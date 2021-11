Crítica: 'Succession' 3x06 - 'What It Takes', el circo de la democracia, fotos a traición y comida de cárcel

'Succession' 3x06 - 'What It Takes'

Una semana después del episodio más divertido de la tercera temporada de Succession la serie nos muestra una faceta que muchos estábamos esperando ver: las conexiones políticas del gran conglomerado de medios con el partido republicano. Como decía Burr en Hamilton, "No había nadie más donde estuvo la acción" (The Room What It Happens) y lo que ocurre en What It Takes es terrorífico porque es totalmente creíble. Si aún no habéis visto el episodio en HBO Max, hacedlo ya, porque aquí hay spoilers.

Noticias de boda en la Toscana entregadas por "el pervertido del Brexit", vibras del búnker de Hitler, y el paso de Kerry, de simple asistente de Logan, a cómplice de risas y persona que expresa sus opiniones sin que se las pidan en las reuniones más importantes. En este episodio, escrito por Will Tracy, guionista de Last Week Tonight with John Oliver, pasaron muchísimas cosas, pero el tratamiento de la política al más alto nivel fue decisivo.

Inspirada, como ya sabemos, en la familia Murdock, la serie se había centrado hasta ahora en el poder de Waystar como conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento. Aunque en esta tercera temporada se demostró el poder que tiene ATN, capaz de destruir la carrera del actual presidente hasta hacerlo renunciar a la reelección, no habíamos explorado sus conexiones con las más altas instancias políticas hasta ahora. El dinero y el control de los medios de comunicación pueden decidir el destino de un país y también la apertura de la Ventana de Overton, teoría política mencionada por Roman en el episodio.

Según Joseph P. Overton, el ideario aceptable por la opinión pública se mide y determina por los medios hasta encontrar las medidas que un político puede recomendar sin ser demasiado extremista. Ya sabéis, como cuando "se filtran" los supuestos avances de una negociación para probar, como un globo sonda, cuál será la reacción del público y qué tan maleable puede ser si se crea a su alrededor la narrativa más conveniente. La plebe, como Greg, podrá emitir su voto dentro de seis meses, pero en una reunión en una suite y con la entrega de una coca-cola como símbolo de cooperación, en este episodio se decidió quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Kendall va cuesta abajo y sin frenos.

Kendall quema sus últimos cartuchos

"Sin ánimo de ofender, pero llevo mucho tiempo en el ajo y el instinto me dice que te van a joder vivo. Porque a ti te han jodido mucho y a Logan no lo han jodido nunca" -Tom

Según sabemos por Lisa, finalmente, los documentos que tiene Kendall resultaron no ser tan explosivos como pensaban. Entre cláusulas de confidencialidad, leyes marítimas y demás, no hay material suficiente para demostrar la implicación directa de Logan y Kendall no está dispuesto a asumir su parte de responsabilidad. Quiere inmunidad y destruir a su padre sin que le salpique, cosa que no parece fácil. Y su actitud, como sabemos y hemos visto mil veces, no lo ayuda. Paga su frustración despidiendo a Lisa y fingiendo que todo va bien con su equipo mientras planifica su fiesta de cumpleaños, la cual espera sea el evento del año (lo veremos en el episodio de la próxima semana).

Como último recurso intenta atraer a Tom para que se una a su equipo y declare en contra de Logan. No lo logra convencer porque no tiene nada real que ofrecerle, pero para quitarse la espinita le hace una foto chantaje de su encuentro. Otro de los actos patéticos a los que ya nos tiene acostumbrados y al que Tom responde "¿Sabes qué están haciendo en la suite? Están eligiendo al próximo presidente", un recordatorio de que él no está en los sitos en los que se toman las decisiones sino en el aparcamiento de una cafetería.

Tom y los consejos sobre la vida en prisión

"Yo prefiero pensar siempre en ello, porque cuando dejas de hacerlo por un momento piensas: ya no noto la garra helada en las tripas" -Tom

Algún profesional de la salud mental seguro expresaría su preocupación por el estado actual de Tom. Ha asumido su destino y está acostumbrando su organismo a lo que Steve, su asesor de asuntos de la vida en la cárcel, y los blogs, le dicen sobre cómo será la comida tras las rejas. Le explica a Greg (antes de que este le pida que, ya que está de perdidos al río, se sacrifique también por él) cuál es su táctica personal para enfrentarse al reto alimenticio: "Es como Afganistán. Empiezas por el centro, estableces una zona de operaciones y vas tomando más territorio".

El vino, que es uno de los pocos placeres que le quedan mientras está fuera lo decepciona, porque la caja que le llega del viñedo que compraron no pasa la cata "es demasiado agrícola". Y tampoco está abierto al intento de seducción de Shiv, porque ella está tomando anticonceptivos y no tiene sentido, "sería como lanzar un pastel contra la pared". Solo le queda recordar que el retrete será su aliado más importante en prisión.

"The Room Where It Happened"

Lo importante: Bienvenidos al circo de la democracia

"Una agradable reunión política de donantes e intelectuales afines para escoger al próximo presidente" -Tom

Logan tiene tanto poder que parece mentira que hace una semana estuviera a punto de perder la empresa por no haberse tomado una pastilla. Los candidatos son Dave Boyer, el actual vicepresidente, la opción segura, según Michelle-Anne. Un "herbívoro en secreto" cuyos principales pecados son lamerse mucho los labios cuando habla y su interés por controlar las tecnológicas. Otro es Salgado, un republicano lo más cercano posible a un demócrata. Es la opción de Shiv, un poco por su ideología, pero también por el preacuerdo establecido extraoficialmente entre ambos.

Como diría ella misma, "en una habitación llena de radicales, Connor parece Roosevelt". Por un momento el mayor de los Roy parece una opción, aunque cuando llega el momento de tomarla realmente en serio Greg se ve en la obligación como estadounidense "de decir que no se debería coronar o hacer presidente a Connor. Gracias. Buenas noches, Lo siento". Su candidatura ha sido corta, pero hemos descubierto que los Conheads (FanatiCons) existen.

Justin Kirk interpreta a Menckle, el candidato de Logan a la presidencia.

El futuro está decidido: Jeryd Menckle

"La opinión pública decía que iba a hundirme. La opinión pública decía que debía retirarme. Supongo que soy negacionista" -Logan

La última opción, la de Roman (con quien va vestido a juego), es Jeryd Menckle (Justin Kirk), "cretino, agitador en YouTube, aristopopulista y de los que dicen que "la violación es natural". Un político que encaja con la descripción de la "cumbre secreta de por la libertad" que hizo Kendall: "una fiesta del odio en la que están quemando libros y midiendo cráneos con los nazis" que abraza sin ningún tipo de pudor la Gulag de Stalin.

"Tóxico, antiabortista, cuya idea de la democracia es ir de caza con Viktor Orbán". Menckle es descrito de muchas formas durante el episodio, pero la mejor definición la hace él mismo: "No tengo muchos límites. San Agustín, Tomás de Aquino, Schumacher, cito a todo el mundo. Y si Franco, H(itler) o Travis Brickle tenían un gran discurso, a la mierda, todos son recursos".

"Los fascistas molan, pero no del todo, ¿eso sería un problema?" -Roman

A Merckle, que piensa que a la gente le gusta votar "a los que se parecen a ellos", le gusta su país tal como está y no quiere "alterar su composición". Es peligroso, como insiste Shiv, pero es la mejor opción para Logan. Salgado es un soso, y a Boyer ya no lo necesitan, porque tal como dice Hugo, el asunto de los cruceros está perdiendo fuelle. Menckle, sin embargo, "queda bien en cámara. Es guapo, divertido y peleará. Los espectadores lo adorarán".

La estrategia es redonda. "Teoría de la conspiración, pero con un guiño divertido", le dan muchos minutos de cámara, que él sabrá aprovechar, esto repercute en un aumento de audiencia para ATN, lo que representa más dinero, más poder, y un aliado en la Casa Blanca. ¿A qué precio? a ellos no les importa porque ellos viven por encima del bien y el mal y las cosas de la plebe no les afectan.

Otra derrota para Shiv y ya van...

"¿Formas parte de esta familia o no?" -Logan

Después de la humillación de Logan en el episodio anterior, a pesar de que por su iniciativa se hubiera salvado realmente la situación, su padre bromea diciéndole a Kerry que le dé un pin. "Lo que mal empieza mal acaba" dice el refrán, pero en el caso de Pinky últimamente siempre termina peor.

La foto de familia del final está en el top 3 de momentos de derrota históricos de la serie. ¿Llegará Shiv en algún momento a su límite? Veremos si ocurre en esta temporada.

