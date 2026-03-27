'El Coletas' pide salir de prisión argumentando "dudas" en la "veracidad" del secuestro de su novia Salma durante 2 años

Salma permaneció secuestrada durante 680 días en los que sufrió palizas y violaciones, supuestamente, a manos de su novio: Alberto S. M., de 54 años, alias ‘El Coletas’ y con antecedentes por maltrato. Pero a 'El Coletas' se le están haciendo muy largos los 42 días que lleva en prisión y ha pedido su puesta en libertad condicional.

EL ESPAÑOL ha accedido al escrito de Mario Baños, abogado de Alberto ‘El Coletas’, donde pide al Juzgado de Violencia sobre la Mujer el “levantamiento de la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza, acordada por auto de 13 de febrero de 2026, interesando la inmediata puesta en libertad provisional de mi mandante”.

La petición es llamativa porque no propone pagar una fianza ni ponerle una pulsera telemática a su cliente. Todo ello, a pesar de que 'El Coletas' suma otra frente judicial, desde febrero, ya que un juzgado de Murcia también le investiga por tráfico de drogas con daño agravado para la salud, debido a que la Policía Nacional halló sustancias en el registro del chalé donde presuntamente secuestró a Salma durante 2 años.

El letrado Mario Baños justifica su petición -por cero euros- argumentando a la magistrada que se ha producido una “modificación sustancial del panorama indiciario que sirvió de fundamento para la adopción de la medida de prisión”.

El abogado subraya que existen vídeos de Salma (Marruecos, 1987) en celebraciones familiares que prueban que no estuvo secuestrada y que no es veraz el contenido de su denuncia donde afirma que sufría palizas cada 15 días; que era atada en el cuarto de baño; que era violaba analmente tras ponerle cinta americana en pies y manos...

Alberto 'El Coletas' besa a Salma, en una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025.

“Esta defensa ha promovido y aportado medios de prueba de diversa naturaleza, testificales, documentales, material fotográfico y grabaciones audiovisuales, cuyo contenido contradice de forma directa y relevante la versión ofrecida por la denunciante, doña Salma, poniendo de manifiesto inconsistencias, contradicciones y falta de corroboración objetiva de su relato”.

Esta truculenta historia se desarrolla en la casa de huerta que Alberto tiene en el Carril de los Palomas en San José de la Vega. Allí solía acudir su hija, detenida por la Policía Nacional como colaboradora en el secuestro, así como José, alias 'Pepito', también investigado como presunto compinche, con problemas con las drogas y que ejercía de jardinero en la chalé de 'El Coletas' y de chico de los recados.

También acudía al Carril de los Palomas: Maricruz, amiga de Alberto, la limpiadora de su casa en la huerta del Segura, y a la que los investigadores señalan como tercera encubridora del secuestro porque iba con regularidad a asear la vivienda, sin denunciar el cautiverio de esta marroquí. Los tres han declarado afirmando que Alberto no secuestró a su novia, de 38 años, ni le dio palizas ni la violó.

Tal situación lleva a Mario Baños, abogado de 'El Coletas', a insistir en que “esta pluralidad de elementos probatorios no constituye una mera versión alternativa, sino que genera dudas cualificadas sobre la verosimilitud de los hechos imputados, debilitando de manera significativa los indicios racionales de criminalidad inicialmente apreciados”.

El letrado recuerda que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga de su cliente por el "arraigo" que tiene en Murcia, por sus dos hijos y su domicilio. Además, no tiene empleo ni ingresos fijos mensuales por lo que "carece de recursos suficientes que le permitan plantearse siquiera una eventual huida". De forma que Baños insiste en pedir la libertad del presunto secuestrador de un caso que movilizó a colectivos feministas.

“Es de significar que desde una perspectiva estrictamente jurídica, no puede obviarse que, conforme al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, corresponde a la acusación la carga de acreditar los hechos constitutivos de delito, y no al investigado demostrar su inocencia. Por ende, la prisión provisional no puede sostenerse sobre una inversión implícita de la carga probatoria”.

Una vista aérea de la casa de Alberto donde supuestamente secuestró a su novia, Salma. Google Maps

Durante la instrucción también ha declarado Lupe. Ella fue la primera esposa de 'El Coletas', con la que tuvo dos hijos, y esta mujer ha testificado a favor de su 'ex', a pesar de que ella estuvo incluida en el Sistema VioGén por sufrir agresiones de Alberto en la misma casa del Carril de los Palomas donde Salma estuvo secuestrada.

De hecho, la foto de esta mujer marroquí fue difundida por SOS Desaparecidos el 1 de abril de 2024 y la denuncia por desaparición que presentó su familia se mantuvo activa durante dos años, hasta el martes 10 de febrero de 2026, cuando Salma logró escapar de aquella casa de huerta, con patio y piscina, convertida en su celda de oro.

Por aquellas fechas, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, compareció ante los medios de comunicación para poner el acento en este terrible caso de violencia machista que provocó concentraciones de apoyo a Salma, pero el abogado de 'El Coletas' sostiene que el caso ya no genera alarma social, como otro de los argumentos para pedir la libertad de Alberto cuando no ha cumplido ni dos meses entre rejas.

"En cuanto a la invocada alarma social, la misma no puede operar como fundamento autónomo de la prisión provisional, sino que debe apoyarse en circunstancias objetivas, concretas y actuales, lo que no concurre en el presente supuesto. Más aún, la pérdida de consistencia del relato incriminatorio elimina cualquier base real de alarma social, que no puede sustentarse en una versión fáctica que ha sido ya significativamente desvirtuada".

El abogado defensor recurre como último argumento a la inexistencia de riesgo de reiteración delictiva, "sobre unos hechos cuya propia realidad se encuentra en entredicho", para que la magistrada acceda a su petición. De momento, Ángel Gil, letrado encargado de la acusación particular que ejerce Salma, aún no ha contestado a este escrito, pero avanza a este diario cuál será su postura: "Nos vamos a oponer".

Ángel Gil, abogado encargado de representar a Salma en el caso de su secuestro a manos de su novio. Cedida

- ¿Qué argumentará para oponerse a la puesta en libertad de 'El Coletas'?

- Ángel Gil: En primer lugar, no estamos en el momento procesal oportuno porque mi clienta ni siquiera ha sido evaluada todavía por los forenses, para determinar sus secuelas físicas y psicológicas. En segundo lugar, se pide una puesta en libertad en base a los únicos testimonios que se han escuchado hasta ahora: el círculo familiar y social más íntimo del principal investigado.

Evidentemente, algunos están investigados en esta causa y todos han declarado que nunca vieron que Alberto pegara a Salma, pero todavía falta por escuchar a la familia de mi clienta y no se puede decidir sobre su libertad sin escuchar esas testificales y sin tener la valoración forense.

Además, el letrado recuerda que esta treintañera sigue protegida con el nivel más alto del Sistema VioGén. "Salma continúa en un piso para víctimas de violencia de género, cuya ubicación desconoce hasta su letrado, para garantizar su seguridad, y están pidiendo la libertad de su secuestrador sin colocarle una pulsera telemática, cuando sabemos que este hombre incluso podría fugarse".

- ¿Por qué cree que hay riesgo de fuga?

- Esta persona se enfrenta a una condena larga de cárcel. ¿Cómo es posible que tuviera como residencia una casa en la huerta, con piscina, con terreno, y sin trabajar y sin percibir el ingreso mínimo vital? ¿Se dedicaba a cultivar dinero? Esta persona tiene capacidad económica y se puede fugar.

Ángel Gil está ultimando su escrito de oposición a la puesta en libertad condicional de Alberto 'El Coletas'. De momento, lo que ha hecho es dirigirse al Juzgado de Violencia de la Mujer para alertar de que le han notificado el escrito de marras a la abogada de oficio que tuvo Salma al inicio de la causa y que ya no es su representante legal.

"No entiendo cómo han cometido este error, pero hemos pedido a la magistrada que amplíe el plazo de 48 horas para contestar porque no han notificado nada al abogado de la víctima que soy yo".