J. A. Bayona rueda 'La sociedad de la nieve', una película para Netflix sobre la catástrofe de los Andes

Cataclismo en la industria del cine español. Juan Antonio Bayona rodará su siguiente película para Netflix. La sociedad de la nieve es la adaptación del famoso accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea que acabó en 1972 con la vida de 29 personas. La superproducción supondrá el primer trabajo del cineasta catalán en español desde su debut en 2007 con Lo imposible. Bayona tiene pendiente de estreno los dos primeros episodios de la serie de El señor de los anillos, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre de 2022.

El proyecto es una adaptación de la novela homónima de Pablo Vierci. El rodaje se llevará a cabo en Sierra Nevada (Andalucía), Montevideo (Uruguay) y en distintas localizaciones de los Andes incluyendo el Valle de las Lágrimas, localización real donde sucedió la historia. El cineasta firmará el guion junto a Bernat Vilaplana (montador de confianza de Bayona), Jaime Marques (Ladrones) y Nicolás Casariego (Intruders). En la producción volverán a estar presentes sus inseparables Belén Atienza y Sandra Hermida.

Presentación de 'La sociedad de la nieve', la nueva película para J. A. Bayona para Netflix

"Fue durante el proceso de documentación para Lo imposible cuando descubrí La sociedad de la nieve, la fascinante crónica que Pablo Vierci hace de la tragedia de los Andes. Más de diez años después, mi fascinación por la novela permanece intacta y estoy feliz de afrontar el reto que tengo por delante: contar uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX, con toda la complejidad que implica un relato que da tanta relevancia a los supervivientes como a aquellos que jamás regresaron de la montaña. Además, lo encaro en español, al que regreso emocionado después de 14 años sin rodar en mi lengua, y con un plantel de jóvenes actores uruguayos y argentinos con los que estoy entusiasmado", ha explicado Bayona en la presentación del proyecto.

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, ha celebrado el acuerdo de colaboración con la producción. “Andalucía es un gran escenario natural con espacios protegidos y lugares increíbles donde poder llevar a cabo un rodaje, en el interior, o en los casi mil kilómetros de costa que van desde Huelva a Almería. El Parque natural de Sierra Nevada, una de nuestras joyas, es un claro ejemplo. Se trata de una localización que reúne las condiciones idóneas para acometer un rodaje de este tipo, tanto por su clima propicio como por las conexiones e infraestructuras de las que está dotada la estación de esquí. Supone una gran noticia para nosotros que tanto Netflix como el director, J.A. Bayona, confíen en Andalucía para desarrollar este nuevo proyecto.

Una catástrofe muy cinematográfica

Fotograma de '¡Viven!'.

La sinopsis de La sociedad de la nieve recupera la esencia de la tragedia. En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

En 1993 el trágico suceso ya fue llevado a la gran pantalla en 1993 con la película ¡Viven! por Frank Marshall con el popular libro de Piers Paul Reed como referente. La sociedad de la nieve será la primera superproducción rodada en español que explore la mediática catástrofe. En el 25 aniversario del estreno de la película, Antonio Vizintín, uno de los supervivientes, confesaba a Vanity Fair que "la película no nos gusta, no refleja los sentimientos". Si algo nos ha dejado claro Lo imposible y Un monstruo viene a verme es que Bayona no debería tener ese problema en su primer proyecto para Netflix.

También te puede interesar...

• Las mejores películas que nos deja noviembre de 2021

• 4 películas recomendadas para ver este fin de semana (en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin)

• Premios Goya: 'El buen patrón' hace historia con 20 nominaciones y lidera frente a 'Maixabel'

Sigue los temas que te interesan