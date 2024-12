Francisco Fuentes, el cardiólogo murciano que leía sobre medicina con 13 años y que triunfa en Estados Unidos

El doctor Francisco Fuentes (Murcia, 1946) es uno de esos profesionales que todo el mundo quiere ver entrar al quirófano, cuando hay una operación quirúrgica importante. Su dilatada experiencia le ha llevado a trabajar en hospitales de España y Estados Unidos, aunque su interés por la medicina nació a escasos metros de su casa, en la capital del Segura, cuando solo tenía 13 años, mientras observaba cómo un amigo hacía curas caseras a los vecinos.

"Vi que curar personas no era algo imposible y me sentí entusiasmado. Empecé a leer libros de curas caseras, y más tarde, algunos vecinos médicos me inspiraron a estudiar la carrera", tal y como explica el doctor Fuentes, a solo unas horas de ser galardonado en los Premios Envasador, organizados por la multinacional Eviosys, este miércoles, en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Murcia. Allí recibirá el Premio al Talento este cardiólogo que trabaja en el Hermann Hospital de Houston y es docente en la Universidad de Texas.

Tan exitosa carrera en Estados Unidos le ha llevado a recibir un reconocimiento especial del Congreso, "en honor a su destacada dedicación a la atención médica, la educación y el servicio comunitario", tal y como se refleja en su perfil de la UTH Health Houston, la universidad donde ejerce la docencia. De hecho, recibió el agradecimiento que entrega esta institución norteamericana de manos del congresista Al Green, del Partido Demócrata, el mismo en el que milita Joe Biden.

Aunque el cardiólogo, en su gran humildad, no duda en volcar el mérito en sus mentores: "Estos premios son realmente gracias a las personas que me han enseñado". Y es que en su currículum se añaden un sinfín de reconocimientos que alaban su gran trayectoria en Estados Unidos que está cerca de alcanzar los 50 años de experiencia.

El doctor Fuentes posa frente a la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia. J. I. M.

- ¿Cómo comenzó a estudiar medicina?

- Francisco Fuentes: Cuando era joven, en Murcia no había escuela de medicina, así que me tuve que ir a Valencia. Además, algunos compañeros me decían que era una universidad muy avanzada. Allí me decanté por la cardiología.

- ¿Por qué eligió el campo de la cardiología?

- Mientras estudiaba en Valencia coincidió con cuando se realizó el primer trasplante de corazón. Lo hizo Christiaan Barnard en Sudáfrica, en 1967. Mis compañeros y yo vimos algunas fotos del proceso en revistas, y pudimos observar lo que se hizo. Esto me inspiró a decantarme por este campo.

Esta experiencia no solo decantó el futuro del doctor Fuentes, sino también el de todos los pacientes que han pasado por sus manos: "No sé exactamente a cuántas personas he atendido en mi vida, pero sin duda han sido muchísimas".

- ¿En qué hospitales ha trabajado a lo largo de su carrera?

- Francisco Fuentes: Estudié en Valencia y en Barcelona, donde estuve en el Hospital de San Pablo. Ya como cardiólogo también trabajé durante un año en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Pero antes de este último, me marché a Estados Unidos.

El doctor Fuentes frente a la puerta de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia. J. I. M.

- ¿Qué le llevó a 'cruzar el charco'?

- Cuando acabé la carrera en Barcelona encontré una carta de un profesor de Estados Unidos que estaba interesado en estudiantes que se hubieran licenciado en cardiología. Entonces solicité una plaza y tuve la suerte de que me la concedieron.

Me llamaron para ir a Houston, donde estaban los mejores profesores de cirugía cardiovascular del mundo, eso me atrajo mucho. Era un poco deficiente en inglés en aquellos años, pero he tenido tiempo de sobra para aprenderlo (entre risas).

En Estados Unidos, el doctor Fuentes ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional y docente. Entre sus especialidades está el tratamiento de insuficiencias cardíacas, enfermedades en las arterias coronarias e hipertensión.

En el currículum de este médico destaca su trabajo en el Memorial Hermann Hospital y el Baylor Saint Luke's Medical Center. Además, ejerce de profesor en The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth).

El doctor Francisco Fuentes, frente al edificio donde antiguamente estaba la casa en la que nació, en Murcia. J. I. M.

En la actualidad, dirige uno de los cursos más importantes y completos sobre cardiología preventiva en los Estados Unidos, que se lleva a cabo anualmente desde hace más de 32 años. Paralelamente, investiga cómo optimizar las terapias médicas y quirúrgicas para pacientes con enfermedad arterial coronaria y diabetes tipo 2, y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Todo ello demuestra que este profesional de la medicina predica con el ejemplo, porque tal y como recalca a sus alumnos "el regalo más importante que uno puede hacerle a la humanidad es un nuevo descubrimiento. Eso es algo que hay que perseguir: investigar para hacer al mundo partícipe de nuestros conocimientos".

- ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones a la medicina?

- Francisco Fuentes: He sido director del programa de educación en cardiología de mi universidad durante 20 años. También fui creador y director del programa educativo 'innovaciones en medicina cardiovascular'. En ellos investigamos una forma moderna de tratar estas enfermedades basada en la cardiología de precisión, en la genética aplicada a la medicina cardiovascular, en la inteligencia artificial aplicada a la prevención de enfermedades cardiovasculares...

- ¿Cuál es la parte que más disfruta de su trabajo?

- La mejor parte de mi carrera ha sido tratar a los pacientes y ayudarles todo lo que pueda. El otro día tuve una paciente con anemia severa que dijo que le habían dicho que nació con este tipo de anemia y se iba a morir con esta enfermedad. Gracias a las evoluciones de la medicina moderna, le dije que con nuevas técnicas eso podría cambiar.

Más allá de eso he tenido la suerte de poder hacer una vida docente y al mismo tiempo investigación. Eso es un orgullo porque como digo, la contribución de mucha gente hace que la medicina moderna pueda aplicar grandes avances a la humanidad.

El cardiólogo Francisco Fuentes observa la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia. J. I. M.

- ¿Mantiene contacto con la medicina española? ¿Cómo valora el estado de esta profesión en nuestro país?

- Mantengo contacto con la medicina española gracias a amigos que trabajan en nuestro país y también a alumnos que van a Estados Unidos de intercambio. Respecto al estado del sector, una vez un amigo que es profesor de medicina me preguntó cuál creía yo que era el mejor país del mundo para este campo profesional.

En su momento, igual que ahora, no tenía los datos para determinarlo, y le dije que no lo sabía. Pero él sí concluyó que el mejor sitio para la medicina es España. Por mi parte puedo decir que los cardiólogos en España y en la Región de Murcia son excelentes. Y no de ahora, sino que siempre lo han sido.

Gracias a carreras tan sobresalientes como la del doctor Fuentes, la palabra 'matasanos' está cada vez más en desuso. El Premio Talento que le va a entregar Eviosys por su labor como cardiólogo se suma a su extenso 'palmarés' con el añadido de que esta vez lo recogerá en la ciudad que le vio nacer y donde empezó su interés por este campo profesional.