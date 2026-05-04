Los 'migra-influencers' que dicen que España es "el país más fácil para emigrar": provocan un efecto llamada y cobran 2.500 €

"Haz realidad tu sueño de vivir en España". "Te guiamos paso a paso". Son algunos anuncios llenos de promesas que se repiten en decenas de páginas web y perfiles de redes sociales.

Dirigidos a latinoamericanos que quieren empezar una nueva vida en Europa, Internet está lleno de plataformas de migra-influencers que venden la experiencia de emigrar a España como una oportunidad de "cumplir tu sueño".

En esos anuncios y vídeos de redes sociales se muestran las oportunidades de vivienda o trabajo y las dificultades que se pueden encontrar los emigrantes en el proceso de llegar a la península.

Efecto llamada

Los autores de estos vídeos con cientos de miles de visitas son ya conocidos como migra-influencers. Son personas que algún día emigraron a España y comenzaron a contar su experiencia en redes sociales con el propósito de animar a otros a seguir su ejemplo. Lo que, por tanto, genera un efecto llamada.

En vídeos de un minuto y en cursos online, venden o prometen atajos hacia una vida mejor, presentando España como el país donde siempre hay una puerta abierta… jugando con las esperanzas de la gente.

En estos vídeos cuentan su experiencia, la vía por la que llegaron, normalmente de forma legal –aunque también se ven trampas migratorias y formas de aprovecharse de vacíos legales–.

Vídeos en Tiktok en los que se llama a migrar a España. Captura de pantalla

Algunas formas para pasar ese filtro son habituales como contraer matrimonio con alguien nativo y tener el permiso de residencia al instante o venir en calidad de estudiante como enseñan en Migraeasy.

Además, hay varias trampas que utilizan la excusa del turista, con una visa de turista que te permite estar hasta 90 días. Si pasas este límite, la situación cambiará a ser considerada como "situación irregular".

Aunque estos vídeos muchas veces van más allá de dar simples consejos, también se dedican a responder preguntas frecuentes como cuál es el salario mínimo, oportunidades de trabajo, o incluso comparten iniciativas para repoblar la España vaciada, pueblos que ofrecen trabajos o alquileres muy bajos como iniciativas.

Un ejemplo de estos vídeos los genera el influencer Camallerys, con casi 300.000 seguidores en TikTok. En ellos, gran parte de su contenido se basa en su experiencia de vivir en España comparando con Cuba.

@camallerys #Asturias #Ponga ♬ Flamenco-style BGM(918395) - beyan #CamallerysXEspaña🇪🇸 | Capítulo 13 Tres pueblos de España que pagan hasta 3.000 euros para vivir allí España anunció que tres pueblos de su territorio comenzaron a ofrecer ayudas económicas de hasta 3.000 euros para quien decida mudarse allá, según publicó el diario nacional La Vanguardia. Las principales propuestas que ofrecen un reconocimiento económico por mudarse a su territorio son los ayuntamientos de tres pueblos ubicados en España, para darle un segundo aire a sus comunidades. Se trata de Ponga (Asturias), Rubiá (Orense, Galicia) y Griegos (Teruel, Aragón). La razón que motivó a estos municipios a pagar a quienes se muden a su territorio es la creciente despoblación de algunas zonas rurales de España. Con casi 47 millones y medio de habitantes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que el 17,2% de la población vive en territorios despoblados y el objetivo es evitar el éxodo rural. ¿Cuáles son los requisitos? Admiten extranjeros y para ello deberás tener un permiso de residencia y de trabajo actualizado, en el caso de que no poseas nacionalidad de españa o que no seas ciudadano europeo. Además de esto tiene lugar de comidas, sendas de senderismo y piscina climatizada. El Ayuntamiento de Sardón de los Frailes ofrece sencillez para que encuentres trabajo y alquileres entre los 100 y 150 euros, transporte público gratuito hacia ciertas poblaciones, aparte de un bono de 30 euros para gastar en la tienda del pueblo. En Ponga hay farmacias, consultorio médico y hasta servicios de taxi. El problema es que bastante gente llegan atraídas por el atractivo económico y no con el verdadero objetivo de quedarse, por lo que se han añadido requerimientos auxiliares como contratos de permanencia obligatoria en la zona. La actividad primordial es la ganadería y la siembra, así como la fabricación de textiles. #España

También publicita las ofertas de pueblos rurales para darle un segundo aire a sus comunidades.

Se trata de Ponga (Asturias), Rubiá (Orense, Galicia) y Griegos (Teruel, Aragón), pueblos que lanzaron la iniciativa de ofrecer beneficios a personas por venir a repoblar.

Algunos de estos beneficios son ayudas directas de unos 100 euros o bonos para utilizar en el comercio local. Aunque, el requisito fundamental es tener un contrato de permanencia en la zona.

Hay otros que directamente venden España como "el país más fácil para emigrar y conseguir pasaporte europeo".

Pao y Walo en España muestran cómo se regularizaron "en cuatro meses sin gastar una fortuna" y cómo consiguieron trabajo a la semana de llegar.

Además de enseñar los requisitos y el proceso de la regularización masiva, hacen un llamamiento a "ponerse las pilas los que están por venir" alertando de que "las leyes migratorias se están poniendo más duras".

Como ellos son muchos los perfiles en redes sociales que muestran los secretos y beneficios de vivir en España y que animan a venir.

"Migra-hombres" de negocios

Es habitual que estos migra-influencers compartan enlaces a blogs para ganar dinero fácil y rápido, y aunque muchos ayuden a otros de forma altruista o sólo inciten a venir, otros intentan sacar provecho de esto.

Incluso han acabado haciendo negocio de vender el "sueño español" mediante la comercialización de cursos online, asesorías o guías para "emigrar con éxito".

Aprender a migrar en la página de Hildemaro Solís oscila desde los 97 euros –una sesión de asesoría básica– hasta "mentorías exclusivas" de cuatro semanas de duración que cuestan 2.500 euros.

Web de trámites de migración. Captura de pantalla

Estos cursos suelen ser clases online sobre cómo preparar tu viaje desde cero y cómo realizar trámites en poco tiempo "con la calidez de tu amigo en el exterior y tu amigo de viaje".

La sesión más barata es una charla de una hora en la que el potencial emigrante tiene "una conversación entre amigos, sin filtros y sin rodeos para explorar tu proyecto migratorio, revisar tus opciones reales y decidir juntos qué hacer y cómo hacerlo".

Con ese soplo de esperanza no extraña que exista la otra opción más cara de cuatro semanas. Esta ya está más dirigida a formar tu vida y futuro profesional dentro de España.

Cada semana está enfocada a un proceso del llegar y montar un negocio, de la mano de una abogada, una asesora fiscal, un especialista que analizará el plan de negocio y el mismo Hildemaro para revisar todo y impulsar el proyecto.

En estas sesiones se hace de todo: "Revisamos tu situación migratoria, el plan de negocio con un especialista que te enseña a acceder a subvenciones, te conecto con personas útiles para el negocio y publicito tu proyecto".

Pero Hildemaro no es el único que ofrece estos cursos, existen otras páginas en Internet que directamente hacen la gestión completa desde el primer sueño de venir a España hasta que tengas las llaves de tu casa en mano. Todo, sin garantías de que se vaya a hacer realidad todo lo que prometen.

Gestión completa

Así, otras páginas como MigraSpain o Planear España ofrecen acompañamiento completo para instalarse en el país –en especial en la España vaciada–, realizar trámites legales, asesoramiento jurídico, guías descargables e, incluso, buscar vivienda.

Es el caso de MigraSpain, que entre todos estos servicios también muestra la oportunidad de vivir de alquiler en pueblos de la Costa del Sol, desde tan sólo 350 euros al mes, prometiendo llave en mano.

El proceso que venden aquí está basado en dos etapas que comienzan con un primer pago de 65 euros a una cuenta bancaria española para concertar una cita.

Web de MigraSpain con parte de los servicios que ofrecen. Captura de pantalla

Una vez conseguida dicha cita, comienza con una reunión previa para "evaluar tu caso, hablar de expectativas, intenciones, presupuesto…" para acabar proporcionando al potencial emigrante un "e-book personalizado con un resumen de lo conversado y material adicional".

Pero esto todavía no asegura nada para que el interesado haga planes de viaje, ni siquiera de la continuación de este proceso pagado. A partir de esa primera fase se limitan a analizar "en profundidad el perfil" antes de comunicarle si pueden "acompañarle en el proceso".

Es decir, en este momento todavía no aseguran que tramiten en el caso, lo cual provocaría una pérdida de dinero. Podría ser una estafa.

Si por el contrario el emigrante tiene suerte y pasa a la segunda fase, las plataformas aseguran la "gestión completa". Eso sí, el "servicio pago aparte".

Esta gestión completa incluye búsqueda de propiedades, negociación, firma del contrato y "todas las gestiones necesarias para que al llegar, tu hogar ya te estará esperando".

Sin embargo, todas estas promesas de un futuro mejor chocan con un mercado laboral saturado, con procesos administrativos que pueden alargarse durante meses e incluso años, y con un coste de vida que en muchas ciudades hace inviable empezar de cero sin recursos.

Lo que en redes se presenta como un camino claro y accesible, en la práctica se convierte en una carrera de obstáculos donde no todos llegan a meta.

Porque detrás de cada clic, de cada curso y de cada vídeo viral, hay algo más que contenido, hay decisiones que cambian vidas y emigrantes que pueden ser engañados por los migra-influencers con falsas expectativas.