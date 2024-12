Elías Dosunmu, el chef ucraniano e ingeniero espacial con más de 15M de seguidores: "La alta cocina es un pecado"

"Soy impaciente, no puedo estar quieto ni un segundo", dice Elias Dosunmu, el chef ucraniano con más seguidores de toda España, solamente 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Dosunmu nunca pensó en centrar su vida en el mundo culinario, de hecho, es graduado en ingeniería aeroespacial, pero después de revolucionar todas las plataformas con su contenido gastronómico "dinámico", se ha propuesto un nuevo objetivo: luchar contra la alta cocina. ¿Por qué?, "los precios de la cocina gourmet son un pecado".

A sus 27 años, y después de cuatro años de un crecimiento vertiginoso en redes, Elías ha levantado su 'castillo de sabores mundiales' en el centro de Madrid. Siguiendo su filosofía personal de ofrecer calidad a precios asequibles, su creación, Pecados, se posiciona como un restaurante de cocina fusión internacional para que aquellas personas que siempre han querido probar comida de alta elaboración, puedan hacerlo sin arruinarse.

Al igual que su cocina, este chef viene de una familia también muy variada. Su padre es de origen africano pero ha crecido en España, su madre es de Ucrania, lugar en el que se conocieron y le tuvieron. Luego se mudaron a Moscú donde nació su hermano pequeño, pero con la vuelta de Putín al poder decidieron establecerse en España. "Algo va a pasar si nos quedamos en Rusia, no sabemos cuándo pero va a pasar", pensaban sus padres, y acertaron.

Dosunmu ha abierto su primer restaurante, Pecados, en Madrid. Samuel Domínguez

Después de cinco años de calvario formándose como ingeniero, presiones familiares y un par de suspensos durante la carrera, Elías decidió que no se iba a dedicar al ámbito aeroespacial. "¿Qué hago ahora?", se preguntó el cocinero, y persiguiendo su sueño de montar un restaurante "cuando fuera rico y jubilado", decidió aventurarse en la creación de contenido gastronómico para ver si ese sueño se podía hacer algo más real.

Pionero e innovador con sus propuestas de cocina en redes, y aprovechando el auge de aplicaciones como Tiktok, el ucraniano reventó el algoritmo y todos sus videos se viralizaron hasta tal punto que, al día de hoy, se ha consolidado como el 'rey de los influencers culinarios'. Además, Dosunmu ha compartido las claves del éxito para triunfar en cualquier sector con EL ESPAÑOL: "Nunca hay que dejar de ser uno mismo, hay que ser inquieto".

La creación del chef

Elías no viene de una familia de 'cocinillas', pero gracias a los constantes viajes laborales de la madre tuvo su primer contacto con los tórridos fogones de la cocina."A los 14 años pasaba los veranos en China en una fábrica de ropa en la que mi madre tenía que atender a varios clientes, pero como no tengo paciencia empecé a trabajar en el restaurante chino al que siempre íbamos a comer", explica el chef.

"Imagínate un restaurante así, los jefes gritando en chino, la comida volando por los aires y yo sin entender nada", continúa irónico. "Pero me sirvió para aprender mucho de este sector", añade. Aun así, esta experiencia laboral no era más que un "dinerillo" como muchos jóvenes quieren sacarse durante las vacaciones.

A los 18 años, Elías tuvo que escoger la carrera a la que se quería dedicar pero, "¿cómo sabes lo que quieres hacer cuando eres un crío?". De mente matemática y pragmática, al cocinero siempre le había gustado la ciencia, aunque como aquel que tira a una diana con los ojos cerrados, Dosunmu se decidió a bote pronto por la ingeniería aeroespacial. "Pensaba que el grado iba a ser del espacio, pero cuando empezamos a ver aerodinámica y mecánica de fluidos, ya no me gustaba tanto", resume.

Realmente, la creación del chef comenzó en sus orígenes, en las raíces de Elías, en Ucrania. En un viaje de visita a sus familiares en Kiev, esta se convirtió en un encierro, pues llegó el COVID-2019. "Estuve un mes y medio allí sin hacer nada, pero no podía más. Hablé con un amigo y consiguió que entrara en una coctelería", dice. El resto es historia.

Elías tiene más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Cedida

Pecados es un restaurante de comida fusión internacional. Samuel Domínguez

"En ese restaurante empecé como coctelero, y pude probar lo que era estar dentro y fuera de la cocina", comenta. Elías se enamoró de la hostelería y junto a su novia - que hace marketing para muchas empresas- empezaron a grabar videos de la preparación de los cócteles para Instagram, y esos videos funcionaban tan bien que el propietario del restaurante le pidió que hiciera lo mismo con la comida.

Elías descubrió los ingredientes que necesitaba para triunfar: videos, producción y cocina. "¿Por qué no juntarlos?". A fuego lento y con mucho tacto, al volver a España el cocinero se propuso seguir con la creación de contenido para conseguir su sueño. "Desde entonces mis días eran de siete de la mañana a 11 estudiar, de 11 a una de la tarde grabar, y de la una de la tarde a la una de la mañana a trabajar", explica.

El rey de los influencers gastronómicos

"Aquí estamos ahora", comenta el chef tranquilamente. Tan solo cuatro años después de empezar con la creación de contenido el ucraniano ha conseguido crear su propia comunidad con más de 15 millones de seguidores, pero no ha sido un camino de rosas. Novato en este campo, Elías iba probando con diferentes videos que se le ocurrían, de hecho, todavía no tenía dinero como para comprar la comida en los supermercados y "tiraba de los ingredientes que tenía por casa".

Las nuevas tendencias sociales hacen que todos los sectores se tengan que reinventar, y Dosunmu no iba a ser menos. "Si quería triunfar en redes tenía que dejar de pensar como cocinero para empezar a actuar como creador de contenido", y eso hizo.

"La capacidad de la gente en redes sociales es muy limitada, si no consigues captar su atención en tres segundos lo más probable es que pasen al siguiente video. Yo fui el primer influencer de España en traer la técnica de los bucles, en los que el inicio y el final son los mimos y el video parece no terminar. Además, todas mis piezas son muy dinámicas, no se para en ningún momento, no se respira, y eso parece enganchar al espectador", destaca.

Elías es originario de Ucrania pero vive en España desde los 14 años. Cedida

Los seguidores de Elías no paraban de crecer, pero no fue hasta encontrar su formato estrella cuando dio un paso estratosférico. En este sentido, la lleva del éxito estaba en comparar comida rápida y "Hacerla a nuestra manera", esta fue la técnica con la que consiguió llegar a los 300.000 seguidores en Instagram y más de 2,5 millones en TikTok. El chef encontró "la crème de la créme".

Elías Dosunmu en su nuevo restaurante. Cedida

Aun así, su viralización no era suficiente como para mantenerse económicamente, y el ucraniano lo hacía por amor al arte, por amor a la cocina. "Tenía que seguir innovando con nuevos formatos, y fue entonces cuando encontré el siguiente: 'Comprar comida rápida y hacerla gourmet'. Desde entonces mis seguidores no han parado de crecer", agrega.

El chef no es de esas personas que se guardan sus secretos del triunfo para sí mismo, y no duda en compartir la receta para llegar a la cúspide de lo que uno se proponga: "Innovar, ser auténtico y uno mismo, aportar algo a la gente, transmitir detrás de una pantalla y no parar. Hay que estar en constante renovación y aprendizaje, aspirar a lo grande y ser soñador". Si se sigue esta lista al pie de la letra, "nada te puede frenar".

Pecados

Dicen que 'quien espera desespera', pero Elías no está muy de acuerdo con esta expresión. A pesar de que siempre ha querido montar su propio restaurante y de que ha tenido muchas posibilidades para abrirlo desde que empezó con la creación de contenido culinario, no ha sido hasta finales de 2024 cuando se ha decidido por ello.

Elías junto al escudo de Ucrania en Pecados. Samuel Domínguez

"Me han ofrecido abrir un restaurante muchas veces, asociarme con varias marcas y colaborar con ellos, pero yo no soy empresario, soy cocinero e influencer, y no voy a montar algo si no me siento preparado", explica. Precavido en cada paso que da, Dosunmu ha esperado pacientemente el momento perfecto para lanzarse al sector hostelero.

"Hay que aprender a hacer las cosas por uno mismo, pero también hay que saber delegar a otros, cada uno es bueno en lo suyo. En el 2021 conocí a unos empresarios que ya tenían varias franquicias abiertas, luego se convirtieron en mis amigos. A mí me faltaba experiencia para crear una empresa, pero ellos me han motivado para hacerlo y ahora somos socios", resalta.

Después de una vida de viajes familiares, pequeños contactos gastronómicos en diferentes cocinas, una carrera en ingeniería aeroespacial, miles de videos culinarios creados para todas las plataformas, infinitas colaboraciones y más de 15 millones de seguidores en redes sociales, Elías Dosunmu ha conseguido abrir Pecados, su primer restaurante. Y el sueño se cumplió.