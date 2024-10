La noche del salvaje asesinato de Samuel Luiz contada por los acusados Diego, Katy y Alejandro: "Fue una cacería"

Salvaje. Animal. Injusta. "Una cacería". Así definió Catherine 'Katy' Silva, una de las cinco acusadas, la brutal paliza que segó la vida de Samuel Luiz el 31 de julio de 2021. Sus acompañantes de banquillo son Diego Montaña, Alejandro Freire, Alejandro Míguez y Kaio Amaral. El juicio arrancó este miércoles, más de tres años después del suceso, en la Audiencia Provincial de La Coruña. El objetivo es esclarecer qué ocurrió aquella noche en la que un grupo de presuntos asesinos y cómplices de homicidio y robo golpeó y mató al joven auxiliar de enfermería de 24 años al grito de "maricón".

La Fiscalía y la acusación particular piden entre 22 y 27 años de prisión para los cinco sospechosos. Se les acusa de un delito de asesinato, y a algunos se les suma el agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima, un delito de homofobia. El quinteto, que iba acompañado de otros individuos –dos de ellos menores de edad, ya condenados a penas mínimas, uno de los cuales habría utilizado un kubotán, arma japonesa, para golpear a Samuel en la cabeza–, había salido de fiesta aquella noche.

El grupo estuvo bebiendo whisky en un reservado del pub El Andén, frente al Paseo Marítimo coruñés, pero algo se torció. Katy Silva y Diego Montaña Marzoa, su novio, comenzaron a discutir. Él se puso muy agresivo. La combinación del alcohol y la disputa conyugal hizo que perdiera el juicio, hasta el punto de que tuvieron que ser expulsados del local.

Samuel Luiz en una imagen de archivo.

Encolerizado en la calle y aún discutiendo con Katy, el líder de la manada, aupado por su escuadrilla de la muerte, descargó su ira contra la primera persona que encontró. Dio la casualidad de que la víctima iba a ser Samuel, un chaval que trabajaba como auxiliar de enfermería en la residencia benéfica de Padre Rubinos y que estudiaba para ser protésico dental. Llevaba tiempo sin salir de fiesta por culpa de la pandemia y aquella noche quería divertirse como cualquier otra persona de su edad.

El joven estaba acompañado de su amiga Lina Suárez. Ambos estaban haciendo una videollamada de FaceTime con la novia de Lina, Vanesa González, a quien estaban tratando de convencer de que se uniera al día siguiente a otra fiesta. "Para de grabar o te mato, maricón", le espetó Diego Montaña a Samuel Luiz, pensando que este le estaba apuntando con el objetivo del teléfono para grabarle. Samuel ni siquiera sabía de qué le hablaban, porque simplemente le estaba enseñando a su amiga el ambiente de la calle. "¿Maricón de qué?", le contestó Samuel. Fue respuesta suficiente para detonar la agresión.

Diego le soltó un puñetazo. Luego, Alejandro Freire, alias Yumba, que también estaba allí, lo cogió por el cuello y lo lanzó al suelo. Siguieron golpeándole sin justificación alguna. Dos senegaleses que pasaban por la zona, Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye, trataron de frenar la agresión. Magatte ayudó a Lina, que estaba en shock. Ibrahima se metió en la pelea. "Fue una cacería, una animalada", reconoció Katy durante el juicio, quien aseguró que trató de evitar que Diego y el resto de agresores siguieran pegando a Samuel. De hecho, ella misma confiesa que abofeteó a su novio hasta en dos ocasiones para que parara.

En el juicio, Lina, rota en lágrimas, confesó que Samuel no paraba de pedir ayuda. "Me quise meter cuando estaban pegándole, y ahí fue cuando Katy me tiró al suelo y me dijo: 'Tú sal de aquí que no pintas nada'", lo que contradice la versión de la acusada. De hecho, tal y como relató EL ESPAÑOL en su momento, los primeros testigos apuntaron a que si bien Katy pudo abofetear a Diego, también se la escuchó ser una las principales instigadoras de la paliza, y que incluso llegó a decir "dadle más fuerte".

"Cuando salgo del local escucho gritos", relata Alejandro Míguez, otro de los acusados, quien asegura no haber participado en la pelea y se "desvincula" del que fuera su mejor amigo, Diego. "Se quejan de que les están pegando. Diego Montaña le está dando puñetazos a una persona. Le pegaba mientras Alejandro Freire le sujetaba del cuello", confesó durante el juicio.

Para Míguez, que se presenta ante los tribunales a cara descubierta y seguro de sí mismo, piden 22 años de cárcel. Para Katy piden 25. Son los dos únicos sospechosos que gozan de libertad; el resto está en prisión provisional. Diego Montaña se enfrenta a 25 años, Freire a otros 25 y Kaio Amaral a 27, ya que se le añade el cargo de robo con violencia, ya que sustrajo el móvil a Samuel durante la paliza para luego venderlo.

Diego Montaña (i) durante el juicio para esclarecer el asesinato de Samuel Luiz. Europa Press

La manada de la muerte

Tras la primera agresión frente al pub, Ibrahima Diack trató de ayudar a Samuel a huir. Corrieron juntos por el paseo marítimo frente a la Playa de Riazor, pero el grupo los volvió a alcanzar. No estaban dispuestos a parar. Consiguen zafarse de nuevo. Ya en la avenida de Buenos Aires, a 250 metros de El Andén, el grupo vuelve a dar con ellos. Llegados a este punto, Diego, Katy, los dos Alejandros y Kaio, que iban a acompañados de los otros menores ya condenados, que formaban un total de "entre siete u ocho personas", tal y como aseguró Ibrahima en el juicio, se cebó con el indefenso Samuel.

Tendido en el suelo, lo patearon una y otra vez. Golpearon su cuerpo, sus extremidades, su cabeza. Lo mataron a golpes con sádica saña. El análisis forense desveló un fallo multiorgánico y un letal traumatismo craneoencefálico fruto de una patada. "Estaba todo lleno de sangre, nunca habíamos visto algo igual", recordó Diack durante el juicio. "Samuel murió en mis brazos mientras nos rodeaban".

La defensa de los acusados lo tiene muy difícil, aunque han pedido la absolución. Hay un vídeo en el que se ve el comienzo de la agresión. Hay numerosos testigos que los ponen en el punto de mira. Diego Montaña tenía 25 años en el momento de los hechos; hoy suma 29. Pareja de Katy Silva, fue el principal instigador de la pelea. Hoy permanece en un calabozo en la prisión de Bonxe. Ha reconocido que pegó a Samuel, pero que no fue él quien lo mató.

Todo apunta a que fue Alejandro Freire (21 años en el momento de los hechos; 24 hoy), quien atenazó a la víctima por el cuello, le hizo una llave conocida como mataleón y lo tiró al suelo. "Eligió las peores compañías, puede ser un cobarde, pero no es un asesino", aseguró su abogado. Pero tanto Diego como Kaio han asegurado que él le hizo la mentada llave durante la primera agresión y lo pateó durante la segunda.

Kaio Amaral tenía 18 años en el momento del delito. Es sobre el que pesa una mayor pena, de 27 años, porque no sólo se enfrenta a la imputación por asesinato, sino también por el de robo con violencia, ya que sustrajo el teléfono móvil a Samuel durante la pelea. "No hay ADN suyo en el cuerpo de la víctima", dice su defensa, aunque la Fiscalía asegura que "golpeó a la víctima con patadas en la cara y en la cabeza en un momento en que estaba rodeado, inerme, a merced de su grupo de agresores". Actualmente está en la cárcel de Monterroso.