Lesly, la becaria de Nacho Cano, imputada por amenazas: le dijo que atender sus peticiones sería "más barato que un juicio"

La becaria que denunció a Nacho Cano ha sido imputada por un presunto delito de amenazas. A través de un auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se le ha citado para que declare como investigada el próximo 12 de diciembre a las 12 horas.

Las actuaciones se han acordado después de la denuncia de Cano, en la que la jueza ve "la posible existencia de una infracción penal".

La acusación fue interpuesta por el cantante a través del Bufete Cremades Calvo Sotelo en septiembre de este mismo año por presuntos delitos de chantaje y revelación de secretos. Este caso se juzga sin relación directa con el que investiga al cantante por presunta contratación ilegal.

En la denuncia, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el representante legal de Cano entiende que la becaria trató de "chantajear" al artista. El objetivo era "que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado, tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos".

En una conversación de Whatsapp, Lesly aseveró: "Mi abogado dice que esta petición les saldrá más barato que un juicio". Si accedían, ella se comprometía a "sacar todas sus cosas del hostal en el momento en el que se liquide el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o a mi persona y listo, no vuelven a saber de mí. Te lo garantizo".

Cabe recordar que estos mensajes llegaron después de que se le instara a abandonar la beca. El motivo de la cancelación, según la compañía, es que se trataba "de una persona muy conflictiva, que había incumplido las normas de comportamiento y que no se adaptaba al programa de becas".