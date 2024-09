La becaria de Malinche dio tres horas a Nacho Cano para ingresar 6.000 € a su madre o lo denunciaría

A las 15:11 minutos del 22 de diciembre de 2024, L.G.O.F. escribió por WhatsApp: "Hable (sic) con mi abogado y me dijo que sí podía demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico, privación de libertad en el hostal, entre otras cosas!". Lo escribió la becaria de Malinche que acabó denunciando al productor Nacho Cano por un presunto delito de vulneración del derecho de los trabajadores al traerlos a España, presuntamente, como turistas, y supuestamente, explotarlos laboralmente.

Ahora, el productor ha denunciado a la becaria por dos presuntos delitos: amenazas condicionales, esto es, chantaje, y revelación de secretos. La joven mexicana exigió "una gratificación por daños y perjuicios" que comenzó inicialmente requiriendo el pago de 5.350 euros y que redondeó posteriormente a los 6.000.

Ricardo Rubio (EP) Nacho Cano denuncia por chantaje y revelación de secretos a la becaria que le denunció

Incluso puso un plazo de tres horas para aceptar: "Necesito una respuesta antes de las 6 p. m., ya que hoy tampoco tendré dónde quedarme y de ser así, comenzaré a solicitar ayuda por medio de mis redes sociales…". Afinó más, pues precisó que de aceptar "este acuerdo" ella no procedería "legalmente". Es más, "ni me acuerdo que existen".

La denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, detalla que la joven, la víspera de demandar el dinero, la manutención y la carta de recomendación, tenía un nivel de exigencias mucho menor, y aseveró que "si piensan que yo voy a dedicarme a hablar mal de ustedes, bórrenlo, todos tenemos cosas importantes que hacer". Solo pedía que "me brinden un techo de hotel o donde se pueda, comidas y transporte". "Yo firmaría que sería reservada con mis comentarios y cumpliría con lo acordado, (pero) tendría que ser recíproco".

In crescendo

Ese mismo día, el 21 de diciembre, y según se desprende del hilo de mensajes, L.G.O.F. se reunió con Nacho Cano, quien no se negó a recomendarla para que lograse trabajar en España, pero que tenía que marcharse. La becaria expresó que no estaba de acuerdo "por lo que entiendo, me quieren deslindar de los becados y La Malinche, por eso quieren que me regrese a México ya y lo respeto, pero no pueden correrme de España si no es mi deseo irme... Pueden estar seguros (de) que no los voy a desprestigiar, no es mi estilo" (...) Quiero llegar a una negociación competente a todo el esfuerzo laboral y personal (...).

En su hilo de mensajes, mencionó por vez primera a su madre. "Mi mamá vive en un lugar muy pequeño donde adaptó un espacio para que cupieran mis cosas, ella esa muy molesta y quiere que vaya a derechos humanos y ella dirigirse a los medios de comunicación (...)".

Nacho Cano, con los becarios de 'Malinche' en la rueda de prensa que ofreció tras su detención. EP

Pero ya el día 22, y según el hilo de mensajes enviados por la citada aplicación de mensajería instantánea, tras explicar que debía mantener a su familia en su país, exigió que el dinero debía estar "depositado a la cuenta de mi madre en México". También pedía "una carta de recomendación" del productor y "mi estadía pagada, junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero", es decir, desde el 22 de diciembre al 15 de enero incluidos.

"Mi abogado dice que esta petición les saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen y con la posibilidad que pudieran regresar a todos los becados si yo procedo", prosiguió L.G.O.F. La joven ha permanecido en España, a diferencia de los otros becarios, que regresaron a México y se les ha permitido volver. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 y 5 de Madrid han dictado resolución de fecha 12 de septiembre concediendo la medida cautelar de autorización de permanencia en España por estudios" hasta que se resuelva el caso, detalla la denuncia.

La madre

Previamente, aseguró que "en verdad respeto y admiro al señor Nacho Cano" y que "por esto es que no he hecho nada" hasta ese momento. "Pero mi mamá está muy molesta y quieren enviarme un abogado, están viendo la forma de viajar a Madrid y yo no quiero más problemas, por esto solicito como gratificación de daños y perjuicios".

Ya el 11 de enero de 2024 la ahora denunciada se personó en las dependencias de la Comisaría de Leganitos para denunciar a Nacho Cano y a tres personas más por el trato recibido. Posteriormente, el día 19 de enero de 2024 amplió la denuncia y aportó documentación. A partir de ese momento se inicia una investigación policial que derivó en el traslado de los 17 becarios a la Comisaría y a la posterior detención de Nacho Cano el 9 de julio.

En junio, L.G.O.F. envíó tres correos electrónicos a la Fiscalía, concretamente los días 17, 19 y 21. Los acompañó de documentación "consistente en el programa de becas y fotografías de la denunciante con Nacho Cano y otras personas". La denuncia interpuesta por Cano precisa que por parte de la Fiscalía se inician actuaciones preprocesales y finalizan con el decreto de fecha 28 de junio de 2024 que archiva las actuaciones, considerando que los hechos denunciados carecen de relevancia penal".

La convivencia

En la documentación aportada al juzgado de instrucción, con fecha de este 16 de septiembre se detalla que la joven rubricó el 17 de diciembre, tras ser elegida en el casting en México, un documento "donde constan las normas de comportamiento", por lo que conocía que su incumplimiento daba lugar a la expulsión del programa de becas y la vuelta a México.

La denunciada "no logró adaptarse al programa y provocó numerosos enfrentamientos con sus compañeros, haciendo que la convivencia resultara insoportable". Asimismo, entre las condiciones del proyecto de beca "se establecía que cada tres meses desde la llegada a Madrid, la dirección tenía la facultad de poder invitar al estudiante a abandonar la beca "por no cumplir con los objetivos", y que se efectuaba una evaluación en la que se revisarían tres puntos relativos al compañerismo, actitud y entrega.

"Así ocurrió con dos estudiantes becados que fueron invitados a abandonar la beca porque no alcanzaban el nivel técnico exigido. La dirección abonó los gastos para que regresaran a México". Lo mismo trataron de hacer con L.G.O.F., quien tenía su billete de vuelta para el 18 de diciembre. Se negó a regresar. En días posteriores, presuntamente, exigió el dinero.