurre lo que parecía imposible en el episodio 3x02: deciden unir sus fuerzas para acabar con su amo, tal como habrían hecho los esclavos de la antigua Roma si se hubieran dado cuenta de que ponían unir fuerzas. El viaje en coche hasta el centro de operaciones de Logan podría haber sido extraño, dadas las circunstancias previas, pero los tres hermanos parecen tres chiquillos nerviosos ante la posibilidad impensable de trabajar juntos por primera vez. "Será divertido", dicen. Respiran la misma inocencia que cuando compartieron una noche en barca recordando su infancia en el episodio 2x07, cuando fueron a convencer a su madre de aceptar una oferta de Logan. Lo que no sabían es que ahora iban a encontrarse con el doloroso epílogo de aquellas eternas negociaciones.

No tienen forma de ganar.

"Os he vencido, panda de subnormales" -Logan

Con Karl, Gerry, Frank y Kerry como testigos, Roman, Shiv y Kendall resisten las tácticas disuasorias y agresivas de su padre. El menor, y hasta hace poco "chico número uno", el eslabón más débil, no cede ante la presión y mantiene su postura como no había conseguido hacerlo nunca. Creen que tienen la carta ganadora, porque Logan necesita sus votos para el cambio de control en la compañía, pero no contaban con que la puñalada final la había dado su madre. Esa que no había querido tener perros porque su ex patea a los que quiere para que vuelvan arrastrándose, los traicionó por un apartamento para caprichoso nuevo marido, que "está ilusionadísimo".

Reconozco que las razones que Shiv pone sobre la mesa no tienen mucho peso. No quieren que venda porque eso acabaría con sus posibilidades de dirigir la empresa. Sin embargo, no puedo evitar ponerme de su parte, aunque sepa que en el fondo Logan tiene razón. Ellos están acostumbrados a tenerlo todo y creen que tienen derecho a heredar su posición solo porque son sus hijos y a todos se los ha prometido en algún momento. No es mala idea que busquen la forma de crear sus propias pilas de miles de millones sobre el abultado colchón que recibirán.

"¿Quieres ser mi Esporo?" -Tom

Y cuando parecía que la materna había sido la traición suprema, Shiv ve desde la distancia, como si estuviéramos en El padrino, la palmada que le da Logan a Tom en el hombro. No debería sorprenderla, ella ha seguido con su marido el manual de comportamiento de su padre que describió Caroline en el episodio anterior. Tampoco a nosotros, porque cuando Tom le pregunta a Greg si quiere ser su Esporo, ya sabíamos a qué se refería. La referencia del 3x04 había sido graciosa, pero también un aviso de lo que estaba por venir.

Esta puñalada ha dolido más porque no la creía posible.

Finalmente, parece que Tom ha comprobado que su vida es igual de triste con Shiv que sin ella (2x10), y los dos a los que todos menosprecian porque parecían estar en el infinito medio, ahora se ven cómodos en lo más bajo de lo más alto. Porque si algo aprenden todos los que se mueven en el mundo de los Roy es que si quieres ganar en su juego el alma no sirve de nada.

