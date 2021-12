Calendario de series y películas: los estrenos de la semana en Netflix, Amazon, HBO Max, Disney+ y más

Arrancamos una semana más repasando todos los estrenos de las plataformas de streaming y los canales, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+, Filmin, AMC, FOX, AXN Now. Entre los títulos que aterrizan entre el 6 y el 12 de diciembre, destacan en HBO Max el regreso Sexo en Nueva York con And just like that y Landscaper; la miniserie que trae de vuelta a Olivia Colman; la llegada de Alias al catálogo de Disney+; Los policías, la nueva serie de los creadores de Fauda en Filmin; la sexta temporada de The Expanse y la película protagonizada por Sandra Bullock en Netflix, Imperdonable.

Martes, 7 de diciembre

'Los policías' - Temporada 1 (Filmin)

'Los policías'. Filmin

En esta serie de los creadores de Fauda, Alon (Tsahi Halevi), un detective de policía muy idealista y con una moral inquebrantable regresa a su ciudad natal con la misión de mejorar las fuerzas policiales de la zona y mantener a raya el crimen local. Se dará de bruces con una ciudad en crisis y se verá obligado a entablar relaciones con el gánster y a convertirse en aquello que detesta.

'Nosotros' - Temporada 1 (AMC)

'Nosotros'. AMC

Durante las vacaciones familiares, Douglas Petersen (Tom Hollander) intentará recuperar la confianza y el amor de su esposa y de su hijo. Todos ellos iniciarán un viaje por Europa durante tres semanas y por seis países, demostrando que a veces es necesario pasar tiempo juntos para ver dónde empezó a desmoronarse todo y poder empezar de nuevo.

Miércoles, 8 de diciembre

'Titanes' - Temporada 3 (Netflix)

'Titans'. Netflix

Esta serie del Universo DC sigue los pasos de unos jóvenes héroes que se hacen adultos y consiguen su propia independencia. Dos de ellos son Dick Grayson (Brenton Thwaites) y Rachel Roth (Teagan Croft), que de pronto se ven envueltos en una conspiración que podría traer el infierno a la Tierra.

'Bienvenidos a la Tierra' - Temporada 1 (Disney+)

'Bienvenidos a la Tierra', con Will Smith como protagonista. Disney+

En esta serie de National Geographic producida por Darren Aronofsky (Réquiem por un sueño), Will Smith decide iniciar una aventura alrededor del mundo para explorar las maravillas más extraordinarias de la Tierra y revelar sus secretos más ocultos. Será guiado por exploradores de élite, que le acompañan en un viaje extraordinario alrededor del planeta.

'Landscapers' - Miniserie (HBO Max)

Olivia Colman y David Thewlis en 'Landscapers'. HBO Max

Un matrimonio se vuelve el centro de la atención de los medios cuando se hallan dos cuerpos enterrados en el jardín de su casa. Mientras se lleva a cabo la investigación pertinente, la imaginación de Susan (Olivia Colman) les lleva a fingir una realidad alternativa en la que son los héroes de su propia historia.

'Alias' - Temporadas 1-5 (Disney+)

Fotograma de 'Alias'. Disney+

Sydney Bristow (Jennifer Garner) es una joven, inteligente que trabaja commo agente secreto de un gobierno que hace trabajos sucios para la SD-6, una rama secreta de la CIA. Aparentemente, Sydney es una estudiante normal y nadie sabe que es una espía, pero su mundo da un giro total cuando descubre que trabaja para el enemigo contra el que creía luchar.

Jueves, 9 de diciembre

'And just like that' - Temporada 1 (HBO Max)

And Just Like That | Teaser | HBO Max

Esta secuela de Sexo en Nueva York trae de vuelta a las protagonistas en forma de miniserie. Sin contar con el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie seguirá a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras viajan desde los 30 hasta la complicada realidad de los recientes 50 que acaban de cumplir.

'NCIS Los Ángeles' - Temporada 13 (FOX)

'NCIS Los Angeles'. FOX

El spin-off de NCIS lo protagonizan los agentes especiales "G" Callen (Chris O'Donnell), un misterioso y camaleónico agente con una gran capacidad de transformación, y Sam Hanna (LL Cool J), un antiguo marine SEAL con experiencia en las guerras de Afganistán e Irak. La serie se centra en una rama de los NCIS llamada OPS, que opera en Los Ángeles y utiliza alta tecnología para detener a los enemigos de los Estados Unidos.

Viernes, 10 de diciembre

'Imperdonable' - Película (Netflix)

'Imperdonable' | Tráiler | Netflix

Después de cumplir condena por un crimen violento, Ruth Slater (Sandra Bullock) sale de la cárcel y vuelve a pertenecer a una sociedad que se niega a olvidar su pasado. El hostil recibimiento en su hogar le hace ver que su única esperanza de redimirse es reencontrarse con su hermana pequeña.

'Encounter' - Película (Amazon Prime Video)

'Encounter' | Tráiler | Amazon Prime Video

Malik Khan (Riz Ahmed) es un exmarine que, después de haber realizado varios viajes a zonas de conflicto, decide regresar a casa para estar con su familia. Cuando pensaba que por fin había alcanzado la tranquilidad, se entera de que una especie alienígena de insectos se está apoderando de los cuerpos de las personas.

'Counterpart' - Temporadas 1-2 (AXN Now)

'Counterpart'. AXN Now

Howard (J.K. Simmons) descubre que su organización oculta el acceso a una dimensión paralela se ve envuelto en un mundo de intriga, donde la única persona en quien puede confiar es su "otro yo" de esta nueva dimensión.

'Tampa Baes' - Reality Show (Amazon Prime Video)

'Tampa Baes'. Amazon Prime Video

En este reality show, un grupo de jóvenes lesbianas se mueven por Tampa Bay, el epicentro LGTBQ+ de Florida. Allí estarán dispuestas a celebrar las mejores fiestas y a vivir nuevas aventuras, moviéndose en favor de la lucha contra los estereotipos y las etiquetas sociales.

'Aranyak' - Temporada 1 (Netflix)

'Aranyak'. Netflix

En un pueblo perdido del Himalaya, una pareja dispar de policías inicia la investigación de un asesinato. Lo que no saben es que acaban de abrir la caja de Pandora, desatando toda clase de intereses políticos y mitos ancestrales.

'Cómo cargarse las Navidades' - Temporada 1 (Netflix)

'Cómo cargarse las Navidades: La boda' | Tráiler | Netflix

La rebelde Tumi Sello (Thando Thabethe), oveja negra de su familia, estaba deseando pasar una Navidad tranquila este año, pero su plan fracasa estrepitosamente, y se arruinan sus planes con una muerte repentina. Corroída por la culpa, Tumi ayuda a organizar un funeral navideño que termina saliendo mal y la convierte en el hazmerreír del lugar. Sin embargo, la protagonista seguirá intentándolo, y tratará de evitar que su mundo se venga abajo y lavar su nombre y el de su familia.

'The Expanse' - Temporada 6 (Amazon Prime Video)

Escena de 'The Expanse'. Amazon Prime Video

En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema Solar, el detective de la policía Josephus Miller (Thomas Jane) recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se dan cuenta de que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad.

Sábado, 11 de diciembre

'Alex Rider' - Temporada 2 (Movistar+)

Otto Farrant protagoniza 'Alex Rider'. Movistar+

Tras una exitosa primera temporada en la plataforma, la serie regresa con más episodios, que nos sitúan tras la traumática experiencia que tuvo que vivir Alex (Otto Farrant) en Point Blanc. Desde ese momento, el protagonista intentará recuperar la normalidad en su vida y desentenderse de sus andanzas como espía, pero su tranquilidad no durará mucho tiempo.

