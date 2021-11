Las películas más esperadas de noviembre de 2021 (estrenos en Netflix, Disney, Amazon, Movistar+ y más)

Si ya has echado un vistazo a las series más potentes que llegarán este mes de noviembre en las principales plataformas de streaming, prepárate para descubrir las numerosas novedades que se incorporan a sus catálogos de cine este mes. En SERIES & MÁS nos hemos quedado con diez películas para todos los gustos que se estrenarán en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar+ y Apple TV+. Apunta, que este mes venimos cargados de estrenos.

'Finch' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 5 de noviembre

El ganador de dos Oscar Tom Hanks interpreta en la nueva película de Apple TV+ a Finch, un ingeniero en robótica que ha sobrevivido a un cataclísmico evento solar que ha dejado al mundo en un páramo. Solo un puñado de hombres y mujeres han sobrevivido a un escenario desolador que les obligará a enterrar todo lo que creían saber del mundo. Finch y su perro Goodyear han estado viviendo juntos en un búnker subterráneo durante diez años. El deterioro en la salud del ingeniero hace que este construya un robot para vigilar a Goodyear cuando se va. Los tres personajes (hombre, perro y robot) forman una familia poco probable y se embarcan en un peligroso viaje a través del oeste americano mientras Finch intenta enseñarle al robot lo que significa estar vivo.

Miguel Sapochnick (el realizador de muchos de los episodios más emblemáticos de Juego de tronos) es el director de una propuesta de ciencia ficción ambientada en un futuro postapocalíptico y que completa su reparto con Caleb Landry Jones (Tres anuncios a las afueras), Samira Wiley (El cuento de la criada), Skeet Ulrich (Scream: Vigila quien llama) y Laura Harrier (Hollywood). Detrás de las cámaras también será clave la participación del compositor mexicano Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar por Brokeback Mountain y Babel, y autor de la aclamada música de los videojuegos de la saga The Last of Us.

'Una película de policías' (Netflix)

Como manda la tradición familiar, Teresa y Montoya entran en la Policía, pero el sistema disfuncional destruye sus convicciones y esperanzas. De ahí que su vínculo emocional se convierta en un refugio frente a la hostilidad a la que se ven expuestos. Con un estilo experimental de narrativa y documental, Una película de policías zambulle al espectador en un espacio cinematográfico inusual desde la perspectiva de una de las instituciones más polémicas de México y del resto del mundo. El último trabajo de Alonso Ruizpalacios, uno de los talentos más prometedores del cine mexicano gracias a Güeros y Museo, sorprende con una película original e impactante que fue premiada en el último Festival de Berlín. 'Violation' (Filmin) 'Violation' llega a Filmin tras pasar por Sitges. Tras su paso por los festivales de Toronto, Sundance, SXSW y Sitges, Filmin estrena en exclusiva una película de los directores y guionistas Dusty Mancinelli y Madeleine Sims-Fewer (también protagonista de la cinta) que da una vuelta al clásico subgénero del cine de terror de violación y venganza, en el que un personaje es víctima de una agresión sexual y, a continuación, inicia un liberador y salvaje camino de venganza contra sus verdugos.

Violation es la historia de Miriam, una mujer que atraviesa un mal momento personal y que está a punto de divorciarse de su marido cuando regresa a casa de su hermana menor tras varios años separadas. Cuando tanto ella como su cuñado traicionan su confianza, la mujer se embarca en una despiadada cruzada para vengarse. 'Passing' (Netflix)

Tessa Thompson y Ruth Negga son las protagonistas de 'Passing'.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Rebecca Hall (la Vicky de Vicky Cristina Barcelona) se estrena en la dirección la adaptación de la novela de Nella Larsen sobre dos mujeres afroamericanas que pueden pasar por blancas y optar por vivir en lados opuestos de la línea de color en la Nueva York de 1929. Tessa Thompson (Thor Ragnarok) y Ruth Negga (nominada al Oscar por Loving) protagonizan este drama histórico rodado en blanco y negro, y que Netflix adquirió después de su aplaudida presentación mundial en el Festival de Sundance.

'Alerta Roja' (Netflix)

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Cuando la Interpol envía una Alerta Roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar atentos para capturar a los criminales más buscados. En este largometraje, John Hartley (Dwayne Johnson) es un agente benévolo del FBI y su trabajo consiste en localizar quiénes andan detrás de las peores fechorías del mundo. Sin embargo, mientras lleva a cabo su cometido, se topa de bruces con Nolan Booth (Ryan Reynolds) y The Bishop (Gal Gadot), dos ladrones rivales que se encuentran en mitad de un atraco. Esta coincidencia será capaz de dar pie a que suceda prácticamente cualquier cosa.

Tres de las mayores estrellas del cine de acción reciente trabajan juntos por primera vez en esta producción escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (Somos los Millers). Dwayne Johnson se convirtió con Alerta Roja en uno de los actores mejores pagados del último año: 50 millones de dólares.

'Home Sweet Home Alone' (Disney+)

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Home Sweet Home Alone recuperará para Disney+ la popular saga que hizo de Macaulay Culkin una de las mayores estrellas infantiles en la historia del cine. La película está protagonizada por Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Rob Delaney (Deadpool 2), Aisling Bea (Cómo vivir contigo mismo) y Archie Yates (Jojo Rabbit) en el papel protagonista. Dan Mazer (Dirty Grandpa) ha puesto en imágenes el guion de Mikey Day y Streeter Seidell (Saturday Night Live).

Max Mercer es un chico travieso e ingenioso al que su familia ha olvidado en casa al irse de vacaciones a Japón. Desde ese momento, Max tendrá que proteger su hogar de unos nuevos intrusos, ya que una pareja decide fijarse en la casa de la familia Mercer para intentar recuperar una reliquia de valor incalculable. Max hará todo lo que esté en sus manos para impedir que entren. Se producirán situaciones divertidísimas, pero, a pesar del caos total que desencadenen, Max comprenderá por fin que no hay nada como el hogar, dulce hogar.

'The Nest' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Años 80. Rory es un ambicioso empresario que lleva a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino Unido, para explorar nuevas oportunidades de negocios. La familia se encontrará con una nueva y difícil vida en una casa de campo inglesa, bajo la presión social y económica que amenaza con destruir a la familia.

Es imperdonable que hayan tenido que pasar casi diez años hasta que Sean Durkin volviera a dirigir una película. Su debut, Martha Macy May Marlene, descubrió al mundo los talentos de Elizabeth Olsen y reveló el dominio del director creando atmósferas opresivas y personajes complejos. Algo de eso hay en su nueva película, un drama doméstico con una espectacular pareja protagonista: Jude Law y la siempre brillante Carrie Coon, Nora en The Leftovers.

'Tick, tick...Boom!' (Netflix)

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Andrew Garfield es Jon, un joven compositor de teatro que trabaja como camarero en el Nueva York de 1990 mientras escribe lo que espera que sea el próximo gran musical estadounidense. Jon siente la presión por todas partes: de su novia Susan, que sueña con una vida artística más allá de la ciudad de Nueva York; de su amigo Michael, que ha pasado de su sueño a una vida de seguridad financiera; en medio de una comunidad artística devastada por la epidemia del SIDA. Jon se enfrentará a una gran pregunta: ¿Qué se supone que debemos hacer con el tiempo que tenemos?

Lin-Manuel Miranda, el principal artífice del fenómeno Hamilton, se estrena como director el cine con Tick, tick… Boom!, una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson (el aclamado dramaturgo detrás de RENT). Steven Levenson, guionista de la miniserie Fosse/Verdon, se ha encargado de adaptar el material del teatro al formato cinematográfico.

'Better Days' (Movistar+)

'Better Days', nominada en la última edición de los Oscar.

Fecha de estreno: 23 de noviembre

Nominada al Oscar 2021 a la mejor película internacional, la hongkonesa Better Days es una impactante historia de amor entre dos adolescentes enmarcado en una dura historia de acoso escolar y violencia. El drama dirigido Derek Tsang arrasó en los cines chinos meses antes de la pandemia, alcanzado los 225 millones de dólares de recaudación.

Ambientada en la China continental de 2011, la película muestra cómo la joven e inteligente Chen Nian, con serios problemas económicos y familiares, está preparando el gaokao -el examen chino para acceder a la universidad- cuando una de sus compañeras, víctima de acoso escolar, se suicida. Su gesto de tapar a la fallecida la pone en el punto de mira de las acosadoras, que la convierten en su siguiente objetivo. Otro episodio de violencia que sufre en la calle la pone en contacto con un joven buscavidas llamado Xiao Bei.

'Herida' (Netflix)

Fecha de estreno: 24 de noviembre

Netflix se hizo con los derechos de Herida poco después de su presentación en el Festival de Toronto a finales de 2020. Dirigida y protagonizada por Halle Berry, la película sigue los pasos de Jackie Justice, una luchadora de artes marciales mixtas que cae en desgracia y abandona el deporte. Perseguida por la mala suerte y consumida por la rabia y el arrepentimiento, participará en una brutal pelea clandestina convencida por su novio Desi, despertando el interés de un promotor deportivo que le promete que podrá volver al octógono.

