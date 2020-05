La búsqueda "secreta" de Marta del Castillo gracias a un nuevo informante con total "solvencia"

La Policía Judicial ha reactivado la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la finca de San José de la Rinconada (Sevilla), según ha explicado el periodista de Canal Sur, Javier Ronda, en una entrevista en Antena 3. El informador ha calificado la nueva búsqueda, comenzada a mediados de marzo, como "secreta", ya que no había trascendido en los medios. De hecho, la familia de Marta tampoco lo sabía.

Durante 15 días, los agentes han estado buscando los restos de la joven en un solar de la finca agraria en San José de La Rinconada a causa de un informante anónimo considerado por el Cuerpo como una fuente de "suficiente solvencia". De ahí que hayan usado excavadoras y todo tipo de maquinaria para rastrear palmo a palmo la parcela.

Aun así, cabe destacar que Miguel Carcaño ya había señalado anteriormente esta finca como el lugar donde se había escondido el cadáver de Marta del Castillo. Asimismo, también es en esta localidad donde está el bar en el que se falsificaron unas nóminas a Miguel Carcaño para la petición de una hipoteca que desde hace un tiempo está en el centro del caso. Esta finca se encuentra cerca de la de Majaloba, lugar también donde Carcaño también dijo haber ocultado el cuerpo de la joven.

Esquema de protagonistas e implicados del caso. A la derecha, la familia de Marta. E.E.

El periodista Javier Ronda, además, ha señalado que el grupo de homicidios de la Policía "está a punto de concluir la investigación al hermano de Carcaño". De hecho, se piensa que es el autor material de la muerte de Marta del Castillo por algunos descubrimientos recientes respecto a la falsedad de unos documentos para la solicitud de una hipoteca.

"No maté a Marta por una hipoteca"

Pese a ello, Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, rompía su silencio en exclusiva para EL ESPAÑOL tras la reapertura de la causa contra él por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que fue archivada en 2013. Delgado explicaba a este medio que no tiene "ni pies ni cabeza" que la matara "por una hipoteca en un arranque de locura".

Y es que la la familia de la joven sevillana habría aportado a los magistrados información en la que se afirma que ciertos documentos como nóminas o la vida laboral fueron falsificados. El objetivo era conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda que poseían los hermanos en la calle León XIII, donde se cometió el crimen. Este posible fraude daría explicación a la séptima versión de los hechos que explicó Carcaño, quien aseguró que su hermano mató a la joven cuando mantenían una discusión por dicha hipoteca.

Francisco Javier Delgado, en la habitación de un hotel de Málaga, durante un entrevista con EL ESPAÑOL. Marcos Moreno

"Quién sabe si la Policía debería investigar también la anterior hipoteca de la calle Tharsis donde vivía anteriormente. Quien hace algo una vez, puede que no sea la primera", indicaba Antonio del Castillo en su cuenta de Twitter. Dejando, así, la puerta abierta a una nueva investigación. De todos modos, en el auto de apertura del caso, el juez instructor ha recordado que hay que comprobar la "veracidad" de la información aportada por la familia de la víctima.

Los progenitores de Marta del Castillo, de hecho, están convencidos ahora de que Miguel Carcaño, pese a que en el juicio confesó el crimen, dijo la verdad años después, en la séptima versión -y última hasta el momento- que ha dado de los hechos ocurridos aquel día en una casa del número 78 de la calle León XIII de Sevilla. Carcaño, en 2013, desde prisión, aseguró que fue su hermanastro el que, durante una pelea entre ambos por razones económicas, le pegó a Marta dos culatazos de pistola en la cabeza porque la joven se habría interpuesto entre él y Miguel, que había sido su novio hasta hacía poco.

Delgado, por su parte, ha explicado a un reportero de EL ESPAÑOL que nunca tuvo un arma con la que matar a culatazos a la joven Marta del Castillo: "Yo nunca he estado armado ni he tenido arma, no pude matarla como dicen. Es tan fácil como comprobarlo. Que quieren inventar, que inventen lo que quieran. Afortunadamente, la justicia se tiene que basar en hechos. Eso es lo que he aprendido en este tiempo y, por fortuna, es así. No se basa en lo que puede ser, sino en ‘esto ocurrió’. Ni tengo permiso de armas para estar todo el día con un arma, ni he tenido armas ni llevaba armas. Es un invento. No sé qué decirte más sobre esto".

Reapertura del caso

La familia Del Castillo, sin embargo, ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital andaluza reabra la investigación, que ya fue archivada en mayo de 2013. En aquel momento, el magistrado Francisco de Asís Molina dijo que era "inverosímil y fantasiosa". Ahora, los padres de la chica otorgan "veracidad" a las palabras de Carcaño y aportan más documentación.

Según el escrito presentado en el juzgado, el motivo que desencadenó la muerte violenta de Marta no fue una fuerte discusión entre hermanos por un "simple impago de la hipoteca, sino por el encubrimiento de un delito de falsedad documental y estafa en la que estarían implicados no sólo los dos hermanos, sino terceras personas que facilitaron o participaron en la contratación de la hipoteca" del piso en el que murió la víctima.

Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel Carcaño, quedó absuelto tras el juicio. EFE

Tras aquella confesión del propio Carcaño en 2013, y los datos que le aportó a Antonio del Castillo cuando éste lo visitó en la cárcel de Herrera de La Mancha en 2017, la familia de Marta considera que la pelea se desencadenó porque tres meses antes del asesinato de la joven, una sucursal del BBVA de Dos Hermanas concedió un préstamo hipotecario a Miguel Carcaño por importe de 108.622,44 euros para la adquisición de la vivienda de León XIII, que había sido propiedad de la madre de ambos.

El padre, con "esperanza"

El padre de Marta, Antonio del Castillo, se mostró el pasado febrero "esperanzado" después de que el Juzgado de Instrucción número 4 reabriera la causa de Delgado. No obstante, entonces arrojó sus dudas sobre la actuación policial: "Si la Policía hubiera investigado la hipoteca como dijo Carcaño, ni este delito hubiera prescrito, nosotros habríamos avanzado bastante más en la investigación y posiblemente el cuerpo de mi hija lo tendríamos".

Pese a ello, Antonio señaló que "la familia está esperanzada" ante este giro judicial después de que haya sido ellos mismos los que han presentado al juzgado nuevas pistas sobre "un posible fraude de falsificación de documentos" relativos a la hipoteca del piso donde ocurrieron los hechos, no obstante ha mostrado su "reticencia porque nos hemos llevado muchos palos en once años y no queremos volver a otra recaída y pasarlo mal otra vez".

Antonio Del Castillo delante de la ventana del comedor de la casa en la que asesinaron a su hija. Fernando Ruso

En declaraciones a los periodistas, de hecho, Del Castillo pidió que "haya menos filtraciones" a la prensa porque "los malos mientras menos pistas tengan, mejor". Quizá, por este motivo, no había trascendido en los medios la reactivación de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la finca de San José de la Rinconada (Sevilla).