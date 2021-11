Crítica: 'Succession' (3x04) - 'Lion in the Meadow', senderismo, emperadores romanos y ron con Cola

'Succession' (3x04) - 'Lion in the Meadow'. S&M HBO Max

"Le compré un conejo gigante y ahora está googleando dónde comprar la zanahoria más grande del mundo", así es la vida de los multimillonarios de Succession, acostumbrados siempre a lo mejor aunque nunca los veremos tocar un sucio billete. Y si se pelean, pueden ir en dos helicópteros separados a una pista de despegue, para coger dos aviones privados que los lleve a la isla de un accionista para una reunión de negocios. Muchas cosas pasaron en el episodio 3x04 y si aún no lo habéis visto en HBO Max, cuidado, porque a partir de aquí hay spoilers.

El repaso de esta semana lo haremos a partir de las mejores frases, porque cuando empecé a anotarlas había tantas perlas que sería injusto dejarlas fuera. Momentos cómicos, otros muy tensos, silencios que valen más que mil palabras, alusiones a Nerón, combinados con alcohol de buena mañana y anécdotas despreciables de despedidas de soltero... Lion in the Meadow ha sido un episodio para enmarcar. Y en el de la próxima semana tendremos la esperada junta anual de accionistas. Gracias por existir, Succcession.

El pequeño Greg está aprendiendo a negociar.

"No sé cómo lo hacían en los 60. Eran otros tiempos. ¿Tiempos mejores? No, no para todos. -Greg

Con su vaso de ron con cola bueno y fuerte, "fuerte para un hombre", Greg decidió unirse a la defensa conjunta de Waystar, después de dejarse cortejar por Logan y darse cuenta de que de este trato puede obtener algo. No lo culpamos, Logan lo puede nombrar director de operaciones del parque de Búfalo (que le va bien porque puede volver a Nueva York los fines de semana) y Kendall ni siquiera fue capaz de comprarle un reloj de 40000 dólares.

Veremos cómo evoluciona esta decisión durante la temporada, pero no olvidemos que Greg sigue teniendo unas fotocopias bajo la manga. No sabemos cuántas ni el poder de la información que contienen, pero están en su poder.

Tom siempre será un romántico.

"Yo te castraría y me casaría contigo sin pensarlo" -Tom

Terminal Tom, para unos y "domador de subalternos y comemierda" según él mismo, no está llevando bien el baño de realidad después de ofrecerse como sacrificio a Logan en el episodio pasado. Obsesionado por cómo será la vida en prisión, empieza a valorar los pequeños placeres de la vida, como esa copa de vino frío que te cae en el estómago vacío antes de cenar. En prisión, dice, "no hay buenos vinos, no puedes elegir lo que comes y no sabes hasta qué hora puedes leer".

Se ha informado sobre los "vinos de retrete", hechos con frutas y kétchup, y la idea no le resulta muy atractiva, pero está intentando hacerse a la idea mientras hace su top de prisiones y se compra libros gordos para leer cuando esté encerrado. Ahí lee la historia de Nerón y Esporo, un giro que Greg no vio venir porque no está familiarizado con esa IP (propiedad intelectual), pero Tom siempre será el más romántico del entorno Roy.

Una historia que encaja perfectamente con sus interacciones con Shiv en este episodio, cuyas exigencias e incapacidad para transmitirle tranquilidad en su situación hace que, seguramente, piense en tirarla por las escaleras. Pobre Tom, ni siquiera puede pelear como pollos con Greg: "vivirás en un castillo mágico y yo en el calabozo chupándosela a ogros por llamadas telefónicas".

Gerri , una de las personas más listas del lugar.

"Es genial para Logan, malo para Kendall, pero malo para ti. ¿Los hermanos tatuadores?" -Gerri

Mientras todos en la familia y sus círculos cercanos están dando y esquivando puñaladas, Gerri continúa en su misión de hacer de mentora de Roman y la cosa va por buen camino. Romulus está aprendiendo valiosas lecciones, como preguntarse siempre "¿cómo hace avanzar esto mi situación personal?", y Gerri, por su parte, continúa acumulando valiosa información. Sabe que no tiene poder real porque su nombramiento solo funciona de cara a la galería, pero tiene más ases bajo la manga de los que sabemos.

La anécdota de la fiesta de soltero de Kendall es de los momentos más bajos de los que hemos tenido conocimiento. Va de "Woke-ahontas" pero, como dijo Sophie en el episodio pasado, tiene la patología del cerebro del hombre blanco rico. La escena con el señor Abesau pasa al top de honor de momentos incómodos de la serie, con Hugo y Roman mirándole de cerca la frente para comprobar si aún se veían las iniciales de Ken o no.

Al final, como la mayoría de las cosas en Succession, Roman consiguió lo que quería con dinero. Desde el primer episodio sabemos que tiene afición a ofrecer siempre la misma cifra como quien no quiere la cosa: un millón de dólares.

A Shiv le fue regular en este episodio.

"La cosa con nosotros, Mark, y ya deberías saberlo: no nos avergonzamos" -Shiv

Después de que Connor le dijera que no quería tratar con ella, y de que su padre volviera a humillarla dejándole claro que se había puesto de parte de Karl y no de ella: "te di un destino, no puedo llevarte hasta allí", Shiv (que se anotó el tanto de que Tom convenciera a Greg de firmar los documentos), decidió desquitarse con Mark Ravenhead, el neo nazi que, según nos hemos enterado, cobra 30 millones al año.

Ante la amenaza de hacer pública su presión para marcar la línea editorial de la cadena, Shiv le respondió con una frase que describe bastante bien cómo se comportan los Roy ante la vida, para ellos no hay motivos de vergüenza ni consecuencias.

Los lunes al sol.

"Va a estar bien, porque es un buen chico. Hizo lo que creyó mejor y creo que fue muy lejos, pero es un buen chico. Es un buen chico y lo quiero. Quizá sea él un día, está en su sangre y lo aprendió todo de mí. Tal vez él es el mejor de todos. Así que todo va a estar bien" -Logan

Como dice él mismo, Logan está dispuesto a "decir lo que que sea por follar en una cita". En los argumentos que tenía preparados para convencer a Josh (Adrien Brody) de que a pesar de que, claramente, Waystar es actualmente un circo, todo está controlado. Como diría Ken: "Los Beatles produjeron su mejor mierda cuando se estaban demandando" y "yo soy mejor que mi padre, pero mi padre sigue siendo mejor que Stewy y Sandy".

Una vez más, Logan demostró cómo llegó a dónde está y por qué ninguno de sus hijos está a la altura de ocupar su lugar, él sabe cuándo imponer su autoridad y cuando hacer creer que los otros tienen algo con qué negociar. Sonó tan convincente que hasta hizo dudar a Kendall, aunque rápidamente lo bajó a tierra diciéndole que tenía atados "al presidente, la familia, al pequeño Greg y hasta al hombre tatuado".

Punto para el patriarca en contra de "Little Lord Fucking Roy", que a ojos de Roman intentó "asesinar a su padre con el sol". Después de ese encuentro de largos momentos a solas en silencio, al final, perdieron los dos. Desde que ingresaron a Logan en los primeros episodios de la serie no lo habíamos vuelto a ver tan vulnerable. Una imagen de debilidad que no les viene muy bien a solo cuatro días de la junta de accionistas.

Los nuevos episodios de la tercera temporada de 'Succession' están disponibles los lunes en HBO.

