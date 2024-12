La estafa que hace sonar los teléfonos de miles de personas: "Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed"

Todo comienza con la llamada de un teléfono desconocido. “Hola. Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed. Quiero hablarle sobre un trabajo. Por favor, agrégueme en WhatsApp”, dice una voz robotizada al otro lado de la línea. No, no es un empleo de la conocida plataforma. Es una estafa de la que la Policía ha tenido que advertir en redes sociales por su frecuencia y que termina en el pago o la sustracción de datos personales de la víctima.

En X varios usuarios se han quejado de la cantidad de llamadas a la semana que reciben con esta locución. “¿A vosotros también os llaman 200 veces al día los de ‘Hola, soy de recursos humanos de Indeed’?”, publicaba en redes sociales la usuaria Isabel Díaz en un post que ha recibido millones de visualizaciones. Y es que el intento de estafa ha llegado a miles de números telefónicos de España y afecta principalmente a personas desesperadas en la búsqueda de empleo.

La Policía recomienda no establecer ningún tipo de contacto tras la llamada. Pero, ¿qué pasa cuando se agrega a este número a WhatsApp y se le escribe? Lo primero que ocurre es que en apenas cinco segundos, al otro lado del teléfono, alguien escribe 159 caracteres. “Hola mi nombre es Elena y estoy en contacto contigo porque tengo buenas noticias para ti. ¿Puedo tomarme dos o tres minutos para explicártelo detalladamente?”, inicia la conversación.

Tras responder que sí, al otro lado redactan al instante otro extenso mensaje de 71 palabras. El contenido ofrece un trabajo de “medio tiempo” que consiste en “una tarea simple”: dar me gusta a películas y programas de televisión en TikTok. El “empleo” brinda un sueldo de entre 60 y 600 euros al día.

Enseguida designan una primera tarea "simple" por la que se pueden “conseguir” 5 euros. La misión parece fácil: darle me gusta a un vídeo, normalmente de alguna cuenta pública con millones de seguidores, y enviar una captura de pantalla.

Conversación con el número de teléfono que dice ser de Indeed para una oferta de trabajo. Jorge Vaquero

Una vez que se devuelve la imagen con el like, es el momento en el que los estafadores intentan sacar los primeros datos personales. Piden que se les indique la edad y si la víctima cuenta con una cuenta de Telegram.

Justo después consultan si existe una cuenta bancaria para pagar “comisiones” a través de bancos nacionales, te pasan un link de Telegram de un “administrador comercial” y un código de trabajo que se debe entregar para recibir el efectivo. “¡Consigue 5€!”, reza el mensaje.

Si en ese momento la víctima ha dejado de contestar tras detectar la estafa, vuelven a insistir. Esta vez mandan la foto de una falsa comercial que está en Telegram, siempre aparentando que detrás de ese número de teléfono o usuario de Telegram existe una persona. “Ella es nuestra cajera, solo envíale el código y síguela, ella te pagará”.

Muchos de los mensajes muestran faltas ortográficas y errores de coherencia gramatical, uno de los detalles que las empresas de empleo especifican como posible “fraude”.

Tras el revuelo causado en redes sociales por esta modalidad de estafa, la Policía ha publicado un vídeo en redes sociales en el que advierte de este delito. En el revela que en la otra vía de esta estafa, al otro lado del teléfono solicitan documentación como el DNI o la declaración de la renta para sustraer datos personales de la víctima.

Dinero “fácil”

La Policía Nacional ya ha advertido sobre estos grupos de Telegram, en los que al entrar verás como otros “compañeros de trabajo” ganan dinero gracias a ese nuevo empleo de dar me gusta a publicaciones en Tik Tok. Los estafadores hacen bizums con pequeñas cantidades a favor de la víctima, algo que cambia en minutos, cuando piden que se les ingrese una suma de dinero para una “mayor rentabilidad”.

Una estafa que comienza con la llamada de recursos humanos de Indeed (o Infojobs, en algunos casos) para aprovecharse de personas que buscan empleo en plataformas online. Pero del que las plataformas se desligan. Insisten en que ellas nunca contactan de manera telefónica ni por servicios de mensajería a usuarios de sus servicios.

La propia Indeed da algunos consejos para detectar a los estafadores, como que las empresas no sean rastreables en internet, que pidan contactarlas a través de WhatsApp o Telegram o que no tengan un buen uso del idioma.

Aunque muchos de estos engaños son fáciles de detectar, este número de delitos creció un 26% entre 2022 y 2023. El Ministerio de Interior tuvo constancia el año pasado de 427.273 estafas informáticas. Una de las últimas detenciones por la modalidad de estafa telefónica, desveló que un grupo de 15 personas había ganado al menos 125.000 euros ofreciendo “dinero fácil”.