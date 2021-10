‘The Other Two’, la mejor serie de comedia del momento, por fin llega a España en Comedy Central

‘The Other Two’, la mejor comedia del momento, por fin se estrenará en España gracias a Comedy Central.

El día que los amantes de las series estaban esperando por fin ha llegado. Finalmente, será Comedy Central la cadena que estrene en España The Other Two, la comedia que ha enamorado a la crítica especializada en Estados Unidos. El 30 de noviembre se verá por primera vez en nuestro país la comedia creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, jefes del equipo de guion de Saturday Night Live hasta que abandonaron el legendario formato para crear su propia serie. Después de su lanzamiento en la cadena de pago, Movistar+, Vodafone TV y Orange TV incluirán la comedia en su catálogo.

The Other Two es la historia de Brooke y Cary, dos millenials en crisis que no solo son incapaces de encontrar su lugar en el mundo, también tienen que aceptar y saber comportarse después del repentino salto a la fama de su hermano menor, Chase, un adolescente que reconvertido en ídolo de masas gracias a Internet y que recuerda peligrosamente a Justin Bieber.

Brooke y Cary son dos traumas con patas. Ella es una treintañera exbailarina que vivió su apogeo profesional durante su infancia. Él es un aspirante a actor que ni siquiera ha conseguido sus 15 minutos de gloria en Hollywood. Sus vidas personales no son mucho mejor: Brooke (Heléne Yorke) está atascada en una relación sentimental que no va a ninguna parte y Cary (Drew Carver) es un homosexual que sigue pagando las consecuencias de su tardía salida del armario y la complicada relación con su padre. Intentando mantener unidos a la familia están Pat (Molly Shannon), una mujer que siempre pone a su familia por delante, y Streeter, un agente de talentos que no sabe lo que significa la palabra "límites".

Un fenómeno imparable

Se esperaba que finalmente fuera HBO Max la que trajera a España a The Other Two después de que en Estados Unidos la plataforma adquiriese precisamente a Comedy Central los derechos de emisión de la comedia, pero el desembarco de la sucesora de HBO España desilusionó a los que esperaban con ansias la serie. Horas después, la filial española de Comedy Central daba la sorpresa.

Con el estreno de su segunda temporada, aún mejor recibida que su estupendo debut, la serie creada por Kelly y Schneider fue definida por el Washington Post como "la serie más divertida de la televisión". Algunos expertos apuestan ya a que la Academia de Televisión podría reconocer este fenómeno contagioso en la próxima edición de los Emmy, siguiendo los pasos de otros casos de reconocimiento tardío como Friday Night Lights, The Americans y Schitt's Creek.

Los guionistas se han convertido en dos de los autores más buscados de la industria y HBO ya ha contratado a la pareja para que escriba su siguiente proyecto para ellos. El proyecto, aún sin título, será una comedia negra y psicológica ambientada en el año 2000 y protagonizada por un adolescente gay encerrado en el armario que constantemente se disocia e imagina que es un actor famoso y heterosexual interpretando un personaje papel. Todo cambiará el día que conoce a alguien que cambia completamente su forma de pensar.

'The Other Two' llegará a Comedy Central el martes 30 de noviembre a las 23.50 horas.

