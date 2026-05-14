Fede, hermano de Flor, muerta en la fiesta de un magnate en Ibiza: "Ella agonizó más de una hora antes de llamar al 112"

Fede voló desde Buenos Aires hasta Ibiza porque no le cuadraba el trágico final de su hermana: Flor, fallecida con 44 años, en la sauna de una villa privada de un millonario sueco, durante una fiesta privada donde se consumieron drogas en la conocida como Isla Blanca.

“Estoy sufriendo en primera persona la injusticia de la Justicia: me siento indefenso”, se lamenta Federico con impotencia e indignación.

Las palabras de Fede se deben a que su hermana murió la noche del domingo 13 al lunes 14 de octubre de 2024 y un año y siete meses después, tras más de un viaje a España, lejos de aclarar las circunstancias que rodearon su fallecimiento, siente que cada vez tiene más sospechas de que no fue accidental el deceso de su querida María Florencia Bollini.

“Tuvo una agonía durante más de una hora”, sentencia desde el otro lado del charco y del teléfono -en conversación con EL ESPAÑOL-.

- ¿Por qué afirma eso?

- Federico Bollini: Mi hermana tenía un anillo inteligente que registró una actividad muy intensa [de pulsaciones] a las 10.20 horas del día 13 de octubre y luego baja hasta que se apaga a las 23.30 horas. Pero la llamada a Emergencias se produce a la 1.47 de la madrugada del día 14.

De hecho, Fede explica que existen audios en la investigación que asumen los juzgados de Ibiza que evidencian que las cinco personas que estaban en la fiesta de marras, pretendían crearse una supuesta coartada para evitar consecuencias legales. “Mi hermana ya estaba muerta cuando llamaron para que fuera una ambulancia”.

Flor fue bautizada por la Revista Forbes, como ‘la chamana de los empresarios de éxito’, tras fundar Nanaheals: una plataforma que usaba psicoactivos y moléculas químicas, para buscar soluciones a problemas de salud mental o mejorar procesos personales.

Su muerte en el transcurso de una fiesta donde participaron cinco personas está plagada de incógnitas que la familia quiere resolver, para conocer cómo acabó muerta en una sauna 'la chamana de los empresarios' y si hay que depurar responsabilidades legales.

Flor durante un evento de la revista Forbes. Redes sociales

El abogado valenciano Vicente Monzó, representa a los familiares de la víctima, y ha logrado que el caso sea investigado porque considera que "existen indicios más que evidentes" de la comisión de delitos de homicidio doloso o imprudente, así como contra la salud pública por favorecer el consumo de drogas tóxicas.

- ¿Qué circunstancias del deceso levantan sospechas en el seno de la familia?

- Fede: La persona que telefoneó a Emergencias dijo que mi hermana respiraba con dificultad. La operadora le pregunta: ‘¿Sentís el pulso?’ Y la persona que llama responde: ‘Sí’. Incluso le explica esto: ‘La tenemos sentada. ¿Le seguimos dando agua?’

Pero cuando la doctora del 061 llegó a la zona se le escucha afirmar lo siguiente: ‘Esto es muy muy raro, Policía ya’. La médico dijo que Flor presentaba ‘ojos de muñeca’, nada más verla.

Eso supone –presuntamente- que Flor ya estaba muerta cuando llegó la facultativa, a pesar de que la ambulancia llegó tras la llamada de las 1.47 horas al 112. Tal dato también contrasta con otro: el anillo inteligente Oura Ring que portaba Flor y que monitorizaba sus pulsaciones, dejó de tener registros dos horas y diecisiete minutos antes de pedir ayuda al 112.

“La Policía Local solo hablaba de una técnico, para referirse a la doctora, y el informe de la médico del 061 tardó en aparecer 17 meses”, según denuncia el hermano de Flor.

Una de las cosas que más indigna a Fede es que las autoridades españolas "se saltaron el Tratado de Viena" y "no informaron a la familia de la muerte de mi hermana". El citado tratado obliga a cualquier país a notificar a otro la muerte de un compatriota. "Cuando murió Flor no comunicaron nada a los consulados ni a la embajadas de Argentina ni de Italia".

El asunto no es baladí porque en la documentación recopilada por Fede, en sus viajes a Ibiza y a través del abogado de la familia, consta que una amiga de Flor, llamada Roberta, fue la persona que se ocupó de gestionar el cadáver cuando el juzgado estableció su salida del Instituto Anatómico Forense, incluso contrató su cremación, sin que los padres ni el hermano de la fallecida supieran nada.

"El auto judicial que establece la entrega del cuerpo de Flor está fechado el 18 de octubre de 2024, pero el día 17 ya estaba contratada la cremación del cuerpo de mi hermana por Roberta, una amiga que no era familiar directo y que usó su documentación personal. Además, ese auto fijaba 3 días para su impugnación, es decir, hasta el 21 de octubre, pero la cremación se produjo el día 19".

"Roberta no estaba en la fiesta y es la persona que se presenta con la documentación personal de mi hermana en el Tanatorio Pompas Fúnebres". "¿Esto cómo es posible?"

Los juzgados de Ibiza investigan la muerte de Flor.

Conforme avanza la conversación con Fede desde Argentina, se suceden las preguntas, las dudas que necesita resolver la familia para vivir el duelo por la muerte de Flor, de 44 años, con dignidad y conociendo cada detalle de lo sucedido en aquella fiesta ibicenca donde -supuestamente- se consumió tucsi, conocida como 'coca rosa': una mezcla de ketamina, MDMA...

"El juzgado no preservó muestras del cuerpo de mi hermana y como incineraron su cuerpo sin nuestro consentimiento, no podemos pedir una ampliación de la autopsia".

El contenido del informe preliminar del Instituto Anatómico Forense tampoco contenta a la familia. Fede lo resume así: "El forense disparó con pólvora y ofrece todas las opciones posibles sobre la muerte de Flor, sin decantarse por ninguna".

Ese documento expone conclusiones provisionales que dicen una cosa y lo contrario. "Etiología médico legal: muerte violenta, etiología médico legal en estudio. Causa inmediata de la muerte: shock cardiogénico. Causa inicial o fundamental del fallecimiento: muerte súbita cardíaca, en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes. La data de la muerte es a las 2.17 horas del día 14 de octubre de 2024".

Esto supone en la práctica que Flor estaba muerta a la misma hora que llega la médico del 061 a la villa privada del millonario sueco. El forense también valora la "sospecha de intoxicación por consumo de sustancias" y alude a que Forbes califica a Flor como 'la chamana de los empresarios de éxito'.

“Mujer de 44 años, sin antecedentes médicos conocidos. Uno de los conocidos de la finada, refiere que en México le diagnosticaron una patología cardíaca, sin dar más información al respecto. La finada se autodenomina como curandera y hace uso de sustancias y medicamentos psicoactivos, entre los que se encuentra el sapo bufo”.

“Debido a la fisiopatología y lesiones que presenta la finada, se sospecha de la participación en la muerte de la misma bufotenía, la toxina del sapo bufo, la cual, tal y como ofertaba en su página web, era su sustancia favorita y principal a la hora de realizar sus rituales".

Sin embargo, Fede aclara que los estudios posteriores de algunas muestras han arrojado "un resultado negativo al consumo de bufotenía" y solo han confirmado que su hermana "consumió algún estupefaciente, pero no en gran cantidad como para morir".

Una imagen de archivo de un sapo bufo. H. Krisp Wikimedia Commons

El hermano de Flor espera que el informe definitivo de la autopsia arroje respuestas para otras lesiones que presentaba el cuerpo de la empresaria: "Mi hermana tenía un hematoma en la zona abdominal, parece que también tenía un dedo roto, un desprendimiento de piel en una muñeca y quemaduras graves en el lado izquierdo del cuerpo".

Esta empresaria nacida en 1980, con pasaporte italiano, contaba con miles de seguidores en redes sociales y Fede aporta otro dato que ha destapado en la investigación que él mismo está realizando en memoria de su hermana. "Cuando murió Flor, cogieron su teléfono móvil y lo desbloquearon, a pesar de que tenía una clave, y alguien lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo respeto para su familia y nosotros aún no sabíamos nada".

Este es el contenido del mensaje que lanzó a Instagram alguna de las cinco personas que participó en la fiesta mortal de la villa privada, usando la cuenta personal de la chamana influencer: "Queridos amigos. Con gran tristeza compartimos que nuestra querida Flor Bollini falleció el domingo por la noche en Ibiza".

"Agradecemos profundamente todos los mensajes y oraciones llenos de cariño. En este momento, pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia mientras atraviesan este difícil momento".

"Si eres un amigo cercano de Flor, por favor, envíanos un mensaje directo y te proporcionaremos información sobre cómo y cuándo honrarla en el momento adecuado".

Pero lo cierto es que la incineraron directamente, dejando rota a su familia en Argentina. "Ella agonizó más de una hora antes de llamar al 112. Cuando llamaron a Emergencias ya sabían que estaba muerta, solo lo hicieron para buscarse una coartada". En aquella fiesta había 3 hombres y 2 mujeres, solo ellos saben porqué Flor acabó abrasada en una sauna.