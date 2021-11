10 series cortas disponibles en Netflix ideales para ver en un fin de semana

'Gambito de dama', 'Master of None' y 'Así nos ven', entre las series cortas para ver en Netflix.

Tras la frenética rutina de los días laborables llega el momento de descansar. Ese esperado momento de desconexión en el que podemos sentarnos tranquilamente en el sofá para reponer fuerzas. Desde SERIES & MÁS, os proponemos un menú para haceros las cosas más sencillas: diez series cortas de Netflix que podéis maratonear en un fin de semana.

'Así nos ven' (2019)

'Así nos ven'. Netflix

Episodios: 4

Duración total: 296 minutos

De qué va: Ambientada en el año 1989, esta historia basada en hechos reales cuenta el trágico relato de una noche en la que la vida de cinco adolescentes cambió para siempre, cuando fueron acusados injustamente de un ataque brutal que sucedió en Central Park.

Por qué hay que verla: Con una estructura clara y un ritmo frenético escogido a conciencia, la creadora Ava DuVernay nos invita a viajar a un pasado reciente para presenciar una historia que no queda para nada alejada de nuestro presente. Se trata de una historia corta y que deja con ganas de más, pero sobre todo de un relato que resulta ensordecedor y que todos deberíamos escuchar.

'Fariña' (2018)

'Fariña' Netflix

Episodios: 10

Duración total: 638 minutos

De qué va: Durante los años ochenta, en Galicia, la reconversión de la pesca ha dejado a una parte de la flota gallega en tierra y cientos de armadores endeudados. En los muchos pueblos de pescadores que recorren la costa gallega las personas no tienen empleo y la falta de ingresos y los pagos cotidianos estrangulan las economías familiares. La crítica situación será el caldo de cultivo para un nuevo negocio: el de las drogas.

Por qué hay que verla: Cuando ves Fariña es imposible aburrirse. La historia es capaz de poner los pelos de punta a cualquiera, cuidando la producción y las interpretaciones hasta el último minuto y sin titubear a la hora de dar nombres y narrar hechos que ocurrieron en realidad.

'Gambito de dama' (2020)

Episodios: 7

Duración total: 393 minutos

De qué va: En Kentucky, durante los años 60 y en plena Guerra Fría, la joven Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) era una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez. Beth intentará luchar contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a los grandes maestros.

Por qué hay que verla: Solo por el atractivo visual merece la pena, pero si además añadimos las deslumbrantes labores de interpretación que llevan a cabo los actores, el valor añadido aumenta todavía más. Te guste o no el ajedrez, la serie consigue que todos comprendan cómo funciona este deporte y que incluso te entren ganas de jugar. Además, también arrasó en los Emmy de este año.

'GLOW' (2017)

'GLOW'. Netflix

Episodios: 30

Duración total: 1.010 minutos

De qué va: Durante los años ochenta en Los Ángeles, un grupo de mujeres inadaptadas se convierten en luchadoras. Una de ellas es Ruth que, desesperada por lanzar su carrera como actriz, acude a un casting en un gimnasio de Los Ángeles. Pronto se da cuenta de que no se trata de la típica audición.

Por qué hay que verla: Cocreada por Jenji Kohan (Orange is the New Black), Glow es una producción en la que cada detalle se cuida al milímetro. En todo momento parecerá una serie rodada en los ochenta, donde la comedia es la herramienta perfecta para criticar las injusticias del sistema.

'La maldición de Hill House' (2018)

'La maldición de Hill House'. Netflix

Episodios: 10

Duración total: 575 minutos

De qué va: Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Cuando crecen y se hacen adultos, se verán obligados a reunirse tras una tragedia y también enfrentarse a los fantasmas del pasado.

Por qué hay que verla: La serie permite ver la marca personal de cualquier producción de Mike Flanagan, en la que se narra algo más que una historia de fantasmas. En el fondo, se plantea que los peores fantasmas no son los demonios o espíritus, sino los problemas y traumas pasados que los personajes acarrean.

'Manhunt: Unabomber' (2017)

'Manhunt: Unabomber'. Netflix

Episodios: 8

Duración total: 342 minutos

De qué va: Entre los años 1978 y 1995, el matemático y terrorista Theodore Kaczynski (Paul Bettany), apodado "Unabomber", envió por carta 16 bombas a diferentes objetivos, como protesta por la sociedad moderna industrializada y la destrucción de la naturaleza. El agente del FBI Jim Fitzgerald (Sam Worthington), experto criminalista y en perfiles criminales, intentará desvelar la identidad de asesino.

Por qué hay que verla: A través de un personaje tan electrizante como el de Theodore Kaczynski, la serie cuenta un relato magnético basado en hechos reales que cautiva al espectador gracias a la ayuda del actor principal Paul Bettany.

'Master of None' (2015)

Master of None: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Episodios: 25

Duración total: 772 minutos

De qué va: Dev (Aziz Ansari) es un actor de treinta años que vive en Nueva York, y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, entre las que se encuentra su experiencia como inmigrante.

Por qué hay que verla: Master of None es una serie de capítulos cortos que puede verse de una sentada. Con un esquema sencillo, cada capítulo habla de un tema distinto y, lo que parece ser una historia más sobre un treintañero, acaba siendo una representación muy fiel de la realidad y de una lucha constante contra los clichés raciales.

'Mindhunter' (2017)

'Mindhunter' | Tráiler | Netflix

Episodios: 19

Duración total: 1.019 minutos

De qué va: Durante el año 1977, dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) revolucionan las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas.

Por qué hay que verla: Incorporando una esencia de realidad para construir el relato a partir de la mente de David Fincher, Mindhunter se ha convertido en una serie realmente adictiva y que puede verse de una sentada. Los niveles de tensión a los que somete hacen de ella una opción más que suculenta entre el catálogo.

'Paquita Salas' (2016)

'Paquita Salas'. Netflix

Episodios: 16

Duración total: 434 minutos

De qué va: Paquita Salas (Brays Efe) fue la mejor representante de actores de los años 90. Sin embargo, los años han pasado y todo ha cambiado... Menos ella. Cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente, el mundo de Paquita se tambalea.

Por qué hay que verla: Siendo Paquita Salas el epicentro de la historia y una mujer carismática e hilarante, la serie no quita protagonismo a nadie y todos sus personajes corresponden a una realidad en la que cualquiera puede verse reflejado. Se trata de una serie que representa a la perfección la cultura pop y con la que poder reírse a carcajada limpia.

'Sex Education' (2019)

'Sex Education' | Tráiler T3 | Netflix

Episodios: 24

Duración total: 1.268 minutos

De qué va: La serie sigue los pasos de Otis (Asa Butterfield), un adolescente inseguro que tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre (Gillian Anderson) es sexóloga. Con perspectiva de un futuro prometedor, su compañera Maeve le anima a abrir una "consultoría sexual" en el instituto.

Por qué hay que verla: A pesar de la gran cantidad de series de adolescentes que hay para ver, esta no es como las demás. Sex Education representa la pubertad de verdad y aunque sus actores protagonistas no son adolescentes de verdad, sí que saben retratarlos a la perfección. Además, es una serie que apuesta por una representación del sexo fiel, sin tapujos y alejada de los estereotipos y lo banal, visibilizando todo tipo de realidades y también incluyendo momentos divertidos e icónicos.

