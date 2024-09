Los camareros se quejan por falta de personal, pero esto es lo que ofrecen por trabajar de noche

Es un tema recurrente que cada cierto tiempo vuelve a la palestra. La ausencia de camareros a lo largo y ancho de España es un problema real que preocupa a los hosteleros de nuestro país, que no acaban de encontrar personal para tanta demanda de empleo. Sin embargo, no todos los empresarios parecen valorar en su justa medida a estos necesarios empleados.

Un ejemplo de ello lo encontramos en una imagen que está corriendo como la pólvora en X. La comparte la cuenta Soy Camarero, seguido por más de 160.000 usuarios, en cuyo contenido difunde conversaciones y situaciones reales, compartidas por usuarios anónimos, sobre las relaciones entre hosteleros y camareros.

En esta ocasión, la viral cuenta ha subido un pantallazo de una conversación real de WhatsApp mantenida entre el dueño de un bar de copas y un aspirante a camarero. "¿El horario toca nocturnidad?", preguntaba el candidato, a lo que el empresario respondía que sí y que el salario, en base al convenio, es de 1.210 euros, una cantidad que ha causado gran indignación entre los usuarios.

Por más respuestas así a estas condiciones 👏 pic.twitter.com/axrrYnFwSr — Soy Camarero (@soycamarero) September 15, 2024

La incredulidad ante tal respuesta también era compartida por nuestro protagonista. "¿Por un bar de copas nocturno?", llegaba a preguntarle, tal era su sorpresa. "Lo siento, la nocturnidad la cobro extra", le informaba a continuación.

Sin embargo, lo más indignante llegaría después, con la reacción del hostelero a estas palabras. "Tendrás que demostrar lo que vales antes. Primero se demuestran las capacidades", respondía, en un ejercicio de cinismo y desfachatez pocas veces visto.

"Eso es explotación. Tengo más de trece años de experiencia. No tengo que demostrar nada, mi trabajo se paga. Y por ley la nocturnidad se cobra más cara, no por valía. Yo trabajo a razón del sueldo, no el sueldo a razón del trabajo. Así nunca conseguirás a nadie que valga de verdad", le exponía el candidato, ante lo que el dueño del bar sólo acertó a despedirse mediante "un saludo".

La conversación compartida por Soy Camarero ha generado una oleada de indignación en redes, tal y cómo podemos comprobar en los comentarios. "Me encanta cuando dicen: tienes que demostrar lo que vales, cuando justamente los que demuestran que no valen nada son ellos al decir esa frase", comentaba uno de ellos. "Deberían ir a trabajar a ese lugar, firmar el contrato, registrar todo en un vlog, cobrar la primera nómina ilegal y luego denunciar para que al explotador le caiga todo el peso de la ley. Y después decirle: ahí tienes mi valía", sentenciaba otro.