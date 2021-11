Una miniserie retratará el polémico rodaje de 'El último tango en París'

Se vienen curvas. CBS Studios y Stampede Ventures han anunciado un proyecto para televisión que explorará el controvertido rodaje de la película El útimo tango en París, el drama erótico de Bernardo Bertolucci que protagonizaron Marlon Brando y Maria Schneider. La actriz confesó años después haberse sentido agredida sexualmente en la grabación de una de sus escenas más emblemáticas. La miniserie, aún sin nombre, seguirá los pasos de The Offer, una historia sobre el rodaje de otro clásico de los años 70: El padrino.

Jeremy Miller y Daniel Cohn, guionistas de El séquito y Boston Public, están detrás de una producción ambientada en Italia, Francia y Estados Unidos que hablará de temas como la identidad, la fama y la ambición artística. La serie abarcará 18 meses en el tiempo, antes, durante y después del rodaje de una película que dio mucho que hablar desde el momento de su estreno, aunque por motivos muy diferentes.

Lisa Brühlmann (Killing Eve) y José Padilha (Narcos) serán los directores del proyecto. El relato comenzará con Bertolucci viajando a Los Ángeles en 1971 para convencer a un Brando en bancarrota de que protagonice su siguiente película, un gráfico drama gráfico sobre la obsesión sexual, el colapso emocional y el asesinato. Se desconoce la identidad de los actores que interpretarán a Schneider, Brando y Bertolucci.

Bernardo Bertolucci y Marlon Brando durante el rodaje de 'El último tango en París'.

Schneider confesó en una entrevista al Daily Mail que la grabación de una de las secuencias más famosas de El último tango en París no se hizo con su consentimiento. Según la actriz, la escena en la que Marlon Brando violaba a su personaje usando mantequilla como lubricante no estaba en el guion. “Debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el set de rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guion, pero yo no lo sabía. Marlon me dijo: Maria, no te preocupes, solo es una película, pero durante la escena, incluso cuando sabía que no era real, estaba llorando de verdad”, explicó la actriz en 2007.

Brando y Bertolucci fueron nominados al Oscar por su labor. Su joven compañera de proyecto, de tan solo 19 años, no tuvo tanta suerte. Schreider fue ridiculizada por los medios de comunicación y su imagen fue explotada. A cambio de su participación en la producción, la actriz recibió solo 4.000 dólares. Sus problemas con las adicciones y la salud mental la persiguieron durante años.

El fallecimiento del director italiano en noviembre de 2018, semanas después del auge del movimiento #MeToo y las primeras acusaciones contra Harvey Weinstein, puso sobre la mesa una serie de incómodas preguntas que Miller y Cohn abordarán en un proyecto destinado a causar polémica cuando se estrene.

La miniserie todavía no tiene fecha de estreno ni plataforma o cadena. Las conversaciones para vender la producción no empezarán hasta los primeros meses de 2022. Llegue cuando llegue, la polémica estará servida.

