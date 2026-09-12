Madarcos y 161 municipios más en España que tienen más votantes en el extranjero que residentes tras la 'ley de nietos'

"Yo, como alcaldesa, me entero de esto por ese informe y no porque esos datos nos lleguen al Ayuntamiento. Hay un desconocimiento total".

Eva Gallego, alcaldesa de Madarcos, asegura que desconocía hasta hace apenas unos días que este pequeño pueblo del norte de Madrid tiene ya más electores inscritos en el extranjero que residentes en España.

Según los últimos datos de la Oficina del Censo Electoral, cerrados a 1 de agosto de 2026, Madarcos cuenta con 58 potenciales votantes inscritos en el extranjero frente a 54 residentes en España.

Es decir, más de la mitad de sus 112 electores reside fuera del país. El municipio tiene hoy apenas 69 habitantes.

La situación ha salido estos días a la luz a raíz de un análisis elaborado por el perito informático forense Gabriel Araújo, que también ha participado como experto en el 'caso Koldo' o en el 'caso Marta del Castillo'.

Araújo ha cruzado los datos del CER —Censo Electoral de Residentes— y del CERA —Censo Electoral de Residentes Ausentes— de los 8.132 municipios españoles

🔴 Dime tu provincia y te contesto con los municipios que tienen más votantes en el extranjero que locales. ¿Lo sabe tu alcalde?



Empiezo yo, Madrid.

Madarcos: voto local - 48,2%, voto CERA - 51,8 %.



Su alcaldesa @EvaGBMadarcos lo sabe. ¿Y los alcaldes de los demás 163… pic.twitter.com/q01jJkaHIv — Gabriel Araújo (@GabrielAraujoES) September 10, 2026

La idea cobra especial relevancia después de que esta semana el Tribunal Supremo haya intervenido en la polémica por la llamada 'ley de nietos'.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de personas que hayan obtenido la nacionalidad española gracias a la Instrucción del Ministerio de Justicia que regula la aplicación de la llamada 'ley de nietos'.

"Si en Madarcos se empadronan cuatro personas en los últimos dos meses y son hábiles para votar, el INE me llama para pedir explicaciones. Entonces yo debo explicarles si esas personas vienen a trabajar o si tenemos una vivienda nueva. Pero ahora que el CERA supera al CER, nadie llama al Ayuntamiento para decir: 'Oye, ¿tenéis alguna explicación o esto cómo puede ser?'", relata la alcaldesa a EL ESPAÑOL.

La alcaldesa asegura que remitió una carta a la Junta Electoral para preguntar con qué criterios habían sido adscritos esos electores a Madarcos y de qué países proceden.

Gallego insiste en que no cuestiona el derecho al voto de quienes hayan obtenido legalmente la nacionalidad española. "No se trata de decir que ellos no tengan el derecho a votar, sino de que las acreditaciones que hicieran para la 'ley de nietos' se cumplan realmente".

"En Madarcos viven personas de más de 90 años que nunca salieron de aquí. Cuando la mayoría migró fue hacia ciudades grandes y uno de los vecinos me contó que cuatro se fueron de España, pero hacia Australia y que regresaron pronto, sin tener una descendencia considerable", afirma.

En 2023, Madarcos tenía 40 electores inscritos en el extranjero, por lo que el CERA ha aumentado un 45% en poco más de tres años.

Los datos disponibles no permiten saber, sin embargo, cuántas de esas nuevas inscripciones proceden de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.

"Estamos muy enfadados porque es una tomadura de pelo, como podríamos llamarlo vulgarmente. Es desvirtuar un poco nuestra identidad. Creo que hay instrucciones, no sé si llamarlo tramas, que quieren desvirtuar la verdadera democracia", sostiene la alcaldesa.

164 municipios

Madarcos no es un caso aislado. El análisis de Araújo concluye que 164 municipios españoles tienen los mismos o más electores inscritos en el extranjero que residentes en España.

Los 12 municipios de la lista con más electores en el extranjero. EE

"He encontrado casos extraños", afirma Araújo a EL ESPAÑOL, que asegura seguir la evolución del censo exterior desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

El perito menciona el caso de un joven de 22 años residente en Suiza al que considera incorrectamente adscrito a Madarcos porque, según sostiene, debería figurar en Pozuelo de Alarcón.

La mayoría de estos municipios se concentra en unas pocas comunidades. Castilla y León reúne 78 de los 164 casos, casi la mitad del total, con especial peso de Salamanca (28), Soria (16), Burgos (11) y Ávila (10).

Le siguen Galicia, con 24 municipios —17 de ellos en Ourense—; La Rioja, con 20; Andalucía, con 14; y Asturias, con 10. Entre estas cinco comunidades suman 146 de los 164 municipios incluidos en el análisis, cerca del 90% del total.

La diferencia llega a ser extraordinaria en algunos pueblos pequeños. El caso más extremo es Ventrosa, en La Rioja, donde sólo figuran 45 electores residentes en España frente a 296 en el extranjero.

El CERA representa así el 86,8% de todo su censo electoral. Le siguen Fuentestrún, en Soria, con 38 CER y 177 CERA, y Junciana, en Ávila, con 32 residentes frente a 131 electores en el exterior.

Los 15 casos más extremos. G. Araújo

En muchas localidades, además, el elevado peso del CERA responde a décadas de emigración y es anterior a la 'ley de nietos'. Avión (Ourense) tiene 1.454 electores residentes y 3.106 en el extranjero. En Ventrosa (La Rioja) la diferencia es todavía mayor: 45 frente a 296.

El propio informe matiza que 82 de los 164 municipios tienen menos de 100 electores residentes, por lo que unas pocas altas o bajas pueden alterar mucho la proporción.

Distinto es el caso de los municipios con mayor volumen absoluto de electores en el extranjero, donde el fenómeno está estrechamente relacionado con décadas de emigración.

A Fonsagrada (Lugo) encabeza este grupo con 3.514 electores CERA frente a 2.647 CER. Le sigue Avión (Ourense), con 3.106 residentes en el extranjero frente a 1.454 en España: casi siete de cada diez electores vinculados al municipio están fuera del país.

"Tenemos incidencias que no están justificadas. Hay sitios que duplican en CERA a los residentes y en algunos casos los alcaldes o alcaldesas ni siquiera lo saben", concluye Araújo.

"Queremos que los inscritos en el CERA de Madarcos demuestren realmente el arraigo. Pero si no existe el arraigo, esto no debe suceder", finaliza la alcaldesa de Madarcos.