'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty': HBO Max da fecha y tráiler a la nueva serie de Adam Mckay

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' se estrenará en HBO Max en marzo de 2022.

Los fans del baloncesto y las series deberían ir reservándose el mes de marzo de 2022 para el esperado estreno de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. La nueva colaboración entre HBO Max y Adam McKay, productor ejecutivo y director del piloto de Succession, explorará la histórica racha de los Lakers en los años 80. Entre 1980 y 1989 el equipo de Los Ángeles solo dejó escapar el campeonato de la NBA en dos ocasiones. La miniserie se centra en la vida profesional y personal de los jugadores, ejecutivos, entrenadores y rivales de una de las dinastías más admiradas y dominantes en la historia del deporte. Max Borenstein, guionista de la última saga de monstruos protagonizada por King Kong y Godzilla, es el showrunner del proyecto.

Después de que Netflix conquistara a la crítica y al público con El último baile, la serie documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, HBO ha rebuscado en la historia de la NBA para tener su propio proyecto sobre baloncesto. Borenstein y McKay han trabajado mano a mano en la adaptación de Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, el aclamado ensayo de Jeff Pearlman.

Un divorcio inesperado

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty es la culpable indirecta de que los 25 años de relación personal y profesional de Adam McKay y Will Ferrell hayan acabado en divorcio. En una conversación con Vanity Fair por el inminente estreno en Netflix de No mires arriba, el director y guionista de La gran apuesta reconoció que llevaba varios meses sin hablar con su socio en la productora Gary Sanchez Productions y el protagonista de cuatro de sus películas: El reportero: La leyenda de Ron Burgundy, Los amos de la noticia, Pasado de vueltas y Hermanos por pelotas.

Will Ferrell soñaba con interpretar a Jerry Buss, el dueño de los Lakers, en la serie de HBO Max. McKay y su equipo optaron por John C. Reilly, un amigo y viejo colaborador de la pareja. "Quería hacer la serie de forma hiperrealista, y Ferrell simplemente no se parece a Jerry Buss ni tiene su misma actitud", justificaba McKay en la entrevista. "Hubo personas involucradas que nos decían que les encantaba Ferrell, pero tampoco lo veían en el papel. Fue una decisión difícil".

El problema se agravó cuando el director evitó la incómoda llamada a Ferrell y este se enteró a través del propio Reilly, que le había llamado para contárselo. "Debí haberle llamado y no lo hice... la cagué manejando la situación, tenía que haber hecho las cosas de otra manera", zanjó McKay. Esperemos que la serie merezca la pena.

El quién es quién de Hollywood salta a la cancha

El reparto está plagado de nombres conocidos. Los integrantes del equipo estarán interpretados por Bo Burnham (Una joven prometedora) como Larry Bird; Quincy Isaiah (Corporate Coffee) como Magic Johnson y el baloncestista Solomon Hughes se estrenará como actor interpretando como Kareem Abdul Jabbar, entre otros. Jason Segel (Cómo conocí a vuestra madre) será Paul Westhead, entrenador del equipo cuando ganaron el anillo en 1980. Adrien Brody (ganador del Oscar por El pianista) será el legendario entrenador Pat Riley, entrenador de los Lakers entre 1981 y 1990.

Fuera de la cancha también nos encontraremos nombres reconocibles. Gillian Jacobs (Community) dará vida a la esposa del entrenador, Chris Riley. El citado John C. Reilly (Chicago) será Jerry Buss, el dueño del equipo. Su madre Jessie Buss estará interpretada por Sally Field (ganadora del Oscar por Norma Rae y En un lugar del corazón). Michael Chiklis (The Shield: Al margen de la ley) será Red Auerbach, un nombre histórico de los Boston Celtics, históricos rivales de los Lakers.

Tracy Letts (Ford v. Ferrari) aparecerá como el entrenador Jack McKinney. Julianne Nicholson (Mare of Easttown) será su mujer, Cranny McKinney. Rob Morgan (Mudbound) será Earvin Johnson Sr., el padre de Magic Johnson. Jason Clarke (La noche más oscura) será Jerry West, otro entrenador y exjugador clave de la época. Gaby Hoffmann (Transparent) es Claire Rothman, la primera y única mujer directora de cualquier estadio deportivo en los principales mercados.

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' llegará a HBO Max en marzo de 2020.

