Víctor, el policía nacional condenado tras ser absuelto por matar a un preso fugado en Cáceres: "Pienso en suicidarme"

El agente Víctor Blázquez, en el cartel de la campaña, en una imagen tomada de su llegada a los juzgados.

Víctor ronda las cien felicitaciones públicas por sus servicios realizados en la Policía Nacional durante 22 años. También atesora sendas medallas al mérito policial con distintivo blanco, por un operativo contra el narcotráfico y por salvar la vida a un chico en un accidente de tráfico.

Pero en la actualidad, este agente destinado en Cáceres, se encuentra de baja y es uno de los pacientes del equipo de intervención psicosocial de la Policía Nacional. "He intentado quitarme de en medio comiendo pastillas", confiesa Víctor Blázquez en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"He pensado muchas veces en suicidarme", insiste este agente, de 47 años, casado y con hijos. "Estoy viviendo un calvario judicial, social y policial". "Me siento hundido y desprotegido".

Tales sentimientos son fruto del proceso judicial en el que está inmerso desde el 2 de marzo de 2018, cuando participó en el operativo de búsqueda de un preso fugado: Hernando Jean Paul Sierra Quintero, alias 'El Parcero', un joven colombiano, de 24 años, y que aquel día murió de un disparo por el que Víctor ha vivido un carrusel de condenas a favor y en contra.

"En 2022, la Audiencia Provincial me condenó; en 2023, resulté absuelto con todos los pronunciamientos favorables del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y en febrero de 2026, el Tribunal Supremo me ha condenado por homicidio imprudente", tal y como resume Víctor.

Esta condena como autor del disparo mortal a Hernando le ha afectado a nivel psicológico y le ha dejado en la ruina. "Tengo 129 euros para pasar todo el mes con dos hijos menores de edad, porque me han embargado las dos cuentas bancarias y eso no se lo hacen ni al mayor chorizo de este país" Todo ello, debido a que la sentencia del Supremo establece que debe indemnizar a la familia de 'El Parcero' con 162.595 euros.

A esa cantidad suma una multa de 2.700 euros y los costes derivados de ocho años de pleitos: 34.059 euros del abogado; 5.667 euros del perito, y 741 euros del procurador: En total, debe desembolsar 205.764 euros, sin dejar de atender la letra de la hipoteca y del coche, por lo que algunos compañeros han iniciado en GoFundMe una campaña para recaudar fondos: "Ayuda urgente para un policía nacional. Justicia para Víctor".

Imagen de la campaña para recaudar fondos para el agente Víctor Blázquez.

"Preferiría haber pasado un año en prisión a este calvario", reflexiona Víctor Blázquez. "Me abrieron un expediente en la Policía Nacional y no quiero ni pensar qué pasará si ese expediente concluye imponiéndome una falta muy grave".

El Tribunal Supremo expone como hechos probados que Hernando Jean Paul, el 2 de marzo de 2018, fue trasladado desde la prisión de Cáceres hasta los juzgados, y sobre las 9.48 horas logró escapar, tras llegar en un vehículo policial al aparcamiento subterráneo del Palacio de Justicia.

De forma que se inició un fuerte operativo de búsqueda al que se sumó Víctor, por aquel entonces, miembro del Grupo de Estupefacientes que se encargó de arrestar a 'El Parcero', en el marco de una investigación que tenía en la diana a este colombiano, junto a Samuel G. M., por pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.

El fugitivo acabó por el monte, cercado por agentes de Policía Nacional y Policía Local. Ese 2 de marzo, el agente Blázquez llevaba su arma reglamentaria y una pistola de apoyo que fue la que se disparó según el Supremo. En la sentencia condenatoria por homicidio imprudente recogida por Europa Press, el Alto Tribunal le reprocha al agente que "no existió ningún riesgo real, objetivo, inminente" para su vida.

Hernando estaba rodeado por "unos 48 agentes" de distintas unidades, "identificado, localizado, solo y desarmado", cuando recibió un balazo que atravesó su espalda y le salió por el pecho.

De forma que el Tribunal Supremo concluye que este miembro del Grupo de Estupefacientes "debería haber enfundado su arma" o "mantener" una distancia de 6 o 7 metros". "En cambio, a pesar de la enorme peligrosidad que supone portar una pistola municionada, sin seguro y con el dedo en el gatillo, no adoptó ninguna medida de precaución".

- ¿Usted qué opina de esta sentencia que revoca su absolución?

- Víctor Blázquez: Tengo dudas de que fuese una bala mía la que traspasara al preso. Allí disparó todo el mundo. La bala que recibió el fugitivo tuvo orificio de entrada y salida, pero nunca fue localizado el proyectil, a pesar de que se empleó un detector de metales y medios de Policía Nacional y Guardia Civil. Incluso personal llegado de Madrid.

Todos los agentes llevaban una pistola de 9 milímetros, corta o larga. En la investigación participó la Guardia Civil, para que nadie sospechara de la imparcialidad por ser yo un policía nacional. En su informe de balística, la Guardia Civil dice que el orificio de entrada y salida de la bala era de una 9 milímetros, y no se puede acreditar el arma de fuego causante del disparo. No voy a conformarme con asumir algo que no se ha probado.

Uno de los carteles para ayudar a recaudar fondos para este policía nacional recoge la imagen del fugitivo fallecido.

- ¿Por qué arrestó el Grupo de Estupefacientes a Hernando Jean Paul Sierra?

- Víctor Blázquez: La sociedad debería saber que este señor atracó una joyería en Ávila y lo metieron en prisión en Huelva. No era un angelito. Tenía antecedentes por robo con fuerza y con violencia, extorsión y amenazas. Cuando lo soltaron, se vino a Cáceres, y estuvo investigado porque estuvo con una chica brasileña casada, cuyo marido apareció dentro de un pozo.

A esta persona se la venía investigando, con escuchas telefónicas, por pertenecer a una banda que traficaba con cocaína, marihuana y hachís. Durante las escuchas, también trascendió que podrían dedicarse a hacer vuelcos de droga haciéndose pasar por guardias civiles.

- ¿Cuál era el supuesto rol que jugaba Hernando en la banda?

- Hernando se dedicaba a ajustar cuentas cuando alguien debía algo. Era como un sicario. A uno de los miembros de la banda le dieron una paliza. En la organización también estaba Samuel que solía referirse a Hernando como 'El Parcero' o 'El Parce'.

El arresto de 'El Parcero' se precipitó porque durante los seguimientos, un día, la Policía Local le pilló robando en una joyería de Cáceres. Eso nos obligó a tirar de la manta antes de tiempo.

Junto a Hernando también cayó Samuel y en el registro de la casa de este joven colombiano encontraron material de interés: "En su domicilio de Don Benito, tenía una pistola modificada con dos cargadores, en vez de 13 balas, podía disparar 23. También le intervenimos un uniforme de la Guardia Civil para los vuelcos de droga".

De forma que el juzgado decretó el ingreso en prisión tanto del español Samuel como del colombiano Hernando. Pero la mala conducta de ambos en el penal de Cáceres, llevó a decretar el traslado de ambos a otra prisión con mayor seguridad y se decidió separarlos en penales distintos.

'El Parchero' se fugó de los juzgados de Cáceres.

A Samuel lo iban a enviar a Huelva y a Hernando a Zaragoza. Sin embargo, los planes de Instituciones Penitenciarias no se cumplieron porque 'El Parcero' se escapó el 2 de marzo durante una conducción a los juzgados.

- ¿Cómo logró escaparse Hernando?

- Víctor Blázquez: Lo tenía todo planeado. El día de antes estuvo en la enfermería de la prisión porque dijo que le dolía la pierna. El 2 de marzo fue con muletas a los juzgados para no ir esposado y cuando llegó al aparcamiento, le tiró las muletas a los agentes para zafarse y huir. Salió corriendo hacia una zona montañosa con zarzales, árboles y chalés.

De hecho, 'El Parcero' se escondió en Villa Isabel, pero el amplio dispositivo de búsqueda descubrió su escondite y el sospechoso volvió a dar esquinado a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local que le pisaban los talones. "Cuando salió del chalé que estaba vacío, se dirigió corriendo hacia el casco urbano de Cáceres".

- ¿Qué es lo que ocurrió?

- Le dimos el alto a gritos, pero hizo caso omiso. ¿Cómo se detiene a alguien que actúa como un sicario, que no quiere detenerse y que es peligroso? Yo llevaba mi pistola reglamentaria y otra de dotación personal, como otros miembros del Grupo de Estupefacientes. Intenté realizar disparos disuasorios con mi arma reglamentaria, pero Hernando cogió varias piedras, me las tiró y perdí esa pistola.

Saqué mi arma personal y le seguí persiguiendo. Entonces, escuché disparos disuasorios. Continué tras Hernando y cuando le alcancé nos peleamos. Hernando me pisó las tripas y cuando logré reducirlo, vi que tenía un disparo en la espalda. Se lo llevaron en ambulancia y murió horas después en el hospital.

- ¿Por qué le atribuyen a usted ese disparo?

- Al subir un pequeño terraplén, me resbalé y se escapó un proyectil. Pero la bala nunca se encontró. Tengo dudas de que fuese mi bala la que traspasó al fugitivo.

Algunos miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se han sumado a la difusión de esta iniciativa solidaria [ES53 0049 5057 8826 1642 1731] para recaudar fondos para ayudar a su compañero a pagar los 205.764 euros. En la campaña se remarca que aquel 2 de marzo de 2018, el agente Blázquez participó en el operativo de búsqueda de Hernando: "Sin estar obligado por su unidad, decidió sumarse a un dispositivo urgente tras la fuga de un preso extremadamente peligroso en Cáceres. No era su turno directo. Pero acudió. Porque cuando alguien huye siendo violento, no hay horarios. Hay responsabilidad".

Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres.

Víctor no era un policía que sirviera para estar en un despacho, era un investigador que necesita estar pegado a la calle, pero ocho años después de aquella búsqueda de un fugitivo, admite que no se reconoce cuando se mira al espejo: "Siento pánico al ponerme el uniforme". Cada mañana recuerda aquel 2 de marzo que le dejó secuelas psicológicas y físicas porque le operaron dos veces, por las lesiones que Hernando le causó a patadas en el estómago.

- ¿Por qué se hizo agente de la Policía Nacional?

- Víctor Blázquez: De niño veía un coche patrulla y me gustaba. Durante 22 años he estado en Seguridad Ciudadana y en el Grupo de Estupefacientes. Ahora me arrepiento. Yo no estaba obligado a participar en la búsqueda de Hernando, pero conociendo el perfil de la persona que se había fugado me uní al dispositivo como el resto de compañeros del Grupo de Estupefacientes.

Estoy en el registro central de penados por homicidio imprudente y es muy injusto. El informe forense que se vio en el juicio, recoge que ese preso fugado podría haber recorrido cientos de metros con un disparo por la adrenalina del momento. Allí disparó todo Dios. Hernando podría haber recibido un tiro antes de que yo subiera detrás suya por el terraplén.

- ¿Cuántos agentes dispararon de los 48 movilizados?

- En el juicio solo declararon que dispararon un policía nacional, un policía local y yo. Cuando me demuestren que esa bala era de mi pistola particular, diré que era mía, pero no se ha demostrado.

El magistrado Joaquín González Casso, presidente de la Audiencia Provincial, la primera vez que fue condenado este agente, emitió un voto particular donde mostraba su disconformidad con la pena impuesta y pedía su absolución al considerar que hizo un uso legítimo del arma y que la muerte fue por un disparo accidental. El Tribunal Superior de Justicia acordó la absolución del agente Blázquez y cuando parecía que iba a retomar su vida, en febrero de este año, el Supremo lo volvió a condenar.

Víctor está de baja, recibiendo atención psicológica, con la obligación de pagar un pastizal que no tiene tras ver embargadas sus cuentas embargadas, pero sigue teniendo la misma convicción:". "Yo sigo pensando que solo hice mi trabajo".