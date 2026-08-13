Marlaska habla ahora de "relativa normalidad" en Ceuta y refuerza la seguridad enviando más policías y guardias civiles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este jueves ante los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, donde se ha retractado de las declaraciones que hizo en los primeros días de la crisis en las que afirmó que la normalidad había vuelto a la ciudad.

"Dije que una relativa normalidad había vuelto en esas [primeras] 24 horas con ese cambio sustancial entre lo que se vivió el 30 de julio a lo que se estaba observando el 31: con un abandono de la ciudad de un número importantísimo de aquellos que habían entrado de forma irregular", ha matizado.

Además, ha aprovechado para anunciar un refuerzo de la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Está acordado el despliegue adicional de 45 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, además de otros 20 miembros de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para la tramitación de expedientes de protección internacional".

Fernando Grande-Marlaska atiende a los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno de Ceuta, este jueves. J. I. M. EL ESPAÑOL

En este sentido, el ministro ha detallado que hay 880 agentes de Policía Nacional desplegados, más 714 de la Guardia Civil.

Respecto a la cantidad de migrantes que quedan en la ciudad de entre quienes cruzaron El Tarajal a finales de julio, Marlaska los ha cifrado en "unos 5.000": una cifra muy alejada de los 10.000 que estima el Gobierno ceutí, así como otras fuentes policiales consultadas por este diario.

En cuanto a la cifra de menores, ha recordado que "la prioridad está siendo su registro. Llevamos identificados a 1.800, estamos aproximándonos al máximo".

En cualquier caso, Marlaska ha lanzado un mensaje "para quienes quieren entrar en Ceuta: nadie que pretenda hacerlo de forma irregular se va a quedar en la ciudad, ni va a ir a la Península ni será regularizado. Lo digo para que no hagan caso a las mafias". Aunque ha dejado fuera de esta declaración de intenciones "aquellos casos de máxima vulnerabilidad".

Sin embargo, no especifica cómo se va a proceder a la localización y devolución de los migrantes que se están escondiendo de las autoridades para evitar ser identificados. Únicamente, declara que "los que estén en situación ilegal, si están escondidos, serán localizados".

Respecto a las recientes declaraciones del ministro de Justicia marroquí en las que pidió entre otras cosas suspender los acuerdos de extradición con España, Marlaska se ha limitado a comentar que "las relaciones entre nuestros países en todos los ámbitos son estrechas y basadas en la lealtad".

Por otro lado, Marlaska, a preguntas de los medios, ha realizado un comentario respecto a la decisión final de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no comparecer en el Senado en la fecha en la que se la convocó, aunque ella manifestó su intención de hacerlo, lo que generó tensiones con Moncloa.

Según el titular de Interior: "Nuestro deber como parte del Ejecutivo es estar sometidos al control parlamentario. No hemos omitido esa obligación. Ya dijimos nuestra intención de comparecer ante el Congreso y se han fijado días al respecto y sin perjuicio de comparecer donde sea necesario".

Pese a estas declaraciones, los miembros del Ejecutivo han desoído las convocatorias del Senado, controlado por el PP, para que realicen comparecencias en su Cámara.

Después de la rueda de prensa, Marlaska ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez. Además, tiene previsto verse a las 18 horas con el alcalde-presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.