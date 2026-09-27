Los 184 municipios que antes de 1955 no existían pero la 'ley de nietos' multiplica su censo CERA: 23.742 nuevos votantes

El impacto de la llamada Ley de Nietos ha generado un crecimiento histórico del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). En concreto, un 20.2% desde octubre de 2022: más de 463.000 nuevos inscritos como votantes españoles en el extranjero.

De ellos, 23.742 corresponden a 184 municipios con un código del Instituto Nacional de Estadística superior o igual a 900. Ese código significa que fueron creados a partir del año 1970. La mayoría de ellos surgieron segregados de otros términos o constituidos por fusión en pleno periodo democrático.

Durante la época en que se sitúa la salida de la inmensa mayoría de exiliados o emigrantes por la Guerra Civil y la posguerra, entre 1936 y 1955, de acuerdo a la Ley de Nietos, localidades como Tres Cantos en Madrid, El Ejido en Almería, Torremolinos en Málaga o Usansolo en Bizkaia sencillamente no existían como entidades municipales independientes.

En aquel momento eran meras pedanías, parajes rústicos o asentamientos de colonización integrados en otros ayuntamientos matriz.

A pesar de esa incompatibilidad histórica, los datos del INE reflejan que el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero en estos 184 municipios de creación reciente ha registrado un crecimiento del 19,93%.

La evolución muestra un salto constante, pasando de 19.796 inscritos en 2022 a 20.342 en 2023, 21.228 en 2024, 22.435 en 2025 y finalmente 23.742 al 1 de agosto de 2026.

La conocida como Ley de Nietos, días después de su publicación en el BOE, tuvo su desarrollo en una instrucción dictaminada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano integrado en el Ministerio de Justicia, que dirigía entonces Sofía Puente.

El tercer apartado de la Disposición Octava de la Ley de Memoria Democrática estableció que pueden solicitar la nacionalidad "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil"

La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública interpretó ese 'y que', como 'además' para ampliar el acceso a la nacionalidad a todos los hijos y nietos nacidos en el extranjero de personas originariamente españolas, y no solamente a las exiliadas, sino también a los descendientes de emigrantes españoles.

Así, su instrucción estableció el exilio -entre el 18 de julio de 1926 y el 31 de diciembre de 1955- como presunción. Y para acogerse, en determinados consulados no hizo falta demostrar legalmente prueba documental para adquirir la condición de exiliado que la propia norma sí exigía inicialmente.

Los datos

El municipio coruñés de Oza Cesuras se constituyó por fusión en 2013. En 2021 tenía 1.090 votantes CERA; en enero de este año, 1.179 votantes españoles en el exterior; a 1 de agosto de 2026 tiene 1.215. En total, un 10% más.

Su número de votantes censados y residentes en España es de 3.043 personas, según el INE, a los que habría que sumar estos 1.215 votantes españoles en el extranjero.

Su alcalde, Pablo González Cacheiro, explica a EL ESPAÑOL que "el 90% de todas todas estas nuevas inscripciones del voto CERA vienen con la motivación de la Ley de Memoria Histórica y llegan por administración electrónica, por el sistema del Ministerio".

El edil sostiene que "no sabemos qué requisitos se les pide para esa motivación de censarse aquí. Y últimamente, en cifras, es una pasada. Así que cuidado con la broma, que son muchos y no creo que tengan todos la condición. Pero bueno, ya no me sorprende nada".

Ocurre lo mismo en Cariño, otro municipio de A Coruña. Surgido por segregación en 1988, a 1 de agosto de este año tenía, según el INE, un total de 3.043 votantes censados y en voto CERA ha pasado de 292 en 2022 a 322 en 2026: un 9,9% más.

En el listado de estos 184 municipios destacan dos: Torremolinos, en Málaga, y Salou en Tarragona. Ambos concentran los mayores volúmenes absolutos de electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero.

Torremolinos contó con autonomía municipal durante el siglo XIX, pero en 1924, debido a graves dificultades financieras, perdió su independencia y fue anexionado como pedanía al ayuntamiento de Málaga.

Durante las décadas centrales del siglo XX, periodo en el que se produjeron los principales flujos migratorios hacia el exterior y el exilio derivado de la Guerra Civil entre 1936 y 1955, Torremolinos no existía como municipio independiente.

Así, toda la población nacida en su territorio quedaba inscrita en el padrón y en los registros oficiales de la ciudad de Málaga.

Tras el intenso desarrollo urbano y turístico iniciado en los años sesenta, un prolongado movimiento vecinal logró la segregación definitiva de Málaga en 1988. Fue entonces cuando el Instituto Nacional de Estadística le asignó el código de nuevo municipio.

En el periodo comprendido entre 2022 y 2026, Torremolinos encabeza el volumen de electores CERA entre los municipios andaluces de reciente creación. Su censo exterior evoluciona de 1.945 inscritos en 2022 a 2.058 en 2023, 2.143 en 2024, 2.262 en 2025 y alcanza los 2.392 electores en 2026.

Esto supone un incremento absoluto de 447 votantes en el extranjero, lo que representa un crecimiento del 23%. Fuentes del Ayuntamiento sostienen a este periódico que desconocen a qué se debe este incremento del voto CERA.

Históricamente, Salou (Tarragona) formó parte del término municipal de Vila-seca, administrado bajo la denominación conjunta de Vila-seca i Salou. Así, entre 1936 y 1955, Salou era un núcleo poblacional dependiente de Vila-seca.

La independencia municipal de Salou se materializó en 1989 tras una sentencia del Tribunal Supremo que resolvió un prolongado litigio administrativo y decretó su segregación respecto a Vila-seca.

La localidad registra el mayor peso del censo CERA entre los municipios de la provincia creados tras 1955. Partió de 768 electores en 2022 y asciende progresivamente a 811 en 2023, 893 en 2024, 953 en 2025 y rebasa la barrera del millar en 2026 al alcanzar los 1.005 inscritos.

El crecimiento en estos cuatro años es de 237 electores, lo que equivale a un aumento del 30,9% en casi cuatro años.

Tres Cantos era campo

Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, es otro caso reseñable. Su desarrollo comenzó en la década de 1970 como una actuación urbanística planificada dentro del término municipal de Colmenar Viejo.

Durante el periodo en el que se ubica la salida de los exiliados de la Guerra Civil y los principales flujos migratorios de mediados del siglo XX, entre 1936 y 1955, el territorio que hoy ocupa el municipio no existía ni como entidad administrativa independiente. Se trataba de suelo rústico y dehesas pertenecientes íntegramente al ayuntamiento de Colmenar Viejo.

No fue hasta 1991 cuando se hizo efectiva la segregación de Colmenar Viejo, constituyéndose Tres Cantos como municipio independiente. A raíz de este proceso, el Instituto Nacional de Estadística le asignó el código de entidad local 28903.

El censo del español residente en el extranjero en Tres Cantos partía de 1019 electores en 2021. En 2022, ya con la Ley de Nietos, tuvo 1.030. Ascendió a 1.087 en 2023, para alcanzar los 1.150 en 2024, los 1.193 en 2025 y situarse finalmente en 1.242 electores en 2026.

En este cuatrienio, el censo exterior de la localidad ha experimentado un incremento de 212 nuevos votantes, lo que representa un aumento del 21,8%.

Su alcalde, Jesús Moreno, ha advertido que el Gobierno municipal ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) la auditoría y revisión de oficio de la totalidad de los expedientes del CERA asignados a Tres Cantos desde 2022.

"No entramos en la nacionalidad, pero ¿y el arraigo? ¿cuál es la procedencia es estos votantes?", se pregunta, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Porque, subraya a este periódico, "si es por la Ley de Nietos, es que Tres Cantos no existía. Hemos pedido explicaciones a la Junta Electoral Central y al INE para que nos expliquen cuál ha sido el proceso en los consulados. Porque como alcalde, pido que el censo de mi municipio esté controlado y que todo el proceso se haya hecho con garantías".

Indica además que aparezcan electores asignados a la localidad "bajo el supuesto de exilio histórico, demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central. Respetamos plenamente el derecho a la nacionalidad, pero el censo electoral debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota”, zanja el edil.

Otro caso paradigmático es el de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra. Nacido por fusión en el año 2016, este municipio alcanza en 2026 la cifra de 3.391 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero.

Esta masa de votantes exteriores ha crecido de forma constante desde los 3.073 inscritos en 2022, sumando 318 nuevos electores en solo cuatro años.

Marazoleja, en Segovia, constituido por segregación en 1982, ostenta el récord relativo de toda España como municipio nuevo al pasar de 1 solo elector CERA en 2022 a 6 en 2026, lo que implica un incremento del 500%.

Ziortza-Bolibar, en Bizkaia, creado por segregación en el año 2004, experimenta una progresión constante al subir de 5 electores a 17 en 2026, lo que representa un crecimiento del 240%.

El municipio de Alpujarra de la Sierra, en la provincia de Granada, se constituyó por fusión en el año 1972. Este ayuntamiento arranca la serie en 2022 con 974 electores CERA y se eleva en 2026 hasta los 1.249 inscritos en el exterior, habiendo sumado 275 votantes adicionales.

El caso de Usansolo, en Bizkaia, se creó por segregación en el año 2022. Durante los tres primeros ejercicios (2022, 2023 y 2024) el INE no registra votos CERA. Es en 2025 cuando la aplicación informática del INE registró sus 3 primeros electores en el extranjero, alcanzando los 7 votantes para el año 2026.

Las medidas

El pasado mes de julio la JEC fijó, mediante una resolución, la obligatoriedad de que los españoles en el exterior que no hayan residido antes en España acrediten mediante documentos su vinculación o el municipio de mayor arraigo (propio o de sus ascendientes) para poder quedar inscritos en el censo electoral de dicho ayuntamiento.

En septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó un auto con medidas cautelares en el que paraliza cautelarmente las nuevas altas e inscripciones en el CERA de los nacionalizados por la ley de nietos que carezcan de justificación documental de arraigo o prueba de exilio.

Esta suspensión se prolongará hasta que emitan una sentencia sobre los recursos interpuestos por Iustitia Europa y Vox, quienes denunciaron un incremento irregular del Censo Electoral de Residentes Ausentes.

A continuación, la JEC ha emitido esta semana una nueva instrucción con la que ha reforzado la exigencia de justificación documental para los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, prohibiendo las inscripciones o elecciones de municipio sin soporte que lo avale e instando a las oficinas consulares a verificar los nuevos expedientes.