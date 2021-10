Crítica: 'Succession' (3x03) - 'The Disruption', el control de la narrativa

"Si no te gusta lo que se dice, cambia la conversación" es una de las frases más recordadas de Don Draper en Mad Men, y es el leitmotiv de este intenso episodio de Succession, en el que los personajes han superado la fase de establecer alianzas para pasar a la acción. Si aún no has visto el 3x03 en HBO Max, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque a partir de aquí habrá spoilers de todo tipo.

Para cuando acaba The Disruption parece increíble todo lo que ha pasado en menos de una hora de televisión, porque cada llegada a una estación es un viaje en toda regla. Todo lo que ha estado ocurriendo de forma paralela confluye en un tercer acto repleto de tensión y momentos decisivos para el devenir de varios de los personajes, que se comportan como si fueran niños caprichosos para quienes no existen las consecuencias.

Este episodio da la entrada a los juegos políticos en una temporada que nos mostrará, como en Hamilton, que es importante estar en la habitación en la que pasan las cosas. Logan tiene que ceder al final y acepta cooperar, porque sus "fuck off" no tienen valor en algunos círculos. Y Tom se ofrece como sacrificio, porque ya que está "de perdidos al río", mejor apuntarse un tanto con su suegro. Idea que a Shiv le parece una genialidad, porque por nacimiento se siente protegida de cualquier salpicadura.

Hay poco espacio para el humor en este cruel campo de batalla. Los que hay están reservados para Greg y sus aventuras con un reloj carísimo, y algunos momentos de Hugo; pero para Logan, Kendall, Shiv y Tom había mucho en juego y ninguno de los cuatro sale de aquí siendo el mismo.

La frase del episodio

Connor tiene una de esas frases ingeniosas que tanto nos gustan de la serie cuando dice "Es una carta de felicitación que viene del infierno. El escuadrón asesino Times New Roman", y Roman una de esas que de vez en cuando nos dan pistas de cómo fue la infancia de los cuatro hermanos, cuando le dice a su padre: "en realidad fue Connor quien me llevó de pesca"; pero la frase de esta semana la dice Colin, porque con solo susurrar un par de palabras baja a Kendall a la tierra de un tirón con una ominosa amenaza.

"Te conozco" Colin

Seguramente no es necesario, pero como han pasado más de dos años desde los hechos a los que hace referencia, supongo que no está demás que la ponga en contexto y os refresque la memoria. Colin fue el encargado de gestionar todo lo relativo a la muerte del camarero del final de la primera temporada para que Kendall quedara libre de sospechas. Una maniobra perversa de su querido padre, un ser muy versado en las artes de la manipulación.

Kendall pierde el control de la narrativa

Kendall en la cima de su mundo.

Su primera escena y la última están en las puntas opuestas del espectro emocional. Ken empieza este episodio tomando la iniciativa y con la intención de controlar el discurso público. Como ya se nos ha estado sugiriendo desde el inicio de la temporada a través de sus interacciones con distintos personajes, no tiene un plan ni una estrategia, solo un discurso vacío, mucho ego y episodios de manía que nos recuerdan a Carrie Mathison en Homeland y sugieren la existencia de un trastorno del ánimo no diagnosticado.

"¿Esto lo está viendo todo el mundo o solo nosotros?" -Kendall

A pesar de las sugerencias que le hacen tanto su abogada como la encargada de sus relaciones públicas, Kendall, enfermo de poder y de fama, decide ir por libre y toma dos decisiones impulsivas que desencadenan y entretejen el abismo en el que cae al final: presentarse en Waystar para sabotear a su hermana y ofrecerse para ir al programa The Disruption. "No es backlash, es estar en la conversación" o la trampa de que lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal, sumada al delirio que lo lleva a pensar que tiene el ingenio, la inteligencia y el carisma necesarios para salir triunfante de una situación así. O que la opinión pública lo ve como un salvador y no como otro niño rico.

Shiv cambia la conversación a un alto precio

En 'Succession' las motivaciones para hacer algo nunca son las correctas.

En la gala, Shiv intenta usar con Kendall la misma táctica que usó con la mujer que iba a testificar contra ellos en el congreso, y usa un tono conciliador con el que disfraza sus objetivos de buenas intenciones, pero su interlocutor la vio venir de lejos. A partir de este momento, todo lo que hace es una reacción a los movimientos de su hermano. Sabotearla y humillarla (una vez más) en el evento con los empleados de Waystar fue un movimiento bajo e injustificable por su parte, pero la reacción de Shiv lo fue aún más.

"Todos tenemos que hacer cosas que no queremos alguna vez" -Shiv

Siguiendo el consejo de su padre (que usa como comodín el "¿Qué mail?" de Paquita Salas para decir que él no sabía nada de lo que ocurría con los cruceros), pero motivada principalmente por la rabia y un deseo personal de venganza, redactó el borrador de un comunicado de prensa con el objetivo de desprestigiar a Ken. Tal como hizo este en el episodio anterior, ahora fue ella quien intentó convencer a Con y a Roman de que la acción tendría más fuerza si llevaba la firma de todos, pero a ambos les horrorizó el contenido. Al menos demuestran tener tienen un límite. Por ahora.

"Y eso que ella es la hermana agradable" dice Sophie en The Disruption, después de leer el comunicado de Shiv. Sí, no me gustaría tener a Shiv de amiga ni como enemiga, pero le doy gracias a la televisión que hoy permite que ella pueda ser tan despreciable (o más) que sus hermanos.

