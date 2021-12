3 series recomendadas para ver en el puente de diciembre (en Netflix, HBO Max, Filmin y Movistar+)

Si estáis buscando qué hacer en el puente de diciembre, ver series es un plan ideal, y es mejor tener una guía que nos haga las cosas más fáciles. El final de La casa de papel da el pistoletazo de salida de las series más esperadas de diciembre, pero para estos días libres por la Inmaculada también os proponemos una serie de ciencia ficción por descubrir y una encantadora historia navideña para maratonear, aprovechando que llega su segunda temporada.

Y si os quedáis con ganas de más recomendaciones, si os gustó Mare of Easttown también podéis acercaros a Happy Valley, o echarle un vistazo a The Other Two, una de las comedias más divertidas de los últimos años que ha llegado, por fin, a España. Descansad estos días de fiesta y disfrutad con las series.

Una de estreno: El final de 'La casa de papel' (Netflix)

'La casa de papel' | Temporada 5 Volumen 2 | Netflix

De qué va

Tokio ha muerto y el enemigo sigue dentro del Banco de España. Se acerca el fin del mayor atraco de la historia. El mayor fenómeno de la ficción española en todo el mundo se despide con el estreno de sus esperadísimos episodios finales y lo que empezó como un robo acabará en guerra.

Por qué debes verla

Después de haber entrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, el plan para que el atraco se ejecute de la forma más pacífica posible se desmorona como un castillo de naipes. Pero pase lo que pase con El Profesor y la banda más popular de la televisión, esta serie ya ha hecho historia y la cita con su final es obligatoria.

Han pasado unos meses desde que vimos la primera parte, así que aquí tenéis un repaso de lo ocurrido para prepararos para el final. Y si cuando salgan los créditos finales os quedáis con ganas de más, no os preocupéis, porque Netflix ya ha confirmado que habrá un spin-off centrado en Berlín.

Para maratonear: 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (Movistar+ y Filmin)

De qué va

El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, conoceremos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.

Por qué debes verla

Considerada como la sucesora directa de Los Durrell, esta serie de Channel 5 (la más vista en la historia del canal británico) es entrañable, tiene personajes que enamoran y se desarrolla en un entorno idílico en la campiña inglesa de los años 30: la receta perfecta contra los males de la vida real.

Todas las criaturas grandes y pequeñas es una serie amable poblada de buenas personas. Algunas veces es previsible, pero eso en lugar de jugar en contra es un punto a su favor, porque nos hace sentir seguros. En medio de tanto drama real y ficticio, un mundo de buenas intenciones y con espíritu navideño es un respiro necesario.

Por descubrir: 'Beforeigners' (HBO Max)

De qué va

Varios grupos de personas de épocas pasadas (la edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX) empiezan a aparecer de forma repentina, y sin que nadie tenga una explicación, en los mares de todo el mundo.

Por qué debes verla

Eta propuesta noruega es una serie de ciencia ficción especulativa con viajeros temporales, pero también es una serie de fantasía, y una policial con un giro refrescante al esquema habitual. Por momentos, es un drama familiar, y en otros, una historia de aventuras, pero sobre todo es original, sorprendente y muy entretenida.

Las reglas de su universo quedan claras sin caer en la exposición, y en cada episodio crece la rica mitología de la serie. Es curioso cómo se plantea la lectura social, porque no todos los recién llegados quieren (o pueden) adaptarse, pero en cambio vemos como algunas personas de la época actual son los que adoptan las formas de vida de los visitantes. Pero lo mejor de todo es Alfilhdr, una guerrera vikinga que se convierte en la primera visitante en entrar a la policía de Oslo, un personaje que os enamorará.

