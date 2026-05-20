Los 9 "indicios racionales de homicidio" que ve la jueza en el caso Andic: Jonathan fue 3 veces al sendero días antes de la caída

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic no sólo ve contradicciones en el relato de su hijo. Ve también una preparación previa del escenario, una pisada difícil de explicar, una caída incompatible con un simple tropiezo, llamadas al 112 con versiones cambiantes y un teléfono móvil desaparecido en circunstancias que considera extrañas.

El auto por el que la magistrada ha acordado prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango, concluye que existen "indicios suficientes" para considerar que la muerte del empresario pudo no ser accidental y que el investigado tuvo una "participación activa y premeditada" en los hechos.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reconstruye la investigación abierta tras la caída mortal ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en una ruta de la montaña de Montserrat, en Collbató, próxima a las cuevas de Salnitre.

Jonathan Andic es escoltado por agentes de los Mossos d'Esquadra a los juzgados de Martorell, en Barcelona, tras ser detenido por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic. Reuters.

La causa fue archivada provisionalmente apenas seis días después, el 20 de diciembre, pero los Mossos d'Esquadra pidieron nuevas diligencias en enero y el juzgado acordó reabrirla el día 30 de ese mes.

Desde entonces, la investigación ha ido acumulando informes técnicos, análisis de teléfonos, cámaras de tráfico, informes forenses y declaraciones que, según la jueza, permiten sospecharquela muerte de Isak Andic no fue fruto de un accidente de montaña.

"Ante este cúmulo de indicios, podrían implicar al señor Jonathan Andic en la muerte de su padre, el señor Isak Andic", concluye la magistrada Raquel Nieto Galván, de los Tribunales de Instancia e instrucción de Martorell, plaza número 5.

9. Encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida.

8. Haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre.

6. Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese un producto de un resbalón o tropiezo

5. Las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad en el día de los hechos

4. Un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída

2. La existencia de un posible móvil económico con la creación de la Fundación

Uno de los indicios más relevantes para la magistrada es la presencia previa de Jonathan Andic en el lugar de los hechos. El investigado declaró que había realizado ese mismo recorrido unas dos semanas antes de la caída.

Sin embargo, las pruebas de localización de su vehículo, un Mercedes clase G, sitúan al hijo del fundador de Mango en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024, es decir, tres veces en la semana anterior a la muerte de su padre.

La jueza recoge que esa información quedó acreditada a través de la placa de bajas emisiones de entrada y salida de Barcelona y de los sistemas de vigilancia del tráfico en la localidad de Collbató.

Para la magistrada, esas visitas previas no son un dato aislado. El auto las encaja dentro de una posible "planificación y estudio previo del lugar de los hechos". La resolución sostiene que los indicios apuntan a un intento de crear una situación "o más discreta posible" antes, durante y después de la caída.

La excursión no se produjo, por tanto, en un escenario desconocido o improvisado, sino en un punto al que el investigado habría acudido varias veces en los días inmediatamente anteriores.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, sale del juzgado tras depositar la fianza. Andic fue interrogado después de ser detenido en el marco de la investigación sobre la muerte de su padre, fallecido al caer por un barranco cerca de Barcelona en diciembre de 2024. Reuters.

Las contradicciones

El segundo bloque de indicios está en las contradicciones de Jonathan Andic. En su primera declaración, prestada el mismo 14 de diciembre, el investigado aseguró que caminaba unos cuatro o cinco metros por delante de su padre. Dijo que Isak Andic se había detenido para hacer fotografías con el teléfono móvil, que él no lo tenía a la vista y que, mientras caminaba, escuchó un ruido de piedras cayendo.

Al girarse, según esa primera versión, vio un cuerpo rodando entre los matorrales y oyó un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre. Días después, el 31 de diciembre, Jonathan Andic ofreció una versión distinta.

Afirmó entonces que padre e hijo tenían costumbre de hablar cuando paseaban juntos, que el recorrido lo había hecho unas dos semanas antes y que su padre había usado el móvil al inicio del camino, pero que después ya no volvió a verlo utilizarlo. También aseguró que la relación con Isak era muy buena y que no existían desavenencias personales, familiares ni profesionales relevantes.

El auto considera que esas explicaciones no encajan con las pruebas. Del volcado del móvil de Isak Andic se desprende que el empresario sólo utilizó el teléfono al inicio del camino, donde hizo fotografías y un vídeo. La autopsia, además, localizó el terminal en el bolsillo delantero del pantalón, lo que aleja la hipótesis de que estuviera usando el móvil en el punto exacto de la caída.

La jueza subraya que, si padre e hijo caminaban juntos y la distancia entre ambos era de tres o cuatro metros, resulta "poco probable" que Jonathan no viera caer a su padre.

Jonathan Andic, a la llegada del entierro de su padre, en diciembre de 2024. GTRES.

La huella en la montaña

Los Mossos d'Esquadra de Montaña también analizaron el punto de inicio de la caída. Sus informes técnicos fotográficos estudiaron una marca en el terreno que inicialmente podía interpretarse como un resbalón.

Sin embargo, según recoge el auto, los agentes realizaron diez simulacros y concluyeron que para generar una pisada similar era necesario frotar la suela de las zapatillas al menos cuatro veces en los dos sentidos, hacia delante y hacia atrás, ejerciendo presión sobre el suelo.

La conclusión policial que incorpora la jueza es especialmente relevante: esa marca debía realizarse de forma deliberada y no podía producirse de manera fortuita. El informe de montaña añade otro elemento: el camino no presentaba especial dificultad ni exigía calzado específico.

No era, según los Mossos, una ruta con exposición permanente a una caída. El peligro se concentraba en el punto concreto en el que se produjeron los hechos. El auto recoge que salirse del camino en ese lugar implicaba un claro riesgo de muerte y que la caída sufrida por Isak Andic era mortal "sin ningún género de duda".

El punto exacto por el que cayó Isak Andic antes de fallecer, este miércoles. Julio César R. A.

La visibilidad también juega en contra de la versión del investigado. Según el informe citado por la magistrada, si Jonathan e Isak Andic caminaban separados por unos tres o cuatro metros, el hijo habría podido ver la caída. Para perder visibilidad o no apreciar lo ocurrido, ambos tendrían que haber estado separados por una distancia mayor, de unos ocho o nueve metros.

La jueza interpreta ese dato como otra contradicción respecto al relato ofrecido por Jonathan Andic sobre los últimos segundos antes de la precipitación.

El informe forense refuerza esa línea. Según recoge la resolución, la caída de Isak Andic fue como si se hubiera deslizado "por un tobogán", con los pies por delante. Las lesiones del resbalón estaban localizadas en el lado derecho y en sentido ascendente. No presentaba lesiones en las palmas de las manos, como avanzó este periódico en exclusiva hace tres semanas.

Para la magistrada, esos datos permitendescartar prácticamente una caída hacia delante provocada por una piedra o un tropiezo accidental.

El teléfono móvil

Otro punto que destaca el auto son las llamadas de Jonathan Andic al Servicio de Emergencias Médicas. El investigado realizó dos llamadas, una a las 12.36 y otra a las 13.13 horas. En una de ellas manifestó que su padre se había caído y que creía que había caído por un barranco en Montserrat.

Después, cuando recibió la llamada de una enfermera del SEM, modificó su versión y explicó que él iba adelantado, que había oído ruido de piedras y que, al girarse, vio a su padre gritar y caer. La jueza sostiene que esa versión difiere de la prestada posteriormente ante los Mossos, en la que afirmó haber visto un cuerpo rodando entre los matorrales y haber escuchado después un golpe y un gemido.

La magistrada también incorpora a su razonamiento el cambio de teléfono móvil del investigado. Según el auto, el 25 de marzo de 2025 Jonathan Andic cambió el terminal que utilizaba por otro modelo y borró el contenido del antiguo. La desaparición del teléfono anterior fue comunicada a su secretaria como un robo ocurrido en Quito, Ecuador, durante un viaje relámpago realizado entre el 24 y el 26 de marzo.

Los Mossos hicieron gestiones para comprobar la pérdida o sustracción del terminal, pero el resultado fue negativo. La jueza destaca además que esas fechas coinciden con las informaciones publicadas sobre la reapertura del expediente judicial, así como una información de EL ESPAÑOL que explicaba que los Mossos investigaban el relato "incongruente" del hijo de Isak Andic.

A la izquierda, Isak Andic, el fundador de Mango; a la derecha, su hijo Jonathan. E. E.

Relación de padre e hijo

Todo ese conjunto de indicios técnicos se completa con el análisis de la relación entre padre e hijo. Jonathan Andic defendió que mantenía una buena relación con Isak y que no había desavenencias entre ellos. El auto, sin embargo, sostiene que el análisis de los mensajes de WhatsApp demuestra lo contrario.

Según la magistrada, existía una mala relación cuyo motivo principal era la "obsesión" del investigado por el dinero. La resolución apunta incluso a que Jonathanhabría pedido a su padre una herencia en vida que éste se vio obligado a aceptar para poder continuar manteniendo relación con su hijo.

La jueza también vincula el posible móvil económico con la intención de Isak Andic de modificar su testamento y crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas. Según el auto, Jonathan conoció esa intención a mediados de 2024 y, a partir de ese momento, se produjo un"cambio notable" en suactitud.

El investigado habría tratado de reconciliarse con su padre y habría reconocido que su comportamiento respecto al dinero no era el correcto. Para la magistrada, Isak aceptó la excursión propuesta por su hijo como parte de ese intento de recomponer la relación. La fundación, recoge la resolución, nunca llegó a constituirse.

El auto resume los indicios en una enumeración especialmente dura: la mala relación entre padre e hijo, la existencia de un posible móvil económico, la planificación y estudio previo del lugar, las versiones que no se corresponden con la realidad, las lesiones reflejadas en la autopsia, la obsesión de Jonathan Andic por el dinero y una supuesta manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos.

La magistrada añade que el investigado habría verbalizado en sus escritos sentimientos de odio, rencor, ideas de muerte y culpabilización hacia su padre.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona. David Oller / EP.

Delito contra la vida

Con ese cuadro indiciario, la jueza concluye que los hechos presentan la naturaleza de uno de los delitos más graves: un delito contra la vida. La resolución califica provisionalmente los hechos como homicidio, castigado con penas de 10 a 15 años de prisión, y considera cumplidos los requisitos legales para acordar una medida cautelar. La prisión provisional, no obstante, queda eludible bajo el pago de una fianza de un millón de euros.

La defensa de Jonathan Andic se opuso a la medida y pidió su puesta en libertad. Alegó que el investigado no había intentado eludir la acción de la justicia desde la muerte de su padre, que había colaborado cada vez que fue citado y que tenía arraigo en España.

Aportó documentación sobre su hijo, su empadronamiento en Barcelona, su matrimonio, el pago de autónomos y el contrato de alquiler de su vivienda. La propia jueza reconoce que no consta ningún acto de fuga desde el 14 de diciembre de 2024.

Aun así, la magistrada aprecia un riesgo de fuga por la gravedad de los hechos investigados y por la elevada pena que podría imponerse en caso de condena. Por ello acuerda la prisión provisional comunicada, eludible con fianza de un millón de euros, y añade medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales ante el juzgado o el órgano de guardia más próximo si se deposita la fianza.

La resolución no condena a Jonathan Andic ni cierra la investigación. Pero sí fija por primera vez, con lenguaje judicial, el giro central del caso: lo que empezó como una caída mortal en Montserrat ha pasado a ser investigado como un presunto homicidio apoyado en indicios materiales, técnicos y familiares.

Entre ellos, uno sobresale por su valor para la jueza: Jonathan Andic no sólo conocía el sendero. Según los datos incorporados al auto, volvió a él tres vecesen los días previos a la muerte de su padre.