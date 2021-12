Crítica: 'Succession' 3x08 - 'Chiantishire', la Toscana, mozzarella y una piscina

Siempre estamos atentos a los estrenos de la semana en las plataformas, pero realmente lo que más esperamos cada lunes es el nuevo episodio de la tercera temporada de Succession y el octavo, el penúltimo de esta entrega, no ha decepcionado. Si aún no habéis visto el incómodo viaje a la Toscana de los protagonistas, seguid leyendo bajo vuestra propia responsabilidad, porque ya sabéis que aquí venimos a hablar con spoilers.

Las negociaciones con GoJo, el gran triunfo de Roman, parece que empiezan a complicarse, porque la parte Sueca de Mattson defiende la igualdad, y está más inclinado a una fusión de empresas que a la adquisición que esperaba Waystar. Pero este es el menor problema de los herederos, que realmente son dignos del podcast sobre la maldición de los Roy que preparan unos experiodistas del Globe. Por ahora, ya están siguiendo la pista de lo que pasó con la madre de Connor; con Rose, la hermana de Logan; y la muerte del camarero al final de la primera temporada. Ojalá hicieran unos miniepisodios como contenido transmedia, no me los perdería.

Para el comentario del episodio de hoy quizá lo más fácil será dividir el análisis en tres partes: Roman, Shiv y Kendall. A Connor, lo dejaremos fuera del texto principal, porque su sino en esta historia está marcado, tal como se lo recuerdan cada vez que pueden, por su poca relevancia. Pero no lo haremos sin antes mencionar su incómoda propuesta de matrimonio a una Willa que esperaba que le dijera que debían dejar de verse porque su pasado podría afectar la campaña del aspirante a candidato presidencial.

No fue ese ni de lejos, el momento más incómodo de este, el mejor episodio de la temporada, en el que tuvimos sospechas de envenenamiento, confesiones maternas, mensajes enviados por error y alegorías de suicidio. Empecemos por el nuevo chico número uno.

La "fotopolla" de Chéjov

El episodio en el que Roman se arrepiente de algo por primera vez.

Tal como dijo Shiv en el 3x07, Roman se siente el número uno, pero es el mensajero de Logan. También el guardaespaldas que protege a su padre de la "amenazante" presencia de Kendall. Intentó mediar en muchas situaciones y demostrar su valía en otras, pero su momento estelar en su detrimento ocurrió al final y este quizá sea el primer momento en el que lo vemos arrepentirse de algo.

"No soy un feminista radical, pero igual no deberíamos despedirla por recibir fotos de mi polla" -Roman

En una de las primeras escenas del episodio Gerri le pide a Roman que deje de mandarle "fotopollas", así que esa pistola tenía que dispararse al final. La disfuncional relación entre la CEO interina y el heredero en prácticas siempre ha sido un tanto confusa, pero Gerri siempre supo cómo navegar esas aguas turbulentas intentando poner unos límites mínimos.

Sin embargo, esta vez ha roto su primera regla (dicha en el 3x01): no meterse en follones. Después de más de 30 años en Waystar, en los cuales no dudamos que se ha ganado su estatus actual a pulso, su posición corre peligro por un descuido de Roman. Y porque Shiv estaba allí para aprovechar la situación. Espero que la conversación entre Roman y Gerri después de este incidente pase el corte en la sala de montaje y no nos la dejen fuera de plano en el final de temporada.

El reverso tenebroso de Shiv

La peque y Terror Poppins.

Una de las cosas que más disfruto de Succession es cómo me hace cambiar de bando de un episodio a otro o a veces de una escena a otro. Tomar partido es siempre un riesgo, porque los protagonistas de esta serie no se amoldan a los estereotipos heroicos ni son personajes que buscan o merecen redención, ellos juegan a otra cosa.

En el 3x07 sentí simpatía por Shiv, por cómo el sexismo de Waystar y del mundo en el que hacen negocios le cierra las puertas en la cara. Eso y su postura antifascista en el 3x06 me hizo sentirme identificada con el techo de cristal (de Murano) con el que se topa por ser mujer, pero con Gerri hemos vuelto a ver a la Shiv dispuesta a clavar la puñalada y luego meter el dedo en la llaga del MeToo que descubrimos en el 2x09, cuando manipula hábilmente a la testigo de los cruceros.

"En tu posición, si no sabes enfrentarte a un acoso sexual da mala imagen" -Shiv

Su bilis vengativa ha estado alimentada por la conversación con su madre. El cigarro que compartió con Caroline nos dejó una de las escenas del episodio (y de la temporada), pero también algunas revelaciones bastante valiosas. La primera, que Caroline no renunció a ellos, sino que cedió su custodia para garantizar que Logan les diera las acciones que le correspondían, porque Logan siempre ha sido un maestro de la manipulación.

Otra, es que Shiv, a pesar de ser una niña (porque tenía 13 años), quizá no era tan ingenua como ha elegido recordarse a sí misma diciendo que tenía 10. Esto lo traigo a colación por la escena del 3x02 en la habitación de Sophie, en la que dijo que ella no se daba cuenta de la misoginia del negocio porque tenía 15 años. No insinúo con esto, por supuesto, que sea responsable de los delitos de su padre, pero quizá su superioridad moral tiene mucho de pose, tal como ha demostrado en su turbia escena con Gerri al final del episodio.

Por último, Caroline definió con mucha precisión a Logan: "Le gustaba machacar a todo lo que quería para ver si volvían", que es justo lo que hace con sus hijos una y otra vez. Y hablando de descendencia, el detonante para la incómoda escena posterior de Shiv con Tom, fue la frase "no debería haber tenido hijos, tú has tomado la decisión correcta". Matthew MacFayden se está ganando su Emmy para esta temporada de premios, porque ese juego de rol fue bastante perturbador y cruelmente honesto, aunque Shiv luego quiera restarle importancia.

El abismo de Kendall

Desconfianza y crueldad representadas en un bocado de mozzarella.

El viaje a la Toscana de Kendall empezó con mal pie cuando su madre le informó que tendría acceso limitado a las actividades por petición de su padre. A partir de ahí, todo fue en picado. La cena con Logan fue la muestra perfecta de lo que decía Caroline sobre su exmarido. Ahora que Ken le dice que acepta su oferta para salir de la empresa (y de la familia), Logan le dice que lo hizo por diversión. Parece que la reacción que esperaba era otra y no ha recibido con agrado que Ken quisiera marcharse sin más. Le gusta patearlos y que vuelvan arrastrándose, pero sobre todo, les gusta tenerlos cerca para tenerlos controlados.

Hacer que Iverson pruebe la mozzarella por si está envenenada es un movimiento bajo que no sorprende a nadie, solo es una muestra más de lo ruin que es. Kendall se ha rendido y reconoce la victoria de su padre, porque no tiene lo que hace falta para jugar en su liga. Pero comete un error: insiste en que es mejor persona. Así que Logan trae de vuelta el asunto del camarero, y lo hace de la forma más perversa posible mezclando recordatorio con insinuaciones y amenazas. Eso es algo de lo que Kendall no puede escapar, como tampoco parece poder escapar de la familia.

"Quiero largarme" -Kendall

Y esto nos lleva al plano final en la piscina, que está generando muchos comentarios y especulaciones sobre si se sugiere que Kendall ha muerto. La semana que viene lo sabremos, pero personalmente, yo creo que no. Es muy BoJack Horseman, pero habiendo tenido momentos tan bajos, no creo que Ken eligiera hacer algo así precisamente cuando sus hijos están con él.

El plano sí es muy representativo de su situación emocional y psicológica. Kendall tiene depresión, se está ahogando, y no sabe cómo mantenerse a flote. No es la primera vez que la serie usa alegorías del suicidio para hablar de Kendall. Recordemos, por ejemplo, aquel momento de la segunda temporada en el que parece que solo el cristal de la azotea lo separa de una caída. O el inicio de esta tercera, en el que está paralizado dentro de una bañera, y la visión del edificio The Vassel al final del episodio 3x07 que comentamos en la crítica del lunes pasado.

Puede que me equivoque, pero realmente creo que Succession no es el tipo de serie que juega con teorías, especulaciones y cliffhangers como si fuera Breaking Bad. Sin embargo, sí hay que reconocer que tendría algo de poético que Kendall eligiera ese destino, porque Logan le ha dicho que nunca podrá escapar de él, y morir podría ser su último acto de rebeldía.

Los nuevos episodios de la tercera temporada de 'Succession' están disponibles los lunes en HBO Max.

