Así es la docuserie sobre el caso de Marta del Castillo que estrena Netflix el 5 de noviembre

Han pasado más de 12 años de su asesinato, pero la localización del cadáver de Marta del Castillo sigue siendo un misterio para familiares, investigadores, autoridades y curiosas. Netflix ha desarrollado en secreto durante más de un año ¿Dónde está Marta?, el primer gran proyecto documental que intentará ofrecer una nueva mirada a un controvertido caso que sigue provocando fascinación, indignación y dolor a partes iguales. La serie de tres episodios que dirigido Paula Cons para Cuarzo llega mañana a la plataforma de streaming, pero los lectores de SERIES & MÁS pueden ver ya un clip exclusivo que detalla sobre el plano de Sevilla la primera declaración de Miguel Carcaño, tras la desaparición de Marta del Castillo.

Para entender la historia hay que remontarse al 17 de octubre de 2011, el día que Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, había quedado para hablar con Miguel Carcaño, con quien había mantenido una relación. Nunca más volvió a casa. 20 días después de la desaparición, la Policía encuentra pruebas que desencadenan una ola de detenciones. Cinco imputados, siete versiones distintas del asesino confeso, dos sentencias contradictorias, un acusado por encubrimiento y el cuerpo de la víctima sin aparecer.

Para preparar ¿Dónde está Marta?, Cons ha hecho más de 20 entrevistas a cámara incluyendo familiares y amigos de Marta del Castillo, abogados y otros expertos y profesionales que vivieron el caso. Un equipo de investigación formado por ocho periodistas y más de 50 personas ha estado un año y medio trabajando en un proyecto de investigación que mantuvo el contacto durante la producción con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Supremo, y el Ministerio del Interior, entre otros organismos públicos.

"Nuestro mayor reto era evitar el sensacionalismo y resultar pertinentes, no queríamos remover el caso para no aportar nada. Al mismo tiempo, sabíamos que no veníamos a hacer el trabajo de la policía. Nuestro objetivo nunca fue resolver las sombras del crimen sino aportar datos con todo el rigor posible y contar con respeto esta historia tan enturbiada con mentiras y contradicciones", explicó la directora en el anuncio del proyecto hace tan solo una semana.

A lo largo de su carrera Cons se ha convertido en una experta en ficción basada en hechos reales (La isla de las mentiras, Lobos sucios, Oro negro) y en documentales de investigación (La Batalla Desconocida y O Caso Diana Quer. 500 días).

El periodista de sucesos Nacho Abad es uno de los productores ejecutivos de una serie documental que coincidirá en la conversación social con Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof, el documental de HBO Max que cuenta con entrevista inéditas de Dolores Vázquez y Alicia Hornos.

'¿Dónde está Marta? se estrena en Netflix el 5 de noviembre.

