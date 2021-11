Las pistas que nos deja el tráiler de ‘La casa de papel’ sobre cómo será el final de la serie de Netflix

La casa de papel estrenó la primera parte de su quinta y última temporada a principios de septiembre, dejando ver cinco episodios tan intensos como emotivos, que acabaron dejándonos con ganas de más. A falta de menos de un mes para el estreno de los últimos cinco episodios, que podremos ver el 3 de diciembre, Netflix ha lanzado el tráiler con las primeras imágenes del desenlace final de la serie sobre los atracadores más famosos de la historia de la televisión.

La suerte está echada y cada vez queda menos para que termine el que hace dos meses era "el principio del fin". Lo que empezó siendo un ambicioso plan de robo maquinado por un misterioso hombre con gafas acabó por cuestionar límites y fronteras, llegando a las mismas ciudades que en su día daban nombre a los ladrones del mono rojo y la careta de Dalí.

Hacemos memoria, con spoilers incluidos, y recordamos qué ocurrió en los primeros episodios, analizando en detalle lo que nos depara el final a través del último tráiler. Todo lo bueno se acaba antes o después, y esperamos con ansias lo que promete ser un "final de película" y en definitiva, un desenlace a la altura del mayor atraco de la historia.

Los atracadores se enfrentan a su hora más oscura

Denver y Estocolmo también se enfrentan a una crisis en esta temporada. Netflix

Después de haber entrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, el plan para llevar a cabo el atraco de la forma más pacífica y limpia posible se viene abajo como un castillo de naipes. El viento no sopla a favor de los protagonistas y parece que la desesperación será su único aliado, especialmente desde que el Profesor (Álvaro Morte) ha sido capturado por Alicia Sierra (Najwa Nimri), tal y como vimos al final de la cuarta temporada.

En los primeros cinco episodios de la quinta y última parte de la serie creada por Àlex Pina, el Profesor quedó maniatado en su propia guarida, tratando de lidiar con una villana peor que la policía: Alicia Sierra. Mientras intenta maniobrar e improvisa sin dejarse llevar por la desesperación, la policía saca su mejor baza y manda al ejército entrar con todo en la Real Casa de la Moneda.

Los militares irrumpen en el lugar, armados hasta los dientes y llevándose por delante el patrimonio histórico y cultural que alberga el edificio en su interior. Una explosión acababa con algunas obras originales de Goya y daba comienzo a una guerra sin precedentes que parecía no querer dejar títere con cabeza.

El trágico desenlace del quinto episodio

Tokio y Nairobi protagonizan una de las escenas más emotivas de la quinta temporada. Netflix

Después del desenfrenado arranque de temporada y de asumir una taquicardia constante, los espectadores presenciamos una de las bajas más dolorosas de la serie: la muerte de Tokio (Úrsula Corberó). Hacia el final del episodio, Tokio nos contaba cómo había quedado atrapada en la cocina junto a Denver (Jaime Lorente) y Manila (Belén Cuesta) y, tras ser herida por los impactos recibidos después de que le disparasen, tuvo que sacrificarse para ganar tiempo y que sus otros dos compañeros escapasen por uno de los conductos de la pared.

Finalmente, fue encontrada por el ejército y decide atarse unas granadas al cuerpo para acabar con Gandía (José Manuel Poga) de una vez por todas. Dejando al resto del equipo y a los propios fans completamente devastados, la serie se despedía, recordándonos su regreso en diciembre y que el enemigo aún seguía con vida.

Un coche rojo y mucha adrenalina

El coche rojo que aparece al inicio del tráiler. Netflix

En el tráiler del Volumen 2, vemos al Profesor llegar en un Beetle rojo, sintiéndose rodeado de la arropadora multitud que siempre estuvo de su lado a lo largo de la serie. Sin embargo, al llegar será recibido por los soldados españoles, dejándonos pensar por qué forman un pasillo para dejarle entrar.

Aparece en pantalla Rio (Miguel Herrán) llorando, y vemos la reacción de todos ante la trágica pérdida de Tokio. Después se muestra a Alicia Sierra, que sigue siendo un peligro andante y el Profesor desespera mientras Tokio menciona a todos "los rostros decepcionados de la gente a la que falló", como si fueran "una bola de fuego que le atraviesa el pecho". Finalmente, el resto de secuencias vuelven a dejarnos sin aliento, prometiendo cinco capítulos en los que tampoco faltarán la acción y la emoción.

El ejército sigue comprometido y dispuesto a cumplir su misión

El ejército y la policía en una de las secuencias de la serie. Netflix

En una de las escenas del tráiler, el coronel Sagasta nos recuerda cuál es su verdadero cometido, y es que ellos vinieron para completar una misión: poner fin a este atraco. Sus malévolas intenciones se complementan con el emotivo momento que comparten Palermo (Rodrigo de la Serna) y Helsinki (Darko Perić), que después de ser herido, le dice a su compañero: "Me sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás".

Desde que entran en el recinto, los militares se convertirán en verdaderas máquinas de matar, dispuestas a lo que haga falta con tal de cumplir su objetivo. Recibirán varios golpes en el camino, pero no se detendrán, ni siquiera después de la derrota de Gandía. Además, esa caída en combate les dará una razón más para acabar con los atracadores.

Algunos todavía creen que Tokio podría seguir viva

Tokio es la narradora principal de la serie. Su voz en off lleva acompañándonos desde el primer capítulo y, para sorpresa de todos, también aparece en este último tráiler. Después del fatídico destino que corrió para poder pararle los pies a Gandía, una explosión final y el hecho de llevar granadas colgadas del cuerpo nos dejaron claro que era imposible que ninguno de ellos saliera de allí con vida.

Sin embargo, al escucharla de nuevo contar unos hechos que teóricamente no va a presenciar, todavía hay personas que siguen aferrándose a la esperanza de volver a verla con vida.

El destino de Helsinki y Palermo

Palermo le promete a Helsinki que le sacará de allí. Netflix

Uno de los personajes más importantes de la serie es Palermo. Desde que murió Berlín (Pedro Alonso), su personalidad y compromiso con el plan dejaron claro sus ideales, capaces de sobreponer la estrategia de Berlín y el Profesor ante cualquier otra cosa, incluyendo la lealtad a sus compañeros.

El personaje que en un pasado era Martín en realidad odia su vida y la persona en la que se ha convertido después de perder a Berlín, que era su amor platónico. Además, ha causado mucho daño a muchas personas, aceptando que su evolución tenía que tomar otro camino.

Sin embargo, también hemos podido ver su lado más vulnerable cuando Helsinki sufre ese accidente en uno de los capítulos, un hecho que parece hacer "clic" en él y obligarle a disculparse por el dolor que le ha causado. "El dolor es usurero: contraes una deuda con él, no la pagas nunca más", pronuncia su personaje, recordando a Nairobi (Alba Flores). Palermo se sincera, contándole a su amigo que "corres el riesgo de convertirte en este monstruo miserable que él es, un tipo que arruina todo lo que toca". El argentino le promete que "le sacará vivo de allí", cueste lo que cueste.

Sin embargo, una de las secuencias posteriores también nos muestra cómo la vida de Palermo corre peligro, siendo acechado por el ejército, que le rodea en la entrada del edificio y que supone una amenaza constante, también para él.

Otros personajes clave en el desenlace

Tatiana, Rafael y Marsella en la quinta temporada de 'La casa de papel'. Netflix

Otros personajes que resultarán clave en el final de la serie serán Tatiana, el hijo de Berlín y Marsella. Su presencia en los primeros capítulos dio para hablar, pero aún se desconoce el verdadero objetivo que tienen a nivel narrativo.

En la cuarta temporada, Berlín nos lanzó una pista, desvelando un detalle que muchos hemos olvidado, quitándole importancia. Su mujer Tatiana conoce todo el plan del atraco al dedillo, y también sabe qué estrategia debe seguirse para sacar el oro de allí sin ser vistos. Esto puede ser crucial para el final de la serie, ya que Tatiana podría ayudar o acabar de sentenciar a los atracadores en un intento de huida, y vengarse así de Berlín.

Por otro lado, Rafael, el hijo de Berlín (Patrick Criado), es un gran desconocido para nosotros. Sabemos que estudió ingeniería informática en Massachusetts y damos por hecho que es un prodigio de la tecnología, pero también ha demostrado ser diferente a su padre, y desconocemos cuáles son sus intenciones y la relación que tiene con el atraco.

Además, Marsella (Luka Peroš) puede resultar importante para el desenlace, hasta ahora operando desde el exterior, pero pudiendo infiltrarse en el ejército en un momento dado para recuperar el terreno ocupado por la policía, o incluso maniobrando de alguna forma que desconocemos con tal de que el plan salga adelante.

Un final prometedor y apasionante

A través de una voz en off, el Profesor prometió que "no dejaría caer a nadie por culpa del atraco". Sin embargo, el tráiler no lo deja tan claro, especialmente cuando pensamos en Palermo, Lisboa o Denver (Jaime Lorente), a los que vemos brevemente encontrarse con el ejército de una manera u otra.

La sed venganza será un sentimiento compartido por todos, unos queriendo reclamar la muerte de Gandía, y otros buscando justicia por Tokio. Sin duda alguna el final será lo menos pacífico posible y tal y como el productor ejecutivo Jesús Colmenar adelantó entre risas "la idea romántica y para sentirse bien de un robo sin víctimas, de una lucha por la libertad y la resistencia pero sin lastimar a nadie, se estrellará contra el muro de la realidad en esta última temporada". En estos últimos episodios y "a partir de ahora en adelante, los personajes tendrán que luchar por sus propias vidas".

El primer volumen de la Temporada 5 de 'La casa de papel' ya está disponible en Netflix. La segunda parte llegará el 3 de diciembre a la plataforma.

