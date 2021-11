Las series más esperadas de diciembre de 2021 (estrenos en Netflix, Amazon, HBO Max, Movistar+ y Filmin)

El último mes de 2021 en el mundo de las series estará marcado por el gran final de La casa de papel, la serie de atracos que llevó a la ficción española por todos los rincones del planeta de la mano del Profesor y su banda de ladrones con el corazón de oro. Casi todos, ¡al menos! Por otro lado, descubriremos por fin cómo acaba la guerra de los Roy en Succession tras diez semanas de traiciones en todas direcciones.

También será clave en diciembre el concepto del regreso. En las próximas semanas se estrenarán nuevos episodios de dos de los grandes estrenos de Netflix en 2020, la épica de fantasía The Witcher y la comedia romántica de Emily en París. También están de vuelta Boba Fett, con su propia serie después de aparecer en The Mandalorian, y Robert Langdon, el personaje que inmortalizó Tom Hanks y que en su salto a la televisión ha cambiado de rostro. Pero si hay un comeback que dará que hablar será el de las chicas de Sexo en Nueva York en una secuela sin Samantha Jones: And Just Like That.

Estas son las series más esperadas de diciembre de 2021 según SERIES & MÁS.

'El pueblo' T3 (Amazon Prime Video)

'El pueblo'.

Fecha de estreno: 2 de diciembre

Raúl Peña (La Señora), Ana Arias (Cuéntame cómo pasó), Elena Gallardo (Dos vidas), Roque Ruiz (El desorden que dejas), Laura Gómez-Lacueva (El reino) y Richard Collins-Moore (La llamada) se incorporan al rodaje de la alocada comedia creada por los hermanos Caballero (La que se avecina). Nuevos vecinos llegarán al pueblo de Peñafría, que verá cómo su día a día es sacudido cuando un grupo de urbanitas aterrizan allí en busca de una vivienda, trabajo y un estilo de vida acorde a 2021. El pueblo vuelve a Amazon Prime Video casi dos años después del estreno de su segunda temporada, lanzada semanas antes de la pandemia global.

'La Casa de Papel: Volumen 5, Parte 2' (Netflix)

'La casa de papel' | Temporada 5 Volumen 2 | Netflix

Fecha de estreno: 3 de diciembre

Se acerca el fin del mayor atraco de la historia, y lo que empezó como un robo acabará en guerra. La casa de papel, el mayor fenómeno de la ficción española en todo el mundo, se despide en unos días con el estreno de sus esperadísimos episodios finales. “En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, afirma El Profesor en el avance del gran final de la producción de Vancouver Media. Tokio ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. Pase lo que pase con la banda más popular de la televisión (la prensa todavía no ha tenido acceso a un final más inaccesible que la cotizada reserva de oro), La casa de papel ya ha hecho historia.

'Los policías' (Filmin)

'Los policías', estreno destacado de Filmin en diciembre.

Fecha de estreno: 7 de diciembre

El equipo detrás de la aclamada Fauda vuelve con la historia de un detective que deberá ampliar sus propios límites morales para dar caza a un peligroso criminal. Inspirada en hechos reales, la serie se centra en Alon, un detective de policía idealista y de moral inquebrantable que regresa a su ciudad natal con la misión de mejorar las fuerzas policiales de la zona y mantener a raya a un señor del crimen local. Al encontrarse con la ciudad en crisis y sus vecinos presos de las garras de hierro del tirano, Alon se verá obligado a entablar relaciones con el gánster en sus propios términos, lo que significa que para vencerle tendrá que convertirse en aquello que detesta. A medida que su tenso enfrentamiento se intensifica, Alon se cuestionará dónde está la línea que separa el bien del mal.

'And Just Like That...' (HBO Max)

And Just Like That | Teaser | HBO Max

Fecha de estreno: 9 de diciembre

La serie que continuará las aventuras de las protagonistas de la mítica Sexo en Nueva York 17 años después del final de la revolucionaria comedia de HBO ya está a la vuelta de la esquina. And Just Like That explorará en esta ocasión la aún más compleja realidad de la vida y la amistad femenina a los 50. Aunque Kim Cattrall no estará presente en la nueva serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis recuperarán los personajes que las convirtieron en iconos en todo el planeta en un proyecto coordinado por Michael Patrick King, showrunner de casi todas las temporadas y director y guionista de las dos películas que continuaron sus tramas. Entre los nuevos fichajes de la producción destaca Sara Ramirez, actriz de Anatomía De Grey , e intérprete del primer personaje de género no binario en la historia de la franquicia.

'Estación Once' (HBO Max)

Fecha de estreno: 16 de diciembre

HBO Max explorará la vida después de la pandemia en Estación Once, pero aquellos que que quieran huir del COVID-19 en la ficción pueden estar tranquilos. La miniserie de Patrick Somerville adapta una aclamada novela publicada en 2014 por Emily St. John. Entre los fans de la historia general destacan George R. R. Martin y los premios Arthur C. Clarke, destinados a reconocer la mejor novela de ciencia ficción del Reino Unido. Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Himesh Patel (Yesterday) lideran su coral reparto.

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes ni Internet, ni siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad. Los problemas no se han terminado todaviá. Este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento profeta. "Ese momento extraño y terrible fue el más feliz de mi vida”, proclama uno de los protagonistas en el primer avance de una historia que pretende buscar la esperanza después de la desolación. Estación Once estará ambientada en varias líneas temporales, aunque el como serán presentadas al espectador sigue siendo un misterio incluso después de ver sus primeras imágenes.

'The Witcher' T2 (Netflix)

'The Witcher' | Tráiler temporada 2 | Netflix

Fecha de estreno: 17 de diciembre

La popular serie de magia y fantasía basada en la serie de novelas de Andrzej Sapkowski regresa con nuevas aventuras para el héroe que interpreta Henry Cavill. En el regreso de The Witcher, Geralt de Rivia (Henry Cavill) debe escoltar a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, convencido de que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden. Mientras tanto, los reyes, elfos, humanos y demonios de todo el Continente lucharán por el poder fuera de los muros de la fortaleza. La nueva entrega de la producción estará compuesta nuevamente por ocho episodios.

'Dan Brown: El símbolo perdido' (Movistar+)

Ashley Zukerman será el nuevo 'Langdon'.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

La popular saga creada por Dan Brown vuelve a la pantalla. Ashley Zukerman (Succession) será el nuevo Robert Langdon Landgon, siguiendo los pasos de Tom Hanks, que interpretó al personaje en el cine en El Código Da Vinci, Ángeles y demonios e Inferno. Los guionistas Dan Dworkin y Jay Beattie firmarán la adaptación de la tercera novela protagonizada por el personaje después de crear y llevando las riendas juntos de la serie de Scream y La travesía (The Crossing).

En El símbolo perdido el experto en simbología Robert Langdon es convocado inesperadamente por Peter Solomon, masón, filántropo y su antiguo mentor, para dar una conferencia en el Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el hallazgo de una mano tatuada con cinco enigmáticos símbolos cambian drásticamente el curso de los acontecimientos.

'Emily en París' T2 (Netflix)

Emily en París: 'Temporada 2' | Tráiler oficial | Netflix

Fecha de estreno: 22 de diciembre

La comedia más popular de Netflix (58 millones de visionados en su primer mes en la plataforma) fue también una sorpresa en la temporada de premios: Emily en París se acabó colando en la categoría de mejor serie tanto en los Emmy como en los Globos de Oro. La serie protagonizada por Lilly Collins regresa con nuevas aventuras.

Ahora que está más asentada en París, Emily se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, que cada día es más complicado. En clase de Francés, Emily conoce a un expatriado que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad.

'El libro de Boba Fett' (Disney+)

'El libro de Boba Fett' | Tráiler | Disney+

Fecha de estreno: 29 de diciembre

Tras un año sin nuevos episodios de las series de Star Wars en acción real, por fin llega el anunciado spin-off de The Mandalorian. El libro de Boba Fett seguirá los pasos del legendario cazarrecompensas, contándonos qué ha sido de él desde que fue dado por muerto y qué ocurrirá después de revolucionar a los fans de todo el mundo con su sorprendente aparición en The Mandalorian. Estará protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Jon Favreau, creador de la serie protagonizada por Pedro Pascal, supervisa el proyecto desde la la producción ejecutiva.

En esta producción de ocho episodios, Fennec Shand y Boba Fett deberán navegar por el inframundo de la Galaxia, regresando a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que en su momento controlaba Jabba Hutt y su sanguinario sindicato del crimen. Inspirándose en la trilogía de El Padrino y en el género del western, el inolvidable personaja de la trilogía original de Star Wars tiene por fin su oportunidad de brillar.

