El drama de Bernardo Ferrer y los agricultores que pierden 159 millones por la DANA: "Hasta los árboles van a morir"

Los efectos de la DANA continúan dejando estragos por diferentes regiones de la Comunidad Valenciana. Uno de los sectores más afectados han sido los campos agrícolas donde todo se ha visto inundado días después de que la gota fría golpease el Levante. "Tenemos dos metros y medio de agua que han cubierto todos los naranjos y ya no se pueda recoger", asegura Bernardo Ferrer, uno de los agricultores afectados, a EL ESPAÑOL.

La riada ha inundado todo a su paso pero aún así, días posteriores los agricultores siguen sufriendo los efectos del después. "Debido al exceso de humedad se ha creado una podredumbre que está tirando todas las naranjas al suelo, que no se van a aprovechar y ya se da la campaña por perdida", apunta el agricultor.

Además de sus cultivos de naranjas y mandarinas, Bernardo señala que especialmente se han visto afectados los caquis, dado que el 90% de la producción europea proviene de la comarca de la Ribera. "Estábamos en el epicentro de la campaña, la lluvia e inundaciones han colapsado las raíces y están madurando la fruta y echándola al suelo".

Inundaciones en los campos

Bernardo no puede llegar a confirmar hasta qué punto van a llegar sus pérdidas dado que a medida que pasan los días, la situación empeora, el agua acelera la caída de las frutas y ya no solo son los frutos los que se pierden sino los árboles a largo plazo. "Colateralmente los próximos meses muchos árboles se van a morir porque han estado las zonas durante días colapsadas de agua", señala el agricultor. "Eso hace que todo el sistema radicular llegue a un exceso de humedad donde distintas enfermedades fúngicas acaben con los árboles".

El agricultor hace especial énfasis en los efectos del agua en sus naranjos. "Lo que hace dos días se evaluaba con una cantidad, hoy se ha multiplicado y cuando pasen cinco o seis días se van a acentuar mucho más los efectos porque los hongos actúan a los días", indica Ferrer.

De hecho, el agricultor lo compara con otros años, donde han habido inundaciones pero en menor medida y en fechas más tempranas como septiembre. Sin embargo, considera que este año los efectos han sido mucho más devastadores, y no solo por la cantidad del agua que ha caído. "Cuando golpeaba en esas fechas, la naranja no estaba tan adelantada, pero este año al ser más seco, la naranja estaba más madura y ha acelerado la caída", apunta Bernardo.

A nivel particular, el agricultor afirma que, pese a que no puede confirmar de cuánto serán sus pérdidas, él cuenta con unas 15 hectáreas de cítricos y 20 hectáreas de caquis que se traducen en toneladas y toneladas de frutas que nunca llegarán a los supermercados. "Va a tener mucha repercusión porque dentro del sector agroalimentario cada día circulan más de mil camiones transportando la fruta de los campos a los almacenes", explica Ferrer.

Los campos de Bernardo Ferrer Cedida

No obstante, únicamente no son pérdidas a nivel agrícola, también son muchos los agricultores que han perdido todo el equipo que utilizaban para poder cultivar y recoger las naranjas. "He entrado a mi pueblo Alzira a ver las exportaciones, y hemos perdido también infraestructuras de caminos, de paredes, de campos de alambradas, casetas de riego, maquinaria de cultivo, inputs. Hemos perdido todo", remarca Bernardo.

Hasta el momento Bernardo asegura que nadie de la Administración se ha puesto en contacto con él aunque se mantiene paciente: "Imaginamos que están trabajando, haciendo cálculos, evaluaciones, valoraciones…y que en unos días tendrán que salir ayudas porque tenemos que continuar trabajando, pero de momento no tenemos ninguna resolución".

Las pérdidas de la DANA

De acuerdo con las primeras estimaciones de Agroseguro, los efectos de la DANA en Valencia sitúan en 20.000 las hectáreas afectadas distribuidas en 42.000 parcelas, sobre todo de cítricos, caquis, uva y hortalizas y, en menor medida almendros y olivos.

Si bien para poder asegurar la cuantía de las indemnizaciones habrá que esperar al peritaje de los daños, los primeros análisis de Agroseguro apuntan a un aproximado de 159 millones de euros de capital impactado (valor potencial de las producciones dañadas), fundamentalmente por lluvias e indemnizaciones. Santiago Duro, portavoz de Agroseguro, declaró a EL ESPAÑOL-Invertia que será la DANA de mayor importancia enfrentada nunca por el seguro agrario en España.

Los efectos agrícolas de la DANA, que se ha cobrado la vida de más de 200 personas, ha dejado miles de desaparecidos y ha provocado daños incalculables en viviendas e infraestructuras, concentrándose en cuatro comarcas: Utiel-Requena, Hoya de Buñol- Chiva, Huerta Sur y Ribera Alta.