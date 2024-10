La angustiosa noche de Rut Moyano en Benetússer: un muerto en su casa, un vecino en silla de ruedas y dos niños

La DANA ha dejado estragos en todo el territorio nacional, la mayor del siglo. Las regiones más castigadas han sido el sur y el este peninsular donde la tormenta ha azotado con toda su furia durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles. Hasta el momento hay, al menos, más 60 muertos confirmados, la mayoría de ellos en la provincia de Valencia, una de las más afectadas.

Las lluvias torrenciales han provocado el caos y el pánico en numerosas localidades en las que los símbolos de destrucción por el paso y acumulación de agua son más que evidentes. Los servicios de emergencias, desbordados ante la cantidad de incidentes a los que tenían y tienen que atender, no han tenido la capacidad para acudir a todas las llamadas de socorro, dejando a los ciudadanos ante la incertidumbre del qué pasara.

Rut Moyano, una vecina del municipio afectado de Benetússer, ha sido una de esas personas a las que los servicios de emergencia no pudieron atender. Desesperada ante la crecida del agua, Moyano empezó a documentar lo sucedido a través de la aplicación X, unas publicaciones que comenzaron como difusión de lo que estaba ocurriendo y que acabaron siendo una de las pocas vías que tenían para pedir auxilio, pues se vieron inundados con un muerto y niños pequeños.

El inicio

La primera publicación que subió a la red social fue cerca de las tres de la tarde, asombrada ante la riada que se había formado en Paiporta, un municipio cercano al suyo. Como era de esperar ante la intensidad de la tormenta, el agua no tardó mucho en llegar a Benetússer. Eran ya las siete de la tarde cuando Moyano subía su segundo video afirmando que "el agua llega a Benetússer. Son las 19:31". Dentro de lo cabe, todo era normal en esas extraordinarias condiciones meteorológicas, ya que miles de calles estaban abarrotadas de agua.

Tan solo 20 minutos después la situación había cambiado por completo. La misma calle que se había inundado se había convertido en una trampa mortal, un mar encima del asfalto que había atrapado a varios conducto

res dentro de sus coches. Una hora después de la primera publicación los vecinos del edificio de Moyano se habían agrupados, había personas en silla de ruedas que necesitaban ayuda y los primeros pisos ya estaban hasta arriba de agua.

07:28h. Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda. Orba 10-19 de Benetússer. Estoy con sos niños y dos personas mayores. Una de ellas sin movilidad.@GVA112 pic.twitter.com/CFIaZ57cqL — Rut Moyano (@RutMoyano) October 30, 2024

Diez de la noche y ya son numeras las veces que Moyano trata de pedir ayuda por X. Uno de sus vecinos con edad avanzada no se encuentra bien, presenta mareos y dolor de pecho y no hay nadie que puede ayudarle, además, todos están sin agua potable y sin luz.

El horror

"Por favor, necesito servicio sanitario urgente. Creo que mi vecino no tiene pulso", resalta Moyano. La situación cada vez se agrava más mientras que los servicios de emergencia siguen sin responder. La desesperación de los vecinos incremente y las llamadas de atención se vuelven más frecuentes, al hombre mayor no le encuentran el pulso y algo les huele a quemado, pero no saben de donde proviene.

Por favor!!!! Necesito servicio sanitario urgente. Creo que mi vecino no tiene pulso. https://t.co/asA0U0s8RR — Rut Moyano (@RutMoyano) October 29, 2024

Llegan las tres de la mañana, y la guardia civil se presenta en el edificio caminando entre las aguas, sin embargo, no pueden acceder al portal pues un coche empotrado se lo impide. Las horas pasas y la asistencia siguen sin llegar, mientras que Moyano se encuentra encerrada con sus vecinos en la última planta, un hombre muerto y niños pequeños.

Las publicaciones en X no cesan y la viralidad de las mismas tampoco. Cerca de las cinco de la mañana Moyano comenta que "no ha llegado ayuda. Estoy con dos niños de 15 y 12 años, una vecina y su marido muy mayores. Él no tiene movilidad. Y otro vecino que ha subido a casa y ha muerto. Ya no hay agua en la calle desde hace unas horas y no se escucha ni una sirena. Ninguna ayuda para nadie".

El vecino de la puerta 15 se sube a la 19. Se encuentra mal. Mareo y dolor de pecho. Es mayor. Son las 22:14h. No tenemos luz y el agua no baja. No ha llegado ayuda.@GVA112 https://t.co/vI2ZRvgli5 — Rut Moyano (@RutMoyano) October 29, 2024

Afortunadamente el 112 se ha podido poner en contacto con Moyano cerca de las diez de esta mañana, y van a intentar llegar a su casa como ha asegurado a través de la aplicación. También ha podido contactar con sus padres después de una noche marcada por la incertidumbre y la tragedia. Pero esto no ha terminado, así lo declara en su último comentario a las 10:35. "¡Viene más agua!"