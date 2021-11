¡Vuelve 'The Marvelous Mrs. Maisel'! la temporada 4 de la serie ya tiene tráiler y fecha de estreno en Amazon

'The Marvelous Mrs. Maisel' vuelve en febrero a Amazon Prime Video.

Los retrasos de nuestras series favoritas por el coronavirus han sido largos, pero poco a poco las cosas van retomando la normalidad. Han pasado dos años desde que vimos la tercera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, pero la espera ya está a punto de terminar. La cuarta entrega de esta comedia, una de las mejores de Amazon Prime Video, se estrena el 18 de febrero, y ya podemos ver un adelanto de lo que nos traerán los episodios.

En esta nueva etapa entramos en la década de los 60 y los cambios ya se respiran en el aire. Después de las lecciones aprendidas sobre el negocio del mundo del espectáculo, Midge está dispuesta a que se reconozca su valía y a dejar de ser la telonera de otros. En el proceso, encuentra una oportunidad que le ofrece total libertad creativa, pero su compromiso con el acto y los lugares a los que la lleva crea un conflicto con su familia y amigos.

Para estos nuevos episodios regresa el elenco habitual, encabezado por Rachel Brosnahan y Alex Bornstein, en los papeles de Midge y Susie; acompañadas por Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron y Luke Kirby. Además, contara con Kelly Bishop (Las chicas Gilmore), Milo Ventimiglia (This is Us), Jason Alexander (Seinfeld) como estrellas invitadas, y la aparición especial de John Waters.

Amazon Prime Video introducirá una novedad en la estrategia de estreno de una de sus series estrella. En lugar de lanzar la temporada completa, tal como había hecho hasta ahora, a partir del 18 de febrero cada viernes se estrenarán dos episodios, hasta completar los ocho que tiene esta entrega.

Los dos primeros episodios de la temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel' estarán disponibles el 18 de febrero de 2022 en Amazon Prime Video.

