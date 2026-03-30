Pizzaballa, el papable italiano que se ofreció como rehén a cambio de los niños secuestrados por Hamás el 7-O

"Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén".

El suceso al que hace alusión el Patriarcado Latino es a la detención, por parte de la Policía israelí, de su líder, Pierbattista Pizzaballa.

Y lo cierto es que el purpurado italiano guarda cierto vínculo con España, ya que visitó la Sagrada Familia de Barcelona hace tres años: "España siempre ha estado presente en la Tierra Santa".

Intercambio como rehén

Si la trayectoria de este candidato al papado ya destacaba por su inmersión en las esferas más complejas de la Iglesia, su ofrecimiento como rehén es el testimonio definitivo de una vida tan extraordinaria como trepidante.

El cardenal no se quedó lejos de ser el huésped de la Santa Sede en la carrera por la sucesión de Francisco I, que finalmente consiguió León XIV.

Pero cuando el 7 de octubre de 2023 estalló el conflicto entre Israel y Palestina, el prelado dio un paso al frente y se ofreció como rehén a cambio de los niños secuestrados en Gaza.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa. Reuters

Pizzaballa apuntó que "si esos niños pueden liberarse y volver a casa, no habría ningún problema". "Por mi parte, la voluntad está ahí", agregó.

El alto cargo de la Iglesia sostuvo que "para encontrar una salida a la situación actual, es necesario que los rehenes regresen".

Siguiendo en esta línea, Pizzaballa consideró que su ofrecimiento como rehén es un gesto "necesario que podría llevar a reconsiderar el desarrollo de los acontecimientos hacia más violencia. De lo contrario, es muy difícil detener este desarrollo".

Misa en la Sagrada Familia

El templo sagrado de Antonio Gaudí fue testigo mudo de las palabras de Pizzaballa.

El patriarca latino en Jerusalén presidió una misa en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, con motivo de la octava edición de Sent la Creu, una iniciativa por la paz de los jóvenes de la Archidiócesis de la Ciudad Condal.

El encuentro eclesiástico tuvo lugar hace menos de dos años, en diciembre de 2024.

"No estamos preparados para soluciones temporales. Y al final de esta situación tan terrible, queremos soluciones permanentes, que aborden los problemas de pura cepa, tanto en lo político como en lo religioso", dijo en la Sagrada Familia sobre el conflicto palestino-israelí.

Conexión con Tierra Santa

Durante una entrevista del cardenal a El Debate, Pizzaballa consideró que España podría servir como puente entre Tierra Santa y el mundo hispanohablante.

"El vínculo entre España, los Santos Lugares y Tierra Santa es muy importante y fue muy importante", dijo el purpurado. "Hoy, si puedo decirlo, esperaría más de España desde el punto de vista católico", añadió.

Pizzaballa opinó que España "podría tener este papel de enlace entre el mundo hispano" con Tierra Santa debido al idioma, una de las lenguas más habladas en el mundo.

El cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa Reuters

Carrera por ser Papa

Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle y Matteo Zuppi eran los tres nombres más sonados para suceder a Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco I, a liderar la Santa Sede.

Por su parte, Pizzaballa no se encontraba en el podio de los candidatos, pero ahí estaba. Peleando. Pero Louis Marius Prevoust le quitó el puesto de jefe del Vaticano.

El ex Sumo Pontífice le hizo cardenal en 2023. Antes de la muerte de Francisco era un desconocido. Su falta de experiencia en los asuntos vaticanos lo convirtieron en un extraño incluso a ojos de sus compañeros.

Nacido en Cologno al Serio (Italia), en 1965, el prelado es Patriarca Latino de Jerusalén, una Iglesia católica particular cuyo territorio incluye Chipre, Jordania, Palestina e Israel.

Consolidado como uno de los pesos pesados de Tierra Santa, se le considera un progresista afín a Francisco, aunque en cuestiones litúrgicas haya mostrado posturas conservadoras.

Sin embargo, se desconoce su postura sobre los denominados temas tabú entre el clero más tradicionalista, como son los asuntos LGTBI+, la ordenación de mujeres o la obligatoriedad del celibato.

En su momento, cuando se postulaba a Papa y contó este periódico, las casas de apuestas lo sitúan entre el cuarto y el quinto lugar de la lista, con cuotas que oscilaban entre los 6 y los 7 puntos con una media de 6,20.

Detención sin precedentes

Lo más reciente que se conoce del cardenal italiano es su detención por parte de la Policía de Israel.

Fue apresado junto al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando iban de camino al Santo Sepulcro "de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial".

Pizzaballa durante una visita a Gaza.

El Patriarcado calificó la decisión como una medida "manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada", además de "viciada por consideraciones indebidas" que se desvía de los principios de libertad de culto.

Este hecho sienta un precedente que no se había dado desde hace siglos, desde la Edad Media.

Ni siquiera en la pandemia en el año 2020 se dejó de realizar esta misa.

En ese momento, se cerró al público, pero se mantuvieron celebraciones de forma limitada y a puerta cerrada. Es decir, llegó a celebrarse una misa sencilla en el interior del templo.

Símbolo sagrado

Para el Cristianismo, la basílica del Santo Sepulcro se consolida como el lugar más sagrado en el mundo. Se halla en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Ahí, tal y recoge la tradición, alberga dos puntos clave: el primero, el lugar donde Jesús fue crucificado; el segundo, la tumba vacía donde fue sepultado y resucitó.

Es una ubicación de enorme importancia para el cristianismo, y más aún cuando se oficia la misa del Domingo de Ramos, la fecha en el calendario que marca el inicio de la Semana Santa.

"Es una ofensa"

Por su parte, el Gobierno de Italia considera que "es una ofensa" que Israel haya impedido celebrar la misa en el Santo Sepulcro.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado que va a convocar este lunes al embajador de Israel después de impedirle la entrada a Pizzaballa.

En su red social X ha asegurado que "es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro".

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

Por su parte, el Ejecutivo de Meloni ha añadido que "impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, además en una solemnidad fundamental para la fe como es el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa".