Los estrenos de Amazon Prime Video en diciembre de 2021: todas las series, películas y documentales

Diciembre ya está a la vuelta de la esquina, por lo que Amazon Prime Video ha dado a conocer la lista de estrenos y novedades de series, películas y documentales que llegarán en los próximos días a su catálogo. Entre ellos destacamos la película protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem Being the Ricardos, la película de ciencia ficción protagonizada por Riz Ahmed Encounter, la serie documental sobre el famoso piloto español de rally Sainz. Vivir para competir o la edición española del programa de cocina Celebrity Bake Off.

Las series de Amazon Prime Video en diciembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Harlem' - Temporada 1 (2 de diciembre)

'Harlem' | Tráiler | Amazon Prime Video

Creada y producida por Tracy Oliver junto a Malcolm D. Lee, Harlem es una comedia de diez episodios que nos sitúa en el conocido barrio de Nueva York para presentarnos al grupo de cuatro amigas protagonista de esta historia. Una profesora ocupada que intenta dejar un espacio para el amor en su vida, una empresaria experta en las últimas tecnologías, una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que también es una romántica empedernida... Todas ellas afrontarán juntas el siguiente paso en sus profesiones, relaciones personales y también intentarán cumplir sus sueños.

Todos los estrenos del mes

• 'El pueblo' - Temporada 3 (2/12)

• 'The Expanse' - Temporada 6 (10/12)

Las películas de Amazon Prime Video en diciembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Being the Ricardos' (21 de diciembre)

Avance de 'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video)

Escrita y dirigida por Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago), Being the Ricardos nos sitúa en los clásicos años cincuenta, una época donde tuvo lugar el nacimiento de uno de los clásicos televisivos más conocidos de todos los tiempos: I love Lucy. Al igual que ocurrió en uno de los episodios de Bruja Escarlata y Visión, la película homenajea al histórico programa, esta vez situándonos también tras las cámaras y durante el proceso de producción. Allí se cuenta cómo una grave crisis entre el matrimonio protagonista pudo terminar con sus carreras y también con su propia relación. Otros estrenos destacados del mes

'Encounter' (10 de diciembre)

Fotograma de 'Encounter'. Amazon Prime Video

Malik Khan (Riz Ahmed) es un exmarine que, después de haber realizado varios viajes a zonas de conflicto, decide regresar a casa definitivamente para estar con su familia. Sin embargo, cuando pensaba que por fin había alcanzado la tranquilidad, se entera de que una especie alienígena de insectos se está apoderando de los cuerpos de las personas. Malik tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para proteger a sus seres queridos de esta nueva amenaza.

Todos los estrenos del mes

• 'Instintos ocultos' (1/12)

• 'Un lugar tranquilo 2' (13/12)

• 'Érase una vez en Hollywood' (13/12)

• 'The Grand Tour Presents: Carnage A Trois' (17/12)

• 'Antebellum' (23/12)

• 'El refugio' (30/12)

Los documentales y programas de Amazon Prime Video en diciembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Sainz. Vivir para competir' - Serie documental (2 de diciembre)

'Sainz. Vivir para competir' | Tráiler | Amazon Prime Video

Esta docuserie se centra en la figura del deportista y piloto español de rally Carlos Sainz, trazando su trayectoria desde sus inicios hace más de 30 años hasta convertirse en la leyenda que fue. Además de ser conscientes del esfuerzo y la dedicación que puso en su carrera deportiva, también nos adentraremos en su faceta más personal, contada a través de la perspectiva de su hijo, que también es piloto.

Otros estrenos destacados del mes

'Celebrity Bake Off España' - Programa de cocina (16 de diciembre) 'Celebrity Bake Off España' | Tráiler | Amazon Prime Video Doce celebridades de nuestro país se reúnen cada episodio para competir entre ellos y alzarse con el título al mejor pastelero amateur del país bajo la atenta mirada de unos jueces tan exigentes como Clara Villalón y Frédéric Bau y unos anfitriones de excepción como Paula Vázquez y Brays Efe. Los concursantes de esta edición serán Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Eduardo Iturralde, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada. 'Creadores' - Serie documental (3 de diciembre) El pintor manchego Antonio López en la serie documental 'Creadores'. Amazon Prime Video

Esta serie documental producida por La Fábrica está protagonizada por creadores como Fernando Trueba, Isabel Coixet, Patricia Urquiola, Antonio Muñoz Molina, Alberto García-Alix, Juan Mari Arzak, Antonio López y RCR Arquitectos. Cada uno de sus episodios se centra en uno de ellos, narrando cómo nacieron y cómo llegaron a ocupar el lugar que tienen ahora en el ámbito cultural y social.

Todos los estrenos del mes

• 'The Ferragnez. La serie' - Serie documental (9/12)

• 'Tampa Baes' - Reality (10/12)

