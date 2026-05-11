Los padres de la 'casa de los horrores', condenados por violencia psíquica pero absueltos de detención ilegal

Christian, a la derecha, y dos de sus hijos y el baño de 'la casa de los horrores' de Oviedo, a la izquierda.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron encerrados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado a EFE.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

En el banquillo se sentaron Christian Steffen, de 54 años, y Melissa Ann Steffen, de 49, acusados de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

Dos de los tres menores rescatados por la Policía Local de Oviedo tras estar aislados durante cuatro años. E. E.

Ambos poseían la doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar a cada uno de ellos con 30.000 euros.

Además, según fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias informan a Europa Press, tendrán prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, lugar de estudio o lugar que frecuenten.

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.

Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.

Los tres menores que pasaron casi cuatro años encerrados en un chalé de Oviedo, sin escolarizar, sin contacto con el exterior —y bajo las estrictas normas de unos padres obsesionados con la pandemia del Covid-19— quedarán bajo custodia de sus abuelos maternos.

Según informaron a EL ESPAÑOL fuentes del caso, los padres de Melissa, la madre de los menores, iniciaron el pasado verano los trámites para llevárselos a Estados Unidos, su país de residencia.