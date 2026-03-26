El pianista James Rhodes se ofrece a "ayudar" a Noelia Castillo antes de su eutanasia: "Te pido que seas valiente"

Faltan unas horas para que a Noelia Castillo, de 25 años, le apliquen la eutanasia. Además de su padre, que ha intentado detenerla por la vía jurídica, el pianista James Rhodes ofreció su ayuda con la finalidad de posponer su decisión.

"Sé que es a última hora. Pero, ¿hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecer directamente a Noelia y su familia para ayudarla a posponer su decisión?", dijo el artista en sus redes sociales.

Adicionalmente, expresó que está dispuesto a ofrecer "todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita, sin importar el coste".

Incluso se dirigió a la joven. "Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y sus abogados tienen mis datos). Esto no tiene nada que ver con religión ni política, ni con tu familia ni tus finanzas".

También añadió que no puede catalogar su decisión como incorrecta, pero que sí puede proporcionarle unas herramientas para que le ayuden a tomar una decisión "tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad y no desde un dolor físico y emocional tan extremo".

El caso de Noelia ha trascendido debido a que, tras dos años para que fuera aprobada su eutanasia, finalmente este jueves 26 de marzo cumpliría su deseo.

Ella ha luchado en todos los juzgados: desde los de primera instancia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Una de las principales esperanzas de la familia es porque Noelia firmó ante notario que aplazaba su decisión hace unos meses. Sin embargo, después volvió a reafirmar su voluntad de morir.

Es por ello que Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, el bufete que ha estado tras la lucha encabezada por el padre de Noelia, le dijo a EL ESPAÑOL que la reclamación se ha centrado en que "no es eutanasia, es un caso de suicidio asistido, que estaría fuera de la ley".

Mencionó también que Noelia tiene una discapacidad del 70%, ligada a una enfermedad mental. "Su capacidad volitiva, su voluntad, está viciada por su trastorno, que conlleva ideas suicidas".

Historial

El caso de Noelia empezó cuando sus padres perdieron su custodia después de separarse, por lo que estuvo viviendo en un centro de menores siendo una niña.

Allí sufrió una agresión sexual entre varias personas. Tras este suceso, ella empezó a tener ideas suicidas y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde el quinto piso de un edificio. Sobrevivió, pero tuvo una lesión medular.

Posterior a ello, el 10 de abril de 2024, Noelia realizó la solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña la aplicación de la ley de eutanasia.

El pleno emitió un informe favorable dado que Noelia tenía una situación clínica "no recuperable" que le producía una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico.

Un fragmento de Noelia Castillo, en su entrevista en 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3. YAS Antena 3

La eutanasia fue programada para el 2 de agosto de 2024, pero un día antes, el juzgado de Barcelona acordó una suspensión cautelar a petición del padre de Noelia.

Desde ese entonces se ha librado una batalla. La familia de Noelia aún espera que, como ocurrió en la anterior ocasión, ella pueda posponer su decisión. Y, en este caso, tomar la ayuda que le ofreció el artista Rhodes.

Recursos de ayuda en salud mental. Si usted o alguien de su entorno está en una situación de riesgo, no dude en buscar ayuda. La prevención es posible.

Línea de Atención a la Conducta Suicida: Llama al 024 (servicio gratuito, anónimo y confidencial, disponible 24 horas).

Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.

Emergencias: Llama al 112.

Para más información, puede consultar a organizaciones como la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.