Chafik y Abdelaziz, los pilotos de la narcolancha-patera que operaba en la costa de Murcia y embistió a la Guardia Civil

En algunos foros de la Guardia Civil se empieza a conocer a la costa murciana, como 'la pequeña Barbate', debido a que las mafias que trafican con hachís y con seres humanos cada vez se mueven con más comodidad por sus playas por el déficit de su Servicio Marítimo.

El atestado de la Policía Judicial sobre los dos patrones de la narcolancha que embistió a una patrullera de la Guardia Civil, hiriendo a tres agentes frente a la costa de Águilas, el pasado miércoles 2 de septiembre, pone de manifiesto la impunidad con la que operan las mafias por ‘la pequeña Barbate’.

“En estos últimos meses, la embarcación de alta velocidad (EAV) ha sido avistada en diversos hechos delictivos en la costa murciana, actuando en alguno de estos hechos de manera conjunta y organizada en el devenir de su actividad delictiva, principalmente, con una patera taxi, provista de cuatro motores de gran potencia”.

Abdelaziz E. (Marruecos, 1999) y Chafik B. (Marruecos, 1988) eran los patrones de la citada embarcación que hace tiempo que se movía como pez en el agua por la costa aguileña, hasta que embistió a tres guardias civiles durante una arriesgada “actuación conjunta” de la patrullera (S-40) del Servicio Marítimo y del helicóptero del Servicio Aéreo Provincial (UHEL).

La Policía Judicial denomina a las narcolanchas: embarcación de alta velocidad (EAV). Aquel miércoles, la de Abdelaziz y Chafik estaba tranquilamente fondeada frente a Cabo Cope: “Se encontraba con ancla echada en la mar, a escasos metros de la costa, siendo en todo momento controlada por el helicóptero, el cual estaba a gran altura y distancia por lo que no pudo ser detectado”.

“La patrullera (S-40) llegó a la zona y sorprendió a los dos patrones de la EAV, haciendo uso de la sirena policial y las señales luminosas. Haciendo caso omiso y sin apenas tiempo, los patrones tuvieron que levantar el cabo de fondeo e iniciaron una huida a gran velocidad, procediendo a su vez, a ir arrojando garrafas de gasolina al mar, supuestamente para aminorar peso y tomar más velocidad”.

La patrullera de la Guardia Civil quedó vendida porque es más lenta. "La virada de la semirrígida se realiza a mayor velocidad provocando que dicha embarcación quede en perpendicular a la patrullera oficial S-40. La misma procede en ese momento a acelerar de manera violenta, con el objetivo de impactar en la patrullera".

"El agente viendo que la proa de la embarcación semirrígida se dirigía de manera directa sobre él, a gran velocidad y que la patrullera no tenía posibilidad de apartarse de la trayectoria del impacto directo, hace uso del arma, realizando dos disparos".

El impacto que recibió la patrullera de la Guardia Civil cuando perseguía a una narcolancha. G. C.

Esta persecución evidencia que las organizaciones criminales tienen mejores embarcaciones que el Servicio Marítimo porque uno de los agentes tuvo que usar su arma, disparando dos veces, para que aquel miércoles 2 de septiembre no se produjera una tragedia.

Otra más después de las muertes de los agentes, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Jiménez, en Barbate, en febrero de 2024, y el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González, en Huelva, en mayo de este año.

Uno de los disparos impactó en el casco de la narcolancha y el otro en un motor, "dejando la embarcación sospechosa fuera de servicio".

Todo ello, después de que la patrullera sufriera "una embestida por la proa" que puso "en grave riesgo la vida" del patrón de la S-40 y de sus otros dos compañeros”. Tal situación no evitó que los guardias civiles saltasen a la narcolancha para detener a Abdelaziz y Chafik.

“Dos agentes saltaron a esta embarcación, desde la S-40, procediendo a la reducción y detención de los dos patrones, atribuyéndoles los delitos de lesiones, atentado contra agente de la autoridad, contrabando, daños, transporte de sustancias explosivas, piratería y favorecimiento de la inmigración irregular".

Además, en la narcolancha intervinieron 23 garrafas con 20 litros de gasolina cada una.

El estado que presentaba el casco de la narcolancha tras embestir a la patrullera de la Guardia Civil. G. C.

Estos tres guardias civiles se jugaron sus vidas por ir en una patrullera del Servicio Marítimo, claramente inferior a una narcolancha. Basta con ver sus características: once metros de eslora y dos motores Yamaha de 350 caballos de potencia, modelo V6, para convertir el mar en una autopista.

Las narcolanchas también van equipadas con tecnología punta, como una antena radar, sistema GPS y router Starlink, piezas de repuesto por si sufren una avería, como hélices o colas de motor, incluso llevan "una tienda de campaña en la proa" y "nevera con alimentos".

Todo ello, para que sus patrones -equipados con trajes de neopreno- puedan permanecer más de una semana en el mar, esperando a que las condiciones meteorológicas sean favorables o la señal para actuar de sus organizaciones asentadas en Marruecos o Argelia.

Este atestado al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL, cuenta con la colaboración del Grupo de Información, y alerta de que estas bandas transnacionales cuentan con semejantes narcolanchas porque emplean los viajes de ida y vuelta Argelia-España para transportar inmigrantes ilegales, mover drogas y hacer petaqueo.

En un porte pueden transportar hasta 50 garrafas con 25 litros de combustible cada una -convirtiéndose en un surtidor flotante-.

La tienda de campaña que llevaba en la proa la narcolancha que embistió a los guardias civiles en Águilas. G. C.

La actividad de las mafias ha repuntado en la costa murciana desde el inicio de la crisis humanitaria en Ceuta, entre el 30 y el 31 de julio. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha contabilizado 21 narcolanchas y pateras solo en las playas de Cartagena durante agosto y septiembre.

Extremo que corrobora este atestado: “El modelo y características de embarcación de alta velocidad, se asimila a las usadas con una función pluri-delincuencial, ya que se asocian a las embarcaciones que en las últimas fechas se emplean en la costa levantina, para cubrir las travesías entre las costas argelinas y murcianas”.

Todo ello, con "objetivos" diversos y siempre ilícitos: “Transporte de migrantes irregulares a nuestras costas, así como el de patrones no retornados a las costas argelinas”.

“Transporte de un gran número de garrafas de gasolina, con el objetivo de abastecer de combustible a otras embarcaciones dedicadas a la comisión de delitos, relacionada con el favorecimiento de la inmigración irregular [...]”.

“Tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente hachís, procedentes de las costas de Marruecos [...]”.

Del análisis del Grupo de Información se desprende que los patrones que se quedan en suelo murciano, lo hacen como “facilitadores logísticos”: una célula de la organización criminal.

Así pueden llevar a cabo "el aprovechamiento de las travesías” con una doble finalidad: en la ida a Argelia, "transportar drogas del tipo sintéticas", y a su vez, "retornan a España con hachís o con personas migrantes, introduciéndolos de manera ilegal”.

Para ello tienen lugares de descanso y de relevo de los patrones, como Punta de la Cabra o Cabo Cope: “Aprovechando calas, acantilados y cuevas como lugares de refugio, espera y avituallamiento".

De hecho, el Grupo de Información sostiene que la narcolancha de los patrones Abdelaziz y Chafik que supuestamente embistió a la patrullera de la Guardia Civil formaba parte de la misma organización de un taxi-patera, interceptado a 8 millas náuticas de Cartagena, el 31 de agosto, tras desembarcar a 63 migrantes en la Cala Dentoles.

La narcolancha que embistió a la patrullera de la Guardia Civil, el miércoles 2 de septiembre, abasteciendo de gasolina a una patera taxi frente a la costa de Águilas. G. C.

“Se tiene constancia de que los patrones de ambas embarcaciones, además de pertenecer a la misma organización criminal, se intercambiarían y relevarían tras pasar periodos largos (de 3 a 10 días) en las embarcaciones".

"Haciendo uso para ello de pequeñas tiendas de campaña plegables, sombrillas, mantas, neveras y bidones de plástico para el almacenamiento y conservación de alimentos, así como el uso de dispositivos técnicos para proveer el funcionamiento de teléfonos”.

A tal conclusión llegan los investigadores tras analizar imágenes tomadas por el helicóptero del Servicio Aéreo Provincial (UHEL) y vídeos difundidos en redes sociales, sobre distintos incidentes protagonizados por embarcaciones semirrígidas en playas de Águilas, Mazarrón o Cartagena.

"El día 13 de julio de2026, a las 16.20 horas, se produjo un delito de petaqueo en la playa de El Portús-Cartagena". "Esa misma mañana, a las 11.20 horas, una embarcación tipo patera-taxi, de grandes dimensiones, arribó en las cercanas playas de Calblanque-Cartagena, pudiendo ser interceptados 23 inmigrantes irregulares (otros fueron avistados en la lejanía no siendo interceptados".

"Del hecho delictivo de petaqueo, fueron distribuidos diversos videos grabados por parte de los bañistas, en redes sociales, de los que posteriormente se hicieron eco medios de comunicación. Del análisis de estos vídeos, se infiere que la embarcación usada, es, sin ningún género de duda, la embarcación de alta velocidad [que embistió a la patrullera de la Guardia Civil] y que el patrón sería uno de los dos detenidos en el día de ayer".

"Concretamente, Chafik B., con delitos cometidos en esa temática en Galicia y en la zona del Estrecho de Gibraltar".

A sus 38 años, Chafik arrastra un variado historial en distintos puntos del país, con “delitos contra la seguridad colectiva” y de "tráfico de drogas" cometidos en Almería, así como “contra el orden público”, “constitución, financiación e integración de grupos criminal” y una orden de ingreso en prisión de la Audiencia Nacional de Madrid.

Por su parte, Abdelaziz, de 27 años, tiene un delito de quebrantamiento de orden de protección, delito de malos tratos en el ámbito familiar, robos, okupación de inmuebles..

El ciudadano marroquí Chafik, de 38 años, es uno de los patrones encarcelados por embestir una patrullera de la Guardia Civil. G. C.

José Miguel Ramos es el abogado que representa a los patrones encarcelados por embestir a los tres guardias civiles el miércoles 2 de septiembre y avanza que ha pedido al juzgado que el helicóptero del Instituto Armado "aporte la grabación del incidente".

"Vamos a analizar las grabaciones para pedir la puesta en libertad de mis clientes porque ellos sostienen que el relato del atestado no tiene nada que ver con lo sucedido". "Ellos no embistieron a la patrullera".

Más allá de lo que ocurra con estos supuestos patrones de una sofisticada narcolancha, el atestado de la Policía Judicial y el Grupo de Información pone el acento en que la costa murciana comienza a parecerse a Barbate, lastrada por el petaqueo y el mundo del narco.

“Por todo cuanto ha sido expuesto a lo largo de la presente diligencia de informe, esta instrucción considera que los hechos investigados no responden a actuaciones aisladas, ocasionales o independientes entre sí, sino que presentan una clara continuidad temporal, material y operativa que permite inferir la existencia de una estructura organizada y estable, integrada por una pluralidad de personas y dotada de medios materiales y logísticos suficientes para desarrollar de manera reiterada diferentes actividades delictivas en el litoral de la Región de Murcia".

“La investigación ha permitido documentar la presencia continuada, al menos desde el mes de julio de 2026, de la embarcación descrita como EAV, pudiendo ser individualizada en diferentes episodios, no únicamente por sus características generales, sino por diversos elementos particulares y permanentes, entre ellos sus características técnicas, disposición de portamanos, antena Starlink, equipo Garmin [...]".

"Tales características han permitido establecer una continuidad entre la embarcación de alta velocidad (EAV), finalmente aprehendida el días 2 de septiembre de 2026, y la observada con anterioridad en diferentes actuaciones desarrolladas a lo largo de la costa murciana”.

“La posterior interceptación, el 31 de agosto, de la embarcación Patera Taxi, de cuatro motores, después de haber desembarcado a 63 migrantes irregulares en Cala Dentoles-Calblanque, y la detención de sus dos patrones, unida a la aprehensión apenas dos días después de la EAV de apoyo objeto de estas diligencias, y a la detención de Abdelaziz E. y Chafik B., constituye un hecho relevante”.

El taxi patera que la Guardia Civil vincula a la misma organización de la narcolancha que embistió a una patrullera en Águilas.. G. C.

“La sucesión de ambas actuaciones permite relacionar materialmente las dos ramas operativas, observadas durante las semanas anteriores. Por una parte, el medio encargado de efectuar las travesías y transportar personas, y por otra, la embarcación que facilita su permanencia y operatividad mediante labores de petaqueo y apoyo logístico”.

Tales roles se los atribuyen tras analizar varias imágenes donde coincidieron ambas embarcaciones por la costa murciana, algo que el Grupo de Información y la Policía Judicial consideran que no es una casualidad.

Además, los investigadores se entrevistaron con algunos de los 63 migrantes que desembarcaron en una cala de la playa de Calblanque y les relataron que presentaban heridas de diversa consideración porque los patrones los habían agredido durante la travesía.

A pesar de pagar miles de euros por jugarse la vida en alta mar, al parecer, fueron golpeados para que mantuviesen la cabeza agachada, llegando a ser amenazados con un machete y rociados con gas pimienta para que saltasen rápidamente costa, aunque no supiesen nadar

"Mientras la embarcación patera taxi, de cuatro motores, estaría principalmente destinada a efectuar las travesías entre las costas norteafricanas y españolas y al transporte de un elevado número de migrantes, así como el posible uso para el tráfico de sustancias estupefacientes, la EAV de dos motores desempeñaría principalmente una función logística, de apoyo, abastecimiento de combustible, víveres y asistencia a aquella".

Una turista observa desde la playa a la narcolancha que embistió a una patrullera con tres guardias civiles. G. C.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, recibió este lunes al capitán Saura, al cabo Javier y a los agentes Antonio y Óscar, para agradecerles su "valor y compromiso" por participar en la 'Operación Estela' que permitió detener a Chafik y Abdelaziz, supuestos patrones de la narcolancha que embistió a la patrullera de Águilas, y a otros dos patrones del taxi patera de Calblanque.



"Sois un orgullo", subrayó Lucas. Pero lo cierto es que el atestado de la Policía Judicial evidencia que aún existe "una pluralidad de actores con cometidos distintos" en las costas murcianas: de Águilas a Cartagena.

“A los distintos tripulantes observados a bordo de ambas embarcaciones deben añadirse las personas que desarrollan labores desde tierra: transporte y acopio de grandes cantidades de combustible, disposición de las garrafas en puntos previamente seleccionados, suministro de víveres, apoyo logístico, vigilancia de dichos depósitos y relevo de los patrones”.

Bañistas con pasamontañas

Prueba de ello son los cuatro bañistas con pasamontañas, "apareciendo de entre las rocas próximas" a la playa de El Portús, y que para estupor de los turistas que estaban veraneando el 13 de julio, presenciaron un episodio de petaqueo en directo. A plena luz del día, cargaron de gasolina la narcolancha de los patrones Chafik y Abdelaziz para que tomara "rumbo" a la costa de Mazarrón y Águilas

"Esta versatilidad permite a una misma estructura criminal adaptar los medios navales de los que dispone a diferentes actividades ilícitas en función de las necesidades y oportunidades existentes en cada momento".

"Nos encontramos ante una organización criminal de carácter estable, estructurado y con proyección transnacional".