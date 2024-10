El grito de socorro de esta vecina de Benetússer: "Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda"

Las redes sociales continúan siendo el medio desde el que muchos afectados por la riada de Valencia está pidiendo ayuda.

Es el caso de Ruth, vecina de Benetússer, municipio muy afectado por la pantanada, que ha publicado un mensaje en X (antes Twitter) a primera hora de la mañana para pedir auxilio.

"Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda. Orba 10-19 de Benetússer. Estoy con dos niños y dos personas mayores. Una de ellas sin movilidad", publicaba en sus redes sociales.

Casi tres horas después, ha actualizado su estado. "Seguimos bien", ha afirmado, y ha anunciado que desde Emergencias se han puesto en contacto con ella y "van a tratar de llegar a casa".

Ruth ha estado prácticamente toda la noche comunicando su estado en redes sociales. A las cinco de la mañana informaba de que "no había llegado ayuda".

07:28h. Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda. Orba 10-19 de Benetússer. Estoy con sos niños y dos personas mayores. Una de ellas sin movilidad.@GVA112

"Estoy con dos niños de 15 y 12 años, una vecina y su marido muy mayores. Él no tiene movilidad. Y otro vecino que ha subido a casa y ha muerto. Ya no hay agua en la calle desde hace unas horas y no se escucha ni una sirena. Ninguna ayuda para nadie", decía.

Según su propio relato, al parecer el señor que habría fallecido estaba mareado, "con dolor en el pecho y el brazo".

El vecino de la puerta 15 se sube a la 19. Se encuentra mal. Mareo y dolor de pecho. Es mayor. Son las 22:14h. No tenemos luz y el agua no baja. No ha llegado ayuda.@GVA112

Todavía hay numerosas personas esperando a ser rescatadas por los servicios de emergencia, que no pueden acceder todavía a algunas de las zonas.

Las autoridades han confirmado que al menos han muerto 51 personas.