3 series recomendadas para ver este fin de semana en plataformas de streaming

Este fin de semana vuelven a bajar las temperaturas y estar bajo la mantita del sofá seguirá siendo un plan imbatible. Para ayudaros con la aburrida tarea de repasar los catálogos de las plataformas, este viernes os proponemos tres series disponibles Netflix, Amazon y Apple TV+, entre las que podréis elegir la opción más atractiva según vuestras preferencias.

Encontraréis la revisión de un clásico que acaba de salir del horno, un thriller británico muy adictivo, perfecto para hacer maratón, y una serie que ha pasado desapercibida, cuyo descubrimiento solo os traerá alegrías.

¡Disfrutadlas!

Una de estreno: 'Historias para no dormir' (Amazon)

'Historias para no dormir' | Teaser tráiler | Amazon Prime Video Belén Prieto

De qué va

50 años después del estreno de la emblemática serie de Chicho Ibáñez Serrador, vuelven las Historias para no dormir. Amazon Prime Video trae una actualización de una selección de episodios clásicos de la mano de cuatro grandes nombres del cine de género español: Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz.

Por qué debes verla

Tal como explica Cortés, director del episodio La broma, "la cualidad de los clásicos es que son modernos siempre". Tanto él como sus compañeros reconocen que Ibáñez Serrador fue un pionero y un cineasta magistral, "nosotros hemos encontrado la posibilidad de crear algo bajo la sombra de alguien a quien admiramos profundamente y contarlo de forma personal, con libertad absoluta y con las historias generales como premisas para ir en direcciones distintas”, añade. Además de La broma, esta antología de episodios autoconclusivos también reimaiginan las historias El asfalto, El doble y Freddy.

Para maratonear: 'Marcella' (Netflix)

De qué va

Marcella Backland, en un momento complicado de su vida personal vuelve a su trabajo como detective de la policía de Londres 11 años después, para investigar el caso abierto de un asesino en serie que parece estar en activo nuevamente.

Por qué debes verla

Al más puro estilo del nordic noir, este thriller británico del creador de The Bridge pone en su centro a una detective decidida a hacer bien su trabajo para sentir que puede controlar algo en su vida, porque en el aspecto personal y emocional todo es un caos. Y quién mejor que Anna Friel para interpretar a esta profesional dispuesta a saltarse las reglas mientras lucha por no dejarse gobernar por sus demonios personales. La trama se complica en cada temporada con giros y revelaciones que hacen de esta serie una propuesta muy adictiva, perfecta para maratones de fin de semana.

Por descubrir: 'Dickinson' (Apple TV+)

De qué va

Siguiendo la estela de la María Antonieta de Sofia Coppola y la Maria Estuardo de Reign, esta serie aborda la juventud de la poetisa Emily Dickinson con el filtro del siglo XXI, sus logrados momentos de comedia y un anacronismo travieso en el uso del lenguaje, la música y la forma de moverse por el mundo de sus personajes.

Por qué debes verla

Divertida, inteligente y fiel al espíritu de la poetisa en la que se inspira, Dickinson fue la serie tapada del lanzamiento de Apple TV+ entre los carteles de renombre de series como The Morning Show o See. Dos años después, sigue siendo una de las grandes desconocidas del catálogo de una plataforma que destaca por la calidad de sus producciones entre sus competidoras, pero no consigue llegar al gran público.

El estreno de su última y brillante tercera temporada es el mejor momento para darle una oportunidad. Entrar en su mundo será una de vuestras mejores decisiones en este año seriéfilo.

También te puede interesar...

• Las series más esperadas de noviembre de 2021

• 'El tiempo que te doy', la mejor serie española que ha hecho Netflix

• Crítica: ‘El caballero verde’, un cuento artúrico cuya potencia visual te dejará con la boca abierta

Sigue los temas que te interesan