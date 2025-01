Rosa Bishop, la atleta de origen guineano que ya es la alcaldesa más joven de Murcia: "No he sufrido racismo en la cara"

Rosa Sánchez Bishop ha logrado con solo 26 años algo que otros tardan mucho tiempo en conseguir: convertirse en alcaldesa de su municipio, Alhama de Murcia. Aunque esta etapa política dentro del PSOE no es una novedad para ella, porque ya fue concejal entre 2019 y 2023. Por tanto, esta graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ha corrido mucho, en sentido metafórico y literal. Y es que Bishop llegó a ser campeona de España en categorías base de carreras de orientación.

Su llegada a la alcaldía se produjo el pasado miércoles, tras ganar una moción de censura contra la que había sido primera edil desde 2023, María Cánovas, del PP. Con ello, Bishop se ha convertido con 26 años en la alcaldesa más joven de la Región de Murcia -quitándole el puesto al regidor de La Unión, Joaquín Zapata, de 31- y en la primera con raíces africanas. Concretamente, de Guinea Ecuatorial, el país donde nació su madre.

"Tener raíces de dos sitios con niveles de desarrollo tan diferentes hace que nunca pierdas el foco de lo que realmente es importante en la vida", explica Bishop a EL ESPAÑOL. Con esta perspectiva, asume el reto de ponerse al frente de Alhama de Murcia, un municipio murciano de en torno a 23.500 habitantes -INE- conocido por su patrimonio medieval.

- Es la alcaldesa más joven de la Región de Murcia. ¿Cómo asume este nuevo reto?

- Rosa Sánchez: Con mucho orgullo, ganas e ilusión de poder demostrar que los jóvenes tenemos las mismas capacidades y aptitudes, y que tenemos mucho que aportar a la política local. Lo importante no es la edad, sino como uno sea y los valores por los que se guíe.

Rosa Sánchez Bishop, junto a sus primos en Malabo (Guinea Ecuatorial). Cedida

- ¿Cómo cree que la diversidad de sus orígenes le puede ayudar en esta nueva etapa al frente de Alhama de Murcia?

- Aunque comparten el mismo idioma oficial y la misma religión, España y Guinea Ecuatorial tienen realidades sociales y contextos geopolíticos muy diferentes. Tener raíces de dos lugares con niveles de desarrollo tan distintos te permite valorar mucho más la organización social, económica y política que tenemos aquí en España, garante de nuestro Estado del Bienestar.

- ¿Su madre nació en Guinea Ecuatorial?

- Sí, mi madre, Montserrat Bishop, era la sexta hija de nueve hermanos. En 1992 decidió venir a España para prosperar y poder ayudar a su familia. Su primer trabajo fue como sirvienta interna en Murcia; después se trasladó a Alicante como cuidadora de niños y también trabajó de modelo.

De ahí se vino a Alhama en 1996, municipio en el que vivía su hermano mayor, Edmundo. Curiosamente, él fue la primera persona de color en instalarse en Alhama. En 1997 conoció a mi padre, Pedro Sánchez, nacido aquí. Desde entonces y hasta el 2016 han trabajado juntos en el Restaurante Jarro de Oro, que abrieron mis abuelos paternos.

Montserrat Bishop, madre de Rosa (abajo en el centro), junto a sus primos y hermanos en Guinea Ecuatorial. Cedida

Guinea Ecuatorial es el único país africano cuyo idioma oficial es el español. Esto se debe a que hasta el año 1968 este pequeño territorio ubicado entre Camerún y Gabón era una provincia española. No obstante, en el país conviven múltiples etnias, cada una con un idioma propio, como el pichi -inglés criollo-, que habla la nueva regidora alhameña como herencia de su madre.

- ¿En alguna ocasión ha sufrido algún episodio de racismo o se ha sentido juzgada por su color de piel?

- Gente que piensa de esa forma hay en todas partes, pero jamás me lo han manifestado a la cara. Me quedo con todo el apoyo que he recibido a lo largos de estos días de centenares de vecinos que se alegran por el cambio necesario que hemos protagonizado.

Campeona de España

El 2011 fue un año clave en la vida de Rosa Sánchez porque descubrió las carreras de orientación. Este tipo de competiciones se desarrollan fuera de los pabellones y las pistas de atletismo, porque su finalidad es llegar antes que los demás competidores a un punto determinado ubicado en plena naturaleza. Por lo tanto, no solo son pruebas exigentes a nivel físico, sino que también requieren de una gran orientación.

- ¿En qué competiciones ha participado?

- He participado en dos campeonatos del mundo escolares, en uno de ellos el equipo femenino del que yo formaba parte quedó tercero del mundo, y a un campeonato del mediterráneo. Además, he sido campeona de España en diversas ocasiones en las categorías base. Espero algún día que el tiempo me permita volver a la competición.

Rosa Sánchez Bishop en lo alto del podio, proclamándose Campeona de España en modalidad Sprint en 2017 en Madrid. Cedida

- ¿Qué le llevó a entrar en política?

- Mariola Guevara, que fue alcaldesa de Alhama de Murcia y hoy es la delegada del Gobierno de España en la Región de Murcia, me propuso ir en las listas de las elecciones de 2019 por el Partido Socialista, y acepté. Ese año obtuvimos la mayoría absoluta en las elecciones locales y entré como en el equipo de Gobierno como concejal de Salud y Deportes.

En esa etapa viví grandes retos, como la gestión de la pandemia de la Covid-19. Desde entonces he formado parte de la política local, este último año y medio en la oposición. El proceso para llegar hasta aquí ha sido un compendio de intenso trabajo y continuo aprendizaje.

-¿Qué espera de esta nueva etapa como alcaldesa?

- Hacer que mi municipio, el lugar en el que siempre he vivido, salga de la situación de parálisis y retroceso en el que se ha visto avocado. Llevo seis años en la política local, y si hay algo que he aprendido es que, con educación, respeto, transparencia y planificación es imposible no hacer bien nuestra labor.

Así he trabajado todo este tiempo en las delegaciones que me ha tocado asumir, siempre con la cabeza bien alta, y puedo mirar a todo el mundo a la cara. Ese es el liderazgo en el que creo y el que quiero ejercer desde esta nueva responsabilidad al frente del Ayuntamiento lo que resta de legislatura.