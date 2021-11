Así se convirtió ‘The Other Two’ en la comedia más divertida de la televisión desde el adiós de ‘Veep’

'The Other Two', la comedia más divertida de la televisión actual, por fin se puede ver en España a través de Comedy Central.

Tres años. 35 meses. 1075 días. Ese es el tiempo que hemos tenido que esperar en España para poder ver The Other Two, la comedia de culto sobre la fama, la familia y el reto de convertirse en adultos funcionales manteniendo la dignidad (una tarea más difícil de lo que puede parecer a simple vista) creada por Chris Kelly y Sarah Schneider. Los jefes de la sala de guionistas de Saturday Night Live - la primera persona LGTB+ y la tercera mujer, respectivamente, en ocupar el codiciado cargo- abandonaron el legendario formato en 2017 para crear su primera serie de ficción. El (hilarante) resultado de su apuesta llega hoy a Comedy Central. Por fin.

Empecemos por dejar claro el universo narrativo en el que se mueve la serie. The Other Two es la historia de dos hermanos que no han encontrado su lugar en el mundo cuando el destino les obliga a aceptar el salto a la fama de su hermano pequeño, un fenómeno viral que recuerda sospechosamente a Justin Bieber. Brooke y Cary son dos traumas con patas. Ella es una exbailarina que vivió su apogeo profesional cuando era niña. Él es un aspirante a actor que sigue soñando con una oportunidad en Hollywood. En lo personal las cosas no les van mejor: ella está atascada en una relación que no va a ninguna parte y él todavía paga las consecuencias de su tardía salida del armario y la complicada relación con su padre, fallecido hace un año. Las únicas referencias adultas de la familia son Pat, una mujer que siempre pone a su familia por delante, y Streeter, un mánager que no conoce la palabra "límites". Disfuncional es quedarse cortos.

Sobre el papel no parece que haya nada particularmente especial en The Other Two que justifique la etiqueta de serie de culto que persigue a una comedia que en Estados Unidos nació como una producción de Comedy Central y que en su segunda temporada pasó a ser un título de HBO Max. Las apariencias engañan, una vez más. A continuación os contamos algunos de los motivos por los que debéis añadir automáticamente este título a vuestra lista de series pendientes.

Es una comedia de verdad

La emisión del último episodio de The Big Bang Theory en mayo de 2019 fue el simbólico punto final a un fenómeno que había dominado la televisión en Estados Unidos durante décadas: las sitcoms con risas enlatadas. La revolución en la comedia había empezado años antes, cuando la dramedia y la comedia intelectual fue ganando importancia en el género respecto a las narrativas más tradicionales. Series como Barry, Fleabag, Atlanta, Better Things, Glow o Louie podían llegar a ser muy divertidas, pero su ADN era radicalmente distinto. Incluso fenómenos más clásicos como Ted Lasso, Modern Family o Schitt 's Creek tenían un componente emocional fundamental en sus historias.

Desde la despedida de Veep, no ha habido una serie más divertida en televisión que The Other Two. Chris Kelly y Sarah Schneider son fieles a sus orígenes en el programa de humor más importante de la historia de la televisión y tienen claro que el primer objetivo de su creación es hacer reír a sus espectadores. Humor físico, referencias pop, enredos, sátira… Kelly y Schneider lanzan chistes al espectador sin parar. Algunos pasarán de largo (hay chistes sobre la industria del espectáculo, la cultura gay o la actualidad de Estados Unidos que pasarán desapercibidos para parte de la audiencia), pero en cada episodio encontrarás numerosas escenas con las que te reirás a carcajadas. The Other Two no es una de esas comedias que te dejan con media sonrisa: sus creadores quieren que te rías. En alto.

Se ríe de sus personajes, no con sus personajes

Desde un punto de vista sentimental, Schitt’s Creek y Ted Lasso recuperaron el amor por sus personajes de series como The Office, Parks & Recreation, Brooklyn Nine-Nine y The Good Place (no es casualidad que el guionista Michael Schur estuviera involucrado en todas ellas). The Other Two no sigue exactamente esa tendencia y sus guiones buscan en todo momento reírse con sus personajes, no de ellos. O no solo de ellos: aunque la comedia no tiene problema en mostrar el lado más ridículo de los personajes, siempre lo hace desde un lugar personal y reconocible.

Era muy fácil que, con esa premisa, la serie hubiera caído en un humor más negro y despiadado con sus personajes. Todo lo relativo al personaje de Chase Dreams, ese ídolo adolescente creado a imagen y semejanza de Justin Bieber, es el mejor ejemplo. No hay rastro de juicio al clásico fenómeno de una generación que no es la de sus (milenials) guionistas. Otra serie se hubiera reído de esa figura. Aquí es un recurso para mostrar las contradicciones de Brooke y Cary (nunca dejan de querer a su hermano a pesar de ser un recordatorio constante de todo lo que no tienen sus vidas) y, sobre todo, el lado más absurdo de Hollywood. Mofarse de alguien como Justin Bieber sería el camino fácil. The Other Two apunta más arriba en sus inspiradísimas críticas.

Tragedia más tiempo = comedia

No es sorprendente la destreza que tiene el guionista y ocasional director Chris Kelly para moverse entre la comedia y el drama. La estupenda película Other people (disponible en Netflix), basada en su crisis personal y profesional antes de encontrar la estabilidad pasados los treinta y la enfermedad real de su madre, ya lo había dejado claro.

La comedia es una suma de la tragedia y el tiempo. Esa máxima atribuida a genios como Lenny Bruce o Woody Allen vuelve a aparecer en el estreno de Comedy Central. The Other Two apela a los traumas de sus personajes protagonistas en busca de situaciones que sean al mismo tiempo humanas, reconocibles y divertidísimas. La figura del padre, un hombre alcohólico que murió después de quedarse dormido en el tejado de su casa, aparece de forma sutil e implacable durante la primera temporada de la comedia. La complicada figura paterna de la familia Dubek acabó con el pene congelado y pegado al suelo. Es triste, sí, pero también divertidísimo.

Esa complicada relación con su padre fue también clave en la accidentada relación que tiene el personaje protagonista con su propia homosexualidad. Cary salió tarde del armario, algo que le provoca numerosas ramificaciones desde un punto de vista sexual, afectivo y hasta social y que acaba derivando en tramas brillantes que abordan la experiencia gay como rara vez se ha retratado en televisión. El episodio en el que el personaje se hace amigos de un grupo de #instagays, del que quiere formar parte hasta que realmente descubre todo lo que eso implicaría, es simplemente sensacional.

Es una fiesta de referencias pop y metachistes

La serie que enamoró a Olivia Colman (la ganadora del Oscar confesó su obsesión con la comedia durante sus 73 preguntas en Vogue) dispara referencias culturales a su audiencia sin parar. Los Dubek viven en un lujoso apartamento que pertenece a Justin Theroux. Cary está obsesionado con Survivor, la versión local de Supervivientes. La pegadiza canción de Chase Dreams My Brother’s Gay and That’s Okay. La aparición de Cary en el popular Watch What Happens Live. Y, por encima de todos, el homenaje al final de Call Me By Your Name. Esos son algunos de los chistes meta que verás en la primera temporada de The Other Two. Creednos: hay muchos más.

Su futuro es brillante

No estamos ante uno de esos casos en los que tienes que tragarte una primera parte mediocre para llegar a la parte realmente interesante de la historia (un mal que afectó a series como The Office, Schitt’s Creek o Parks & Recreation). Sin embargo, el verdadero auge de The Other Two llegó con su salto a HBO Max y una espectacular segunda temporada destinada a aparecer en los rankings de las mejores series del 2021 gracias a la brillantez de sus guiones, su mejor baza, y un reparto en estado de gracia.

Dos veteranos de la comedia como Molly Shannon (una estrella de Saturday Night Live que siempre eleva cada historia en la que aparece y que el propio Kelly ha sabido explotar como nadie) y Ken Marino acompañan a las grandes revelaciones de la historia: Heléne Yorker y Drew Tarver. No nos obliguéis a elegir entre ellos: no podríamos.

El futuro es brillante para los creadores de la nueva niña bonita de la crítica americana: HBO ha dado luz verde a la nueva comedia de Chris Kelly y Sarah Schneider y The Other Two ya ha recibido la renovación por una tercera temporada. No seas el último en llegar tarde a su fiesta.

