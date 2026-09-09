Óscar Puente amenazó al Puerto de Ceuta con exigir "responsabilidades" si se oponía al campamento de migrantes

El Gobierno, a través del presidente de Puertos del Estado, organismo dependiente de manera directa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presionó a la Autoridad Portuaria ceutí para que cediese las dos parcelas en zona portuaria para alojar un campamento para migrantes con mil plazas.

Además, instó a que celebrara ese consejo extraordinario. También puso por escrito que, de no colaborar para su cesión, daría lugar a "responsabilidades".

Sin embargo, el ministro de Política territorial y Migraciones, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta donde se denegó la utilización de dos parcelas para alojar un campamento para mil migrantes fue "sorpresiva".

Continuó explicando que fue esta negativa "lo que motivó que tuviéramos que crear un informe por interés general y acorde a ley que fue firmado por el ministro Puente" para hacerse con el control de los terrenos mediante un Real Decreto.

Extracto de Ángel Víctor Torres en la Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Las cartas de Puertos del Estado, que obran en poder de EL ESPAÑOL, recogen que "cualquier actuación, omisión o retraso injustificado que dificulte o impida la efectiva disponibilidad de dichos recursos para la autoridad funcional designada" podría resultar "incompatible con los deberes de colaboración y cooperación exigibles durante la vigencia de la situación declarada".

También, que tendría consecuencias: podría "dar lugar, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades", refleja textualmente la misiva.

En realidad, fueron dos escritos en 17 horas, ambos rubricados por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, dirigidos al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel.

Uno, enviada el jueves día 3, pasadas las 21 horas del mismo día en el que llegó la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones a la Autoridad Portuaria ceutí solicitando la cesión de dos parcelas en su puerto.

"Te ruego que se adopten cuantas medidas resulten necesarias para impulsar su tramitación con la máxima diligencia, de forma que pueda resolverse en el plazo mínimo indispensable y de manera plenamente compatible con las exigencias derivadas de la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada".

Por ello, expresa que confía "plenamente en la colaboración de esa Autoridad Portuaria y sus órganos de gobierno y gestión" para facilitar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades derivadas de la actual situación de crisis.

Exigiendo la reunión

La segunda carta la envió Puertos del Estado el viernes 4, firmada digitalmente a las 15:04 horas. En ella, la máxima autoridad de los puertos del Estado, Gustavo Santana, nombrado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2025, le recuerda la carta que había enviado horas atrás.

Tras reiterarle la celeridad necesaria para ceder las parcelas por causa de Seguridad Nacional, indica que "esta Presidencia tiene conocimiento de que todavía no se ha procedido a la convocatoria del Consejo de Administración de esa Autoridad Portuaria para conocer y resolver la solicitud formulada por la Secretaría de Estado de Migraciones".

El presidente de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes continúa explicando que "por tal motivo, te requiero para que se adopten de forma inmediata las actuaciones necesarias para la convocatoria del Consejo de Administración y para la tramitación preferente de la solicitud presentada".

¿El motivo de solicitar el consejo de administración extraordinario y su aprobación? El paso administrativo necesario para que "pueda recaer resolución en el plazo mínimo indispensable, evitando demoras que pudieran comprometer la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación para la gestión de la actual situación de interés para la Seguridad Nacional".

El contenido de estas dos cartas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, contradice totalmente lo manifestado ayer por el ministro Ángel Víctor Torres.

Ayer, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros, indicó que "el viernes, de manera sorpresiva tuvimos conocimiento de un consejo de administración extraordinario del Puerto de Ceuta".

En efecto, la Autoridad Portuaria convocó su Consejo de Administración extraordinario la tarde del viernes, cumpliendo con las órdenes y el toque de atención por posibles asunciones de "responsabilidades" de no hacerlo.

Ángel Víctor Torres continuó explicando que ese consejo extraordinario fue "convocado por el Presidente de la Autoridad Portuaria", con el motivo de "trasladar un informe, que a su vez contenía tres informes, que culminaban aconsejando la no instalación de esa infraestructura".

La votación

En efecto, se presentaron tres informes técnicos y un cuarto, a modo de resumen de los tres anteriores, firmado por director del Puerto ceutí.

Con ellos sobre la mesa, la propuesta de la Secretaría de Estado de Migraciones salió rechazada por 11 votos y 4 en contra.

En contra votaron los sindicatos UGT y CCOO, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios.

También lo hicieron los vocales representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma (3 el PP, 1 MDYC y 2 el PSOE), además del presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel.

Frente a estos 11 votos en contra, a favor de la cesión se expresaron el capitán del Marítimo, el representante de la Delegación del Gobierno central en Ceuta, el vocal de Puertos del Estado y el abogado del Estado, todos ellos con cargos vinculados al Gobierno central.

Continuó ayer el mando único que "ese acuerdo", referido al adoptado con la votación, "llevó consigo que tuviéramos que elevar un informe por interés general y acorde a ley que fue firmado por el ministro Óscar Puente".

La Autoridad Portuaria ceutí encargó y elaboró -en menos de un día tras la petición del Gobierno- tres informes técnicos sobre la cesión de estas dos parcelas para instalar un campamento de migrantes con unas mil plazas.

Uno, jurídico, otro, de seguridad, y otro, de explotación.

Los tres convenían en que situar en esa zona portuaria el campamento potenciaría el riesgo de "sabotajes" por hallarse lindando con dos instalaciones de enorme tonelaje para suministrar combustible a los barcos, además de una instalación de ENDESA que nutre de electricidad a toda la ciudad.

También podría dar lugar a "intrusiones" en zonas críticas, en las de tráfico de mercancías o personas.

El pasado sábado, en una entrevista a RadioCable, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció que el campamento "a lo mejor puede afectar algo a la vida portuaria".

Ayer, Puente atacó directamente al Gobierno ceutí y a su presidente, Juan José Vivas, aseverando que "el martes estaban de acuerdo [con la cesión] y el viernes se desdijeron del acuerdo porque son unos desleales y no tienen palabra".

Los informes

Por su parte, fuentes del Gobierno ceutí han explicado que se trasladó "desde el primer momento" al Ejecutivo central "que cualquier decisión [con respecto al puerto] debía contar previamente con el respaldo de informes técnicos favorables".

“Las parcelas de la explanada portuaria fueron propuestas por Puertos del Estado, pero siempre hemos defendido que cualquier emplazamiento debe analizarse desde el punto de vista técnico y de la seguridad, tal y como establece el Real Decreto 681/2026".

Advirtió que la ubicación "es un error", por ser el puerto el principal núcleo de comunicación de Ceuta con la Península", e incidió en que debe ser el Gobierno quien garantice esa seguridad extraordinaria tras la decisión impuesta.

También subrayó que, por el momento, no tienen información al respecto, pese a que el campamento está ya prácticamente a punto de ser ocupado. "Decir que es un dispositivo temporal no es la justificación para ubicar ese campamento que compromete la seguridad del puerto".

Así, recalcó de nuevo que "se deben conocer esos informes técnicos que avalen esa decisión ministerial. Nosotros tenemos los que avalan la nuestra". Asimismo, aseveró que de todo ello tendrá que hacerse cargo el Gobierno central puesto que "una Autoridad Portuaria no tiene competencias en materia de inmigración ni en materia de extranjería".

También se preguntó "si Puertos del Estado ha evaluado los riesgos", y si se conoce ya "el perímetro de seguridad". Por último, también exigió saber los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operarán "de refuerzo".