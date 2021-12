Globos de Oro 2022: lista completa de las nominaciones en las categorías de televisión

Los Globos de Oro se enfrentan al momento más difícil en sus ocho décadas de historia. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebrará su gran noche sin el apoyo de una cadena de televisión después de que la NBC renunciara a emitir la ceremonia tras las críticas a la organización por mala praxis y falta de diversidad entre sus miembros. Los ganadores se harán públicos el 9 de enero, aunque el formato del evento todavía no ha sido anunciado.

Las dos grandes ganadoras del pasado año no están en liza este año: el drama The Crown no ha estrenado nuevos episodios y la comedia canadiense Schitt's Creek se despidió de sus seguidores en 2020. El gran titular en esta edición lo ocupan las dos primeras series en optar a los Globos de Oro por producciones no rodadas en inglés: la surcoreana El juego del calamar y la francesa Lupin han materializado su éxito en Netflix y han recibido candidaturas tanto para sus protagonistas como para la propia serie.

La producción con más candidatas este año es Succession: la serie estrella de HBO Max acaba de recibir 5 nominaciones horas después de poner punto final a su tercera temporada. Dos apuestas de Apple TV+ también se pueden dar por satisfechas: Ted Lasso y The Morning Show tienen 4 candidaturas cada una. Otros estrenos que han sido recibidos por todo lo alto son Hacks y Solo asesinatos en el edificio, con tres presencias cada una.

La gran derrotada de las candidaturas ha sido Mare of Easttown: los ganadores del Emmy Evan Peters y Julianne Nicholson se han quedado fuera en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Mejor serie de drama

Lupin (Netflix)

The Morning Show (Apple TV+)

Pose (HBO Max)

El juego del calamar (Netflix)

Succession (HBO Max)

Mejor actor de serie de drama

Brian Cox por Succession (HBO Max)

Lee Jung-jae por El juego del calamar (Netflix)

Billy Porter por Pose (HBO Max)

Jeremy Strong por Succession (HBO Max)

Omar Sy por Lupin (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Uzo Aduba por En terapia (HBO Max)

Jennifer Aniston por The Morning Show (Apple TV+)

Christine Baranski por The Good Fight (Movistar+)

Elisabeth Moss por El cuento de la criada (HBO Max)

M.J. Rodriguez por Pose (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical

The Great (Starzplay)

Hacks (HBO Max)

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Reservation Dogs (Disney+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Anthony Anderson por Blackish (Disney+ y Movistar+)

Nicholas Hoult por The Great (Starzplay)

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Hanna Einbinder por Hacks (HBO Max)

Elle Fanning por The Great (Starzplay)

Issa Rae por Insecure (HBO Max)

Tracee Ellis Ross por Blackish (Disney+ y Movistar+)

Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor serie limitada o tvmovie

Dopesick (Disney+)

El caso Lewinsky (Atresplayer Premium y Netflix)

La asistenta (Netflix)

Mare of Easttown (HBO Max)

El ferrocaril subterráneo (Amazon Prime Video)

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio (HBO Max)

Michael Keaton por Dopesick (Disney+)

Ewan McGregor por Halson (Netflix)

Tahar Rahim por La serpiente (Netflix)

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Jessica Chastain por Secretos de un matrimonio (HBO Max)

Cynthia Erivo por Genius: Aretha Franklin (Disney+)

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Margaret Qualley por La asistenta (Netfilx)

Kate Winslet por Mare of Easttown (HBO Max)

Mejor actor secundario en comedia, drama o miniserie / tvmovie

Billy Crudup por The Morning Show (Apple TV+)

Kieran Culkin por Succession (HBO Max)

Mark Duplass por The Morning Show (Apple TV+)

Brett Goldstein por Ted Lasso (Apple TV+)

O Yeong-su por El juego del calamar (Netflix)

Mejor actriz secundaria en comedia, drama o miniserie / tvmovie

Jennifer Coolidge por The White Lotus (HBO Max)

Kaitlyn Dever por Dopesick (Disney+)

Andie McDowell por La asistenta (Netflix)

Sarah Snook por Succession (HBO Max)

Hannah Waddington por Ted Lasso (Apple TV+)

