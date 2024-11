René Molina, el estudiante de 18 años que ha ideado una app que geolocaliza coches afectados por la DANA: "Llevamos 1.600"

Cuando René Molina vio en las noticias los estragos que la DANA había causado en Valencia, no dudó en lanzarse a pie a la autovía V-30 para echar una mano a los vecinos afectados. "El garaje de uno de mis amigos estaba completamente anegado", asegura al otro lado del teléfono desde Benetússer.

Él es uno de esos jóvenes de la 'generación de cristal' que no se rompe ante la adversidad. Desde el viernes pasado, colabora en las tareas de limpieza y asistencia en Catarroja, en Alfafar, en Sedaví. Pero, además de ser uno de esos miles de voluntarios que se vuelcan en ayudar a sus compatriotas sin pedir nada a cambio, también es el ideólogo de una útil herramienta llamada TuCocheDana que está ayudando a miles de personas a recuperar sus coches, desplazados por las riadas.

La idea se le ocurrió nada más pisar el terreno. Molina, de 18 años, es originario de Antas, en Almería, pero estudia en el segundo año de Ingeniería Mecánica en la Universidad Politécnica de Valencia. "Me impactó muchísimo ver los concesionarios destrozados, los coches tirados por la autovía, amontonados. Pensé que iba a ser un follón para los dueños ponerse a buscar sus coches, que querrían recuperarlos cuanto antes. Ya fuera porque aún funcionen o porque tengan pertenencias de valor en su interior. O, simplemente, porque le tuvieran algún cariño".

La bombilla se le iluminó entonces, y dado que estaba sobre el terreno y sus conocimientos en programación web eran insuficientes para desarrollar una interfaz útil en poco tiempo y sin apenas medios a su acceso, decidió llamar a Juanfran Soler, su profesor de Bachillerato en el instituto almeriense de Vera. Él era programador web y le causó una gran impresión. Eran las 2:15 de la madrugada del viernes, pero levantó el teléfono para contarle en lo que había pensado. Al mediodía del sábado, Soler ya tenía la web activa. "Había que trabajar a contrarreloj, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. Conforme pasan las horas, más coches se mueven".

Así idearon TuCocheDana, un sistema de registro y consulta de vehículos perdidos por las lluvias torrenciales. Cada usuario que camine por las calles de Valencia y encuentre un vehículo, puede registrar la matrícula y detectar automáticamente la geolocalización en la que lo ha encontrado. Si alguien busca su coche, sólo tiene que meter los datos de su matrícula y ver si algún voluntario lo ha registrado previamente.

"Se trata de un formulario que te pide la matrícula o el bastidor, porque algunos coches la tienen ilegible", señala el profesor Juanfran Soler en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Te coge la localización directamente desde el GPS del teléfono móvil, la localidad, la calle y permite introducir una imagen. Si el voluntario que registra tiene tiempo y puede hacerle una foto, esta le sirve al usuario para presentarla ante el seguro. Tardas 20 segundos. Aunque lo único obligatorio que hay que meter es la matrícula y la ubicación".

El sistema desarollado por alumno y profesor ha sido un éxito. En menos de una semana, se han registrado más de 1.400 coches, y la cifra no para de subir. "Esta mañana un gruista ha desplazado 100 vehículos y me ha pasado las matrículas de golpe, que las he subido a la base de datos de forma automática".

Juanfran Soler, el profesor de Almería que ha ayudado a René Molina a ejecutar su idea para crear TuCocheDana. Imagen cedida

Juanfran Soler y René Molina no paran de innovar a contrarreloj. "También tenemos una herramienta de Telegram, un bot, que te ayuda si tu vehículo no está metido en la web. Tú puedes poner la matrícula y esa herramienta se encarga de valorar, cada 60 minutos, si alguien ha registrado ya tu coche. Te lanza una alerta. Y, además de la web, estamos trabajando con colaboradores para desarrollar esta misma semana una app para Android e iOs".

100.000 coches afectados

Alrededor de 70 grúas y 100 efectivos coordinados con la Unidad Militar de Emergencias (UME) están trastando de encontrar y desplazar los más de 100.000 coches afectados por la devastadora DANA que, por el momento, se ha cobrado la vida de 219 personas y mantiene a un centenar aún desaparecidas. Se han habilitado unas 70 campas –espacios abiertos como campos de fútbol o parkings al aire libre– a los que se están trasladando los vehículos. Sin embargo, tal y como señalan fuentes locales, tardarán entre uno y dos meses en recuperar los restos de todos los vehículos.

"La situación es muy complicada, por lo que desde hace un par de días estamos trabajando con los organismos oficiales", continúa René Molina. "El propio Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias Integrado) nos contactó hace cuatro días porque iban a ponerse con el tema de las matrículas. Nos pidieron que les hiciéramos un volcado de datos para que lo pudieran implementar en sus propias herramientas".

"Nosotros, en cualquier caso, vamos a mantenerlo de forma paralela", continúa el joven de 18 años. "Aquí mismo, donde estoy, en el campo de fútbol de Benetússer hay unos 500 coches. Necesitamos los registros de matrículas de los depósitos para poder subirlos a nuestro registro, porque de momento casi todo depende de la movilización de la gente".

Por lo pronto, tanto Soler como Molina recuerdan que TuCocheDana es una web –y en breve una app– completamente voluntaria y altruista. En su aviso legal aseguran que no tiene anuncios ni los va a tener. Ambos lo han hecho por "solidaridad con sus vecinos" de Valencia. René, actuando sobre le terreno; Juanfran, exprimiendo en tiempo récord todos sus conocimientos en programación informática.

"Te pones en situación y piensas que esto sólo ha ocurrido a 300 kilómetros. Podría habernos pasado a cualquiera. Lo mínimo es ayudar como podamos, allí o de forma telemática, como es mi caso", concluye Soler.