Calendario de series y películas: los estrenos de la semana en Netflix, Amazon, HBO Max, Movistar+ y más

Arrancamos la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre repasando todos los estrenos que llegan a las plataformas de streaming y canales como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+, Filmin y Comedy Central. Entre los más destacados, y que debéis marcaros en vuestro calendario para que no se os pasen, están el esperadísimo final de La casa de papel (Netflix), la llegada de la mejor comedia del momento The Other Two (Comedy Central) o el largometraje de Jane Campion El poder del perro (Netflix).

Lunes, 29 de noviembre

'Atlantic Crossing' - Miniserie (Movistar+)

'Atlantic Crossing'. Movistar+

En esta miniserie se narra la historia de la Princesa Märtha (Sofia Helin), una mujer que luchó por su país y su matrimonio en medio de los trágicos sucesos de la Segunda Guerra Mundial.

Martes, 30 de noviembre

'La cumbre de los dioses' - Película (Netflix)

Fotograma de la película 'La cumbre de los dioses'. Netflix

Fukamachi es un intrépido fotógrafo que un día descubre en Katmandú, Nepal, una cámara que posiblemente perteneció a George Mallory, un montañero que se perdió durante su escalada al Everest. La película de animación muestra cómo, tras conocer a Habu Joji, un renombrado escalador, ambos protagonistas se embarcan en un viaje para desenterrar una pieza perdida de la historia.

'The Other Two' - Temporada 1 (Comedy Central)

Imagen de 'The Other Two'.

Un aspirante a actor y su hermana intentan encontrar su lugar en el mundo mientras intentan lidiar con la fama repentina que ha adquirido su hermano de 13 gracias a internet.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' - Temporada 2 (Filmin)

'Todas las criaturas grandes y pequeñas'. Filmin

En este remake de la serie de 1978-1990, se narran las aventuras del equipo que trabaja en una clínica veterinaria durante los años 30 y 40 en Yorkshire. Junto al excéntrico Siegfried Farnon (Samuel West), la serie la protagonizan James Herriot (Nicholas Ralph), su ayudante en la clínica; Tristan (Callum Woodhouse), el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen (Rachel Shenton), hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall (Anna Madeley), el ama de llaves de la mansión.

Miércoles, 1 de diciembre

'El poder del perro' - Película (Netflix)

'El poder del perro'. Netflix

Los dos hermanos Phil (Benedict Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons) conforman las dos caras opuestas de la misma moneda. Mientras que Phil es elegante, genial y cruel, George es impasible, quisquilloso y amable. Juntos intentan organizar el rancho de Montana del que son dueños. Sin embargo, todo cambia cuando George se casa en secreto con Rose (Kirsten Dunst), enfureciendo a Phil, que declara una sádica e imparable guerra.

'Lost in space' - Temporada 3 (Netflix)

'Lost in space'. Netflix

En la tercera y última temporada de Lost in Space, la situación se vuelve más peligrosa y apremiante que nunca, y los Robinson verán puestas a prueba sus dotes de supervivencia ante el desafío definitivo.

Jueves, 2 de diciembre

'Soltero hasta Navidad' - Película (Netflix)

'Soltero hasta Navidad'. Netflix

Peter (Michael Urie) está desesperado por evitar que su familia lo critique por su perpetua soltería y las cenas familiares siguen siendo el caldo de cultivo perfecto para que el tema salga a relucir. Por eso, Peter decide hablar con su amigo Nick (Philemon Chambers), convenciéndole para que pase las Navidades con él y finja que son pareja.

Viernes, 3 de diciembre

'La casa de papel' - Parte 5 Volumen 2 (Netflix)

'La casa de papel' | Temporada 5 Volumen 2 | Netflix

El final de la serie española más famosa de Netflix ya está aquí. Después de haber entrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, el plan para llevar a cabo el atraco de la forma más pacífica y limpia posible se viene abajo como un castillo de naipes. El viento no sopla a favor de los protagonistas y parece que la desesperación será su único aliado, especialmente desde que el Profesor (Álvaro Morte) fue capturado por Alicia Sierra (Najwa Nimri).

'Harlem' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'Harlem' | Tráiler | Amazon Prime Video

Esta serie de comedia sigue a un grupo de amigas en Harlem, Nueva York. Juntas inician su década de los años 20 y comienzan la próxima fase de sus carreras y relaciones personales en la ciudad.

'Colton sale del armario' - Reality Show (Netflix)

'Colton sale del armario'. Netflix

Colton Underwood, exjugador profesional de fútbol americano y uno de los protagonistas del programa americano The Bachelor, emprende un viaje de autodescubrimiento después de salir del armario. Colton reflexionará sobre su pasado, aceptando su lugar incondicional como miembro de la comunidad LGTBQ.

'La cinta de música' - Película (Netflix)

'La cinta de música'. Netflix

En la víspera del año 2000, Beverly Moody (Gemma Brooke Allen), una desgarbada huérfana de 12 años, descubre un casete roto en el que sus padres grabaron canciones que les gustaban cuando eran adolescentes. Desde que ya no están, Beverly se ha criado con su abuela Gail (Julie Bowen), que también fue madre adolescente y a la que le resulta doloroso hablar de su difunta hija. El viaje de Beverly comienza cuando descubre que esa cinta supondrá una nueva oportunidad para conocer algo mejor a sus padres.

Domingo, 5 de diciembre

'Beforeigners' - Temporada 2 (HBO Max)

'Beforeigners'. HBO Max

Un nuevo fenómeno empieza a suceder en todo el mundo. Sobre el océano se divisan intensos flashes de luz y aparecen personas de tres épocas concretas del pasado: la edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX.

