'And Just Like That', el regreso de Carrie Bradshaw, ya tiene avance y fecha de estreno

Primeras imágenes de 'And Just Like That', el regreso a HBO Max de 'Sexo en Nueva York'.

El regreso de Carrie, Miranda y Charlotte ya tiene fecha. Apuntad el calendario: el jueves 9 de diciembre se podrán ver en HBO Max los dos primeros episodios de And Just Like That, la serie que continuará las aventuras de las protagonistas de Sexo en Nueva York 17 años después del final de la revolucionaria comedia de HBO Max.

La nueva joya de la corona de la plataforma explorará en esta ocasión la aún más compleja realidad de la vida y la amistad femenina a los 50. Aunque Kim Cattrall no estará presente en la nueva serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis recuperarán los personajes que las convirtieron en iconos en todo el planeta en un proyecto coordinado por Michael Patrick King, showrunner de casi todas las temporadas y director y guionista de las dos películas que continuaron sus tramas.

Entre los nuevos fichajes de la producción destaca Sara Ramirez, integrante del reparto de Anatomía de Grey entre las temporadas 2 y 12 de la ficción creada por Shonda Rhimes. Ramirez dará vida al primer personaje de género no binario en la historia de la franquicia. Para hacer más llevadera la espera de la nueva serie, HBO Max acaba de publicar su primer teaser.

'And Just Like That' llegará a HBO Max el 9 de diciembre. Los ocho episodios restantes se estrenarán semanalmente todos los jueves.

