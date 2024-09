Nacho Cano denuncia por chantaje y revelación de secretos a la becaria que le denunció

Nacho Cano ha interpuesto una denuncia por chantaje y revelación de secretos contra la becaria de Malinche que le denunció por vulnerar los derechos de sus trabajadores. El productor del musical aporta como prueba unos mensajes de WhatsApp donde Lesly le pide que ingrese 6.000 euros en la cuenta de su madre en México, una carta de recomendación para poder trabajar en otros espectáculos en España y la estancia en un hotel, con comidas incluidas, hasta el 15 de enero.

Según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el representante legal del músico considera que la becaria "trató de chantajear" a Nacho Cano "para que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos".

"Mi abogado dice que esta petición les saldrá más barato que un juicio", los amenaza la becaria en los mensajes de WhatsApp. Si accedían, ella se comprometía a "sacar todas sus cosas del hostal en el momento en el que se liquide el pago y listo no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o a mi persona y listo, no vuelven a saber de mí. Te lo garantizo", escribe en la citada conversación de WhatsApp.

La becaria intercambió estos mensajes después que la instaran a abandonar la beca porque no había superado la evaluación, "ya que se trataba de una persona muy conflictiva, que había incumplido las normas de comportamiento y que no se adaptaba al programa de becas".

Entre las condiciones del proyecto de beca, siempre según el denunciante, se establecía que cada tres meses desde la llegada a Madrid, la dirección tenía la facultad de poder invitar a la estudiantes a abandonar la beca por no cumplir con los objetivos de "compañerismo, actitud y entrega". Si no se lograban "deberían regresar a México".

Según recoge la denuncia, Lesly no fue "la única invitada" a abandonar la beca porque "no alcanzaban el nivel técnico exigido", sino que hubo un segundo estudiante, a los cuales la dirección "abonó los gastos para que regresaran a México".

Pero Lesly "se negó a abandonar España, perdió el billete de regreso y a partir de ese momento comienza una operación perfectamente orquestada para extorsionar y chantajear a Nacho Cano", recoge la denuncia.

Campaña contra Nacho Cano

Sobre las actuaciones llevadas a cabo por la denunciada ante la policía, la Fiscalía de Madrid y los medios de comunicación, el abogado de Nacho Cano expone en la denuncia como, a raíz de no atender su defendido al "chantaje" comienza "la ejecución de una campaña de ataque, desprestigio y acoso" contra Cano y la dirección de Malinche.

Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, el abogado de Cano recuerda los documentos que firmó la denunciada el 3 de diciembre de 2023 para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un "acuerdo de confidencialidad de manera indefinida".

"Se hace constar y así se firma que la denunciada era plenamente conocedora de que el incumplimiento de este acuerdo da lugar a un delito de descubrimiento y revelación de secretos", recoge la denuncia en la que se anuncia, asimismo, la presentación de una prueba pericial "contable" a fin de acreditar los daños y perjuicios ocasionados por la denunciada "no sólo a Nacho Cano, al musical Malinche y a los 17 becarios que sufrieron a consecuencia de la actuación de su excompañera".